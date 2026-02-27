Χρηματιστήριο: Ιράν και Εθνική βύθισαν τον ΓΔ κάτω από τις 2.280 μονάδες

Με απότομη επιδείνωση μετά τις 15:00, λόγω κλιμάκωσης των γεωπολιτικών εντάσεων γύρω από το Ιράν, και τα απογοητευτικά αποτελέσματα της Εθνικής Τράπεζας να λειτουργούν ως βαρίδι καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης, το Χρηματιστήριο Αθηνών έκλεισε την Παρασκευή σε χαμηλά ημέρας. Ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κάτω από τις 2.280 μονάδες, εγκαταλείποντας κρίσιμα τεχνικά στηρίγματα, ενώ ο τραπεζικός δείκτης κατέγραψε πτώση σχεδόν 2%.

Η εικόνα των δεικτών στο κλείσιμο

Ο Γενικός Δείκτης (ΓΔ) έκλεισε στις 2.277,60 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 26,54 μονάδων ή -1,15% σε σχέση με το προηγούμενο κλείσιμο. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE Large Cap υποχώρησε στις 5.781,45 μονάδες (-85,22 μονάδες, -1,45%), ενώ ο τραπεζικός δείκτης ΔΤΡ δέχθηκε τις ισχυρότερες πιέσεις, κλείνοντας στις 2.552,71 μονάδες με απώλειες 50,17 μονάδων ή -1,93%.

Οι λοιποί δείκτες ακολούθησαν πτωτική πορεία: ο FTSEA υποχώρησε 1,49% στις 1.361,28 μονάδες, ο ATHEX ESG έκλεισε στις 2.703,23 (-1,13%), ενώ ο δείκτης FTSE/ΧΑ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FTSE_FS) κατέγραψε πτώση 1,92% στις 11.933,63 μονάδες, υπογραμμίζοντας τις ευρείες πιέσεις στον χρηματοπιστωτικό κλάδο.

Τζίρος και ενδοσυνεδριακό εύρος

Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε σε υψηλό επίπεδο, στα 633,55 εκατ. ευρώ (real-time), αντικατοπτρίζοντας τον αυξημένο όγκο ρευστοποιήσεων, κυρίως στις τραπεζικές μετοχές. Σημειώνεται ότι πρόκειται για ημέρα ανακοίνωσης αποτελεσμάτων πολλών blue chips (Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, Premia Properties), γεγονός που εξηγεί τον υψηλό τζίρο.

Ενδοσυνεδριακά, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε σε εύρος από τις 2.296 μονάδες περίπου (μέγιστο πρωινών ωρών) έως τις 2.277 μονάδες στο κλείσιμο, κάνοντας σαφές ότι το χαμηλό ημέρας ταυτίστηκε με το τελικό κλείσιμο — ένδειξη αδυναμίας και πιεστικού κλίματος κατά το τελευταίο μέρος της συνεδρίασης.

Η Εθνική Τράπεζα στο επίκεντρο των πιέσεων

Βαρίδι της συνεδρίασης αποτέλεσαν τα αποτελέσματα χρήσης 2025 της Εθνικής Τράπεζας. Παρά το μέρισμα-ρεκόρ —1 δισ. ευρώ συνολική διανομή (τακτικό 60% + επιπλέον 300 εκατ. ευρώ)— η αγορά εστίασε στα αρνητικά σημεία: τα κέρδη μετά φόρων υποχώρησαν 11,5% ετησίως στα 1,259 δισ. ευρώ, τα καθαρά έσοδα από τόκους μειώθηκαν 9,3% στα 2,136 δισ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν 7,3%, οδηγώντας τον δείκτη κόστους προς έσοδα στο 34,1% από 30,6%. Ιδιαίτερα αρνητική εντύπωση προκάλεσε η κατάρρευση κατά 57,2% των κερδών στις διεθνείς δραστηριότητες, λόγω ζημιών 84 εκατ. ευρώ από το κλείσιμο της θυγατρικής στην Αίγυπτο.

Η μετοχή της ΕΤΕ έκλεισε στα 13,785 ευρώ, σημειώνοντας πτώση 3,97% με εξαιρετικά υψηλό όγκο 6,2 εκατ. τεμαχίων. Η Metlen ακολούθησε με -3,35% στα 35,80 ευρώ, ενώ πιέσεις δέχθηκαν επίσης ο ΟΠΑΠ (-1,56%, στα 15,80 ευρώ) και η Τιτάν (-1,50%, στα 52,50 ευρώ). Η Alpha Bank υποχώρησε 0,80% στα 3,72 ευρώ με εξαιρετικά μεγάλο όγκο 68,95 εκατ. τεμαχίων, εν αναμονή και των δικών της αποτελεσμάτων, ενώ η Eurobank και η Πειραιώς κινήθηκαν σχεδόν αμετάβλητες (-0,03% και -0,05% αντίστοιχα).

Στην ανοδική πλευρά, ξεχώρισαν η Cenergy Holdings (+2,56%, στα 22 ευρώ) και η Βιοχάλκο (+2,87%, στα 15,78 ευρώ), αποδεικνύοντας ότι η βιομηχανική-ενεργειακή θεματική παραμένει ζωντανή στην αγορά. Η Motor Oil κινήθηκε οριακά θετικά (+0,27%, στα 36,68 ευρώ).

Τεχνική εικόνα

Η τεχνική εικόνα του Γενικού Δείκτη επιδεινώθηκε αισθητά με τη σημερινή συνεδρίαση. Το κλείσιμο στα 2.277,60 φέρνει τον δείκτη σε ζώνη κρίσιμης στήριξης, καθώς η περιοχή 2.270-2.280 αποτελεί τεχνικό «πάτωμα» των τελευταίων εβδομάδων. Η διάσπαση αυτής της ζώνης θα σηματοδοτήσει νέο πτωτικό κύκλο με στόχο τις 2.230-2.240 μονάδες, όπου βρίσκεται ο κινητός μέσος 50 ημερών.

Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι ο δείκτης έκλεισε στο χαμηλό ημέρας, χωρίς κανένα σημάδι αντίδρασης κατά τις τελευταίες ώρες. Αυτό αποτελεί τυπικά bearish σήμα, καθώς υποδηλώνει ότι οι πωλητές κυριάρχησαν μέχρι το τέλος χωρίς να εμφανιστεί αγοραστικό ενδιαφέρον στήριξης. Σε εβδομαδιαία βάση, ο ΓΔ κατέγραψε πτώση, γεγονός που ενισχύει τα σήματα εξάντλησης μετά το πρόσφατο ράλι.

Ο δείκτης RSI(14) κινείται σε ουδέτερα-αδύναμα επίπεδα, κάτω του 50, ενώ ο MACD έχει δώσει πτωτική διασταύρωση. Ο υψηλός τζίρος σε ημέρα πτώσης (633 εκατ. ευρώ) αποτελεί ένδειξη θεσμικής κατανομής, δηλαδή μεγάλοι παίκτες ρευστοποιούν θέσεις — κάτι που συμβαδίζει με τη συμμετοχή ξένων θεσμικών που υπερβαίνει το 70% του ημερήσιου τζίρου.

Στον τραπεζικό δείκτη ΔΤΡ (2.552,71), η τεχνική ζημιά είναι ακόμη μεγαλύτερη. Η πτώση κατά σχεδόν 2% σπρώχνει τον δείκτη κοντά στο κατώτερο όριο της trading range του Φεβρουαρίου, ενώ η ζώνη 2.500-2.520 αποτελεί κρίσιμο σημείο. Αν χαθεί, ο δείκτης μπορεί να κινηθεί προς τις 2.400 μονάδες. Αντίστοιχα, ανοδική αντιστροφή πάνω από τις 2.600 θα αποτελέσει πρώτο σήμα ανάκαμψης, αλλά μόνο η επιστροφή πάνω από τις 2.650 θα αλλάξει ουσιαστικά την τεχνική εικόνα.

Για τον Γενικό Δείκτη, η βασική αντίσταση εντοπίζεται στις 2.300-2.310 μονάδες, δηλαδή στο πρωινό ενδοσυνεδριακό υψηλό, και η ανάκτηση αυτής της περιοχής αποτελεί προϋπόθεση για τυχόν σταθεροποίηση. Κρίσιμο ρόλο θα παίξει η συμπεριφορά των διεθνών αγορών τη Δευτέρα, δεδομένου ότι η σημερινή πτώση έγινε «συγχρονισμένα» με τις ευρωπαϊκές αγορές.

Διεθνές φόντο

Η σημερινή συνεδρίαση εξελίχθηκε σε δύο φάσεις. Κατά το πρώτο μέρος, η αγορά κινήθηκε με ήπιες απώλειες, βαρυμένη κυρίως από τα αποτελέσματα της Εθνικής. Μετά τις 15:00, ωστόσο, η κατάσταση επιδεινώθηκε απότομα, καθώς νέες πληροφορίες για κλιμάκωση των εντάσεων στο Ιράν — με τη Κίνα και τον Καναδά να καλούν τους πολίτες τους να εγκαταλείψουν τη χώρα, και το Ισραήλ να ανοίγει καταφύγια στη Μπερ Σεβά — προκάλεσαν κύμα ρευστοποιήσεων σε όλες τις ευρωπαϊκές αγορές.

Οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν για τα πυρηνικά ολοκλήρωσαν τον τρίτο γύρο τους στη Γενεύη χθες Πέμπτη, χωρίς ωστόσο να επιτευχθεί κάποια συμφωνία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Ιράν απέρριψε βασικές αμερικανικές προτάσεις, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς εμπλουτισμένου ουρανίου στο εξωτερικό. Παράλληλα, η στρατιωτική ανάπτυξη των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται, με τουλάχιστον 14 αεροσκάφη ανεφοδιασμού εν πτήσει αμερικανικής προέλευσης στο αεροδρόμιο Ben Gurion και 11 μαχητικά F-22 σε ισραηλινή βάση.

Στην Ευρώπη, οι αγορές κινήθηκαν με μεικτές τάσεις πριν το ιρανικό shock του απογεύματος. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ολοκλήρωνε μια ιστορική εβδομάδα ρεκόρ, με τον όγδοο συνεχόμενο ανοδικό μήνα — τη μεγαλύτερη ανοδική σειρά 13 ετών — ωστόσο η τελευταία ώρα συναλλαγών αμαύρωσε την εικόνα. Η Ευρώπη εξακολουθεί να υπεραποδίδει σε σχέση με τη Wall Street, καθώς ο φόβος γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη (μετά τα αποτελέσματα της Nvidia) οδηγεί κεφάλαια μακριά από τον αμερικανικό τεχνολογικό κλάδο.

Στις ΗΠΑ, ο S&P 500 και ο Nasdaq είχαν κλείσει με απώλειες τη Πέμπτη (-0,5% και -1,2% αντίστοιχα), λόγω ανησυχιών για υπερβολικές επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, ενώ τα σημερινά futures δείχνουν συνέχιση της αδυναμίας. Ο δείκτης PCE πληθωρισμού, που αναμένεται σήμερα, θα αποτελέσει σημαντικό σήμα για την πορεία της Fed, καθώς η αγορά αποτιμά πιο αργή μείωση επιτοκίων λόγω ανθεκτικού πληθωρισμού. Οι τιμές πετρελαίου παρέμειναν ανοδικές (+2% περίπου), αντανακλώντας την αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή.

Γνώμες ειδικών

Η χρηματιστηριακή Euroxx επισήμανε ότι η εστίαση της αγοράς μετατοπίζεται πλέον στις προοπτικές του 2026 και στους τριετείς οικονομικούς στόχους που παρουσιάζουν οι τράπεζες, στοιχείο που θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό τη διάθεση ανάληψης ρίσκου.

Η JP Morgan διατηρεί σύσταση overweight και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, με προτίμηση σε Eurobank και Εθνική Τράπεζα. Οι τιμές-στόχοι με ορίζοντα τον Δεκέμβριο 2027 είναι: Alpha Bank 4,30 ευρώ, Eurobank 4,40 ευρώ, ΕΤΕ 15,70 ευρώ και Πειραιώς 10 ευρώ — επίπεδα που, αν επαληθευτούν, υποδηλώνουν σημαντικό upside από τις τρέχουσες τιμές.

Η Citi διατηρεί θετική στάση για την ΕΤΕ, αυξάνοντας πρόσφατα την τιμή-στόχο στα 16,50 ευρώ, με payout ratio άνω του 70%. Ωστόσο, αναλυτές σημειώνουν ότι η συρρίκνωση κερδών κατά 11,5% και η εκτόξευση εξόδων κατά 7,3% θέτουν ερωτηματικά για τη βιωσιμότητα του μοντέλου, ειδικά εάν η μείωση επιτοκίων από την ΕΚΤ συνεχιστεί.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η σημερινή διόρθωση στο ΧΑ παραμένει ελεγχόμενη και ότι το «υπομονετικό» χρήμα εξακολουθεί να βλέπει τη διόρθωση ως ευκαιρία. Η ανθεκτικότητα ορισμένων μη τραπεζικών blue chips (Cenergy, Βιοχάλκο) δείχνει ότι η αγορά δεν βρίσκεται σε πανικό, αλλά σε φάση αναπροσαρμογής. Η εβδομάδα που έρχεται θα είναι κρίσιμη: αν τα γεωπολιτικά αποκλιμακωθούν και τα νέα business plans πείσουν, η τρέχουσα αδυναμία μπορεί να αποδειχθεί πρόσκαιρη. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Γενικός Δείκτης ενδέχεται να δοκιμάσει χαμηλότερα επίπεδα, στην περιοχή 2.230-2.240.

Σημείωση: Τα παραπάνω δεν αποτελούν επενδυτική σύσταση. Οι αναφερόμενοι αριθμοί βασίζονται σε δεδομένα κατά το κλείσιμο της 27ης Φεβρουαρίου 2026.