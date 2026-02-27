ΧΑ:-Η-διάσπαση-των-2400-μονάδων-θα-βελτιώσει-την-τεχνική-εικόνα-του-ΓΔ

Άνοδο κατά 0,89% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. κλείνοντας στις 2304,14 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 300,9 εκ. ευρώ.

Οι αγοραστές ανέλαβαν από το ξεκίνημα την υπεροπλία και με οδηγό τον τραπεζικό κλάδο (με την υποβοήθηση των θετικών αποτελεσμάτων της Πειραιώς πριν την έναρξη) και άλλους δεικτοβαρείς τίτλους οδήγησαν το ΓΔ από νωρίς στο ενδοσυνεδριακό υψηλό των 2307 μονάδων.

Αν και στη συνέχεια οι αψιμαχίες με τους πωλητές οδήγησαν σε αυξημένη μεταβλητότητα, το αγοραστικό ενδιαφέρον αναζωπυρώθηκε μετά τις 4μμ με αποτέλεσμα το κλείσιμο στις δημοπρασίες να προσεγγίσειτο υψηλό ημέρας.

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,316% με τις ευρωπαϊκές αγορές να κινούνται ανοδικά. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+1,49%) κατέγραψε κέρδη με την Εθνική (+2,94%) να υπεραποδίδει.

Κέρδη ακόμη κατέγραψε η ΔΕΗ (+1,50%), ο ΑΔΜΗΕ (+2,37%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+2,30%), η ΕΛΧΑ (+0,98%), η Optima (+2,55%), η ΜΟΗ (+0,99%), ο ΟΠΑΠ (+4,15%), η Cenergy (+1,66%) αλλά και η ΕΧΑΕ (+2,45%), ο ΟΛΘ (+1,61%) και η Qualco (+6,38%) από τις λοιπές μετοχές.

Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε ο ΟΤΕ (-1,83%), ο Ελλάκτωρ (- 1,83%), το Jumbo (-2,22%), o Τιτάν (-1,30%) και ο ΟΛΠ (-2,16%).

Απολογιστικά, 70 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 42 εκείνων που υποχώρησαν.

Πριν το άνοιγμα της αγοράς, η Alpha Bank, η Εθνική και η Premia Properties ανακοίνωσαν τα ετήσια αποτελέσματά τους, ενώ στις δημοπρασίες θα λάβουν χώρα οι αναδιαρθρώσεις του MSCI (rebalancing) λόγω μεταβολών των συντελεστών στάθμισης των μετοχών.

Ως προς τον ΓΔ, την πιο σημαντική στήριξη αποτελούν πλέον οι 2232 μονάδες, όπως παρατηρεί η Κύκλος Χρηματιστηριακή, όπου και θα κριθεί η μεσοπρόθεσμη τάση της αγοράς.

Παράλληλα, αναφέρει ότι την πιο σημαντική αντίσταση για το Γ∆ αποτελούν οι 2400 μονάδες, η διάσπαση της οποίας θα βελτιώσει τη τεχνική εικόνα του ΓΔ.

Επιχειρηματικά νέα

OTE: στα €3,334 δις. ο Κ.Ε. το 2025 (+3,9%), στο 2% το προσαρμοσμένο EBIDTA στα €1,373,5 δις., στο +2,3% τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη. Προτεινόμενο μέρισμα στα €0,8777/μετχ., +22%.

Πειραιώς: στα €1,07 δις. τα καθαρά κέρδη. Στα +3,9δις, η καθαρή πιστωτική επέκταση. Στο 16% ο δείκτης ROE, στο 2% ο δείκτης NPE, στο 12,7% ο δείκτης CET1. Μέρισμα €0,4 /μετχ, δείκτης payout στο 55%.

Alpha Bank: κατέγραψε καθαρά κέρδη €943 εκατ. το 2025, με EPS €0,36 και RoTBV 13,8%. Προτείνει διανομή 55% (€519 εκατ.) μέσω μερισμάτων και επαναγοράς μετοχών. Καθαρή πιστωτική επέκταση €3,5 δισ., δείκτης CET1 15%, Investor Day το β’ τρίμηνο 2026.

HELLENiQ ENERGY Holdings: τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA διαμορφώνονται στα €1.132 εκ.(+10%) και τα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη στα €503 εκ. (+25%). Αυξημένο περιθώριο διύλισης, βελτιωμένες πωλήσεις στις διεθνείς αγορές, 40% της κερδοφορίας από διεθνείς δραστηριότητες. Προχωρεί το στρατηγικό πλάνο Vision 2025, επαναλειτουργία του αγωγού Θεσσαλονίκης – Σκοπίων, υπογραφή με τη Chevron για έρευνες. Μέρισμα €0,60 /μετχ. (απόδοση 7%).

Eurobank: καθαρά κέρδη €1,362 δις. (κόστος €85 εκ. το αρνητικό goodwill της Cyprus Insurance και η εθελούσια έξοδος στην Ελληνική). Στο +1,7% τα καθαρά έσοδα από τόκους, στο +15,7% οι προμήθειες. Στο 2,6% τα NPEs, στο 15,6% ο δείκτης CET1, στο 16% ο δείκτης ROE. Διανομή του 55% των κερδών.

ΤτΕ, Ιανουάριος: στα €198,8 δις. οι καταθέσεις του Ι.Τ. (-€4,8 δις., τα 3,8 δις. από επιχειρήσεις, το 1 δις. από νοικοκυριά), 4,8% ετήσιος ρυθμός. Στα €121,4 δις. τα δάνεια του Ι.Τ. (-€1,7 δις., τα 1,4 δις. από επιχειρήσεις), 10% ο ετήσιος ρυθμός.εκατ. (+54%), επιβεβαιώνοντας – όπως δήλωσε ο πρόεδρος Λάμπρος Παπακωνσταντίνου – τη στρατηγική δημιουργίας προστιθέμενης αξίας μέσω στοχευμένων επενδύσεων.