Ψάλτης-(alpha-bank):-Έτος-μετάβασης-το-2026,-με-διψήφια-αύξηση-των-eps

Υψηλότερη κερδοφορία και απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων έναντι της εκτίμησης των αναλυτών ολοκλήρωσε τη χρήση 2025 η Alpha Bank , ανεβάζοντας παράλληλα το payout ratio στο 55%, έναντι αρχικής καθοδήγησης για πάνω από 50%.

Τα καθαρά κέρδη της τράπεζας κατά το τέταρτο τρίμηνο διαμορφώθηκαν στα 236,6 εκατ. ευρώ, φτάνοντας στα 943,3 εκατ. ευρώ για το σύνολο χρήσης. Οι αναλυτές τοποθετούσαν τον πήχη στα 204 και 900 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Επιπλέον, ο δείκτης ROTE «ψήλωσε» ελαφρώς στο 11,9% έναντι περίπου 11% που καθοδηγούσε η τράπεζα και περίπου 11,3% που ανέμεναν οι αναλυτές. Η διοίκηση καθοδηγεί για κέρδη ανά μετοχή κατά 11% υψηλότερα τη φετινή χρονιά έναντι του 2025, ήτοι στα 0,40 ευρώ ανά μετοχή, επίπεδα που αναμένει μερίδα αναλυτών.

Η συνολική επιβράβευση των μετόχων θα φτάσει τα 519 εκατ. ευρώ – αυξημένη λόγω υψηλότερου payout και κερδοφορίας – η οποία θα «σπάσει» ισόποσα μεταξύ διανομής μετρητών και επαναγοράς ιδίων. Ήδη η τράπεζα «τρέχει» buyback ύψους 259 εκατ. ευρώ, ενώ διένειμε 111 εκατ. ευρώ ως ενδιάμεσο μέρισμα το Δεκέμβριο. Συνεπώς ακόμη 149 εκατ. ευρώ περίπου (6,5 σεντς ανά μετοχή περίπου) θα λάβουν τη μορφή μερίσματος. Συνολικά, η Alpha Bank κατά την τελευταία τριετία έχει διανέμει 922 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 390 εκατ. ευρώ λαμβάνουν τη μορφή μετρητών (42% περίπου).

Η τράπεζα κατέγραψε οργανική παραγωγή κεφαλαίου 210 μονάδες βάσης κατά τη φετινή χρονιά, με τον δείκτη Fully Loaded CET1 να υποχωρεί από το 16,3% στο 15% λόγω εφαρμογής του CRR III, του υψηλότερου payout, των εξαγορών που διενεργήθηκαν και των συναλλαγών μη εξυπηρετούμεων ανοιγμάτων.

Η συνολική επίπτωση από τις συναλλαγές NPEs για το τρίμηνο ανήλθε σε 4,8 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνει κυρίως 2,5 εκατ. απομειώσεις σχετιζόμενες με τη συναλλαγή «Athena». Σε οργανικό επίπεδο, οι ζημίες απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου δανείων ανήλθαν σε 42,6 εκατ. ευρώ ή 40 μονάδες βάσης στο τέταρτο τρίμηνο 2025, με τα έξοδα διαχείρισης δανείων στα 10,4 εκατ. ευρώ και έξοδα που σχετίζονται με συναλλαγές συνθετικής τιτλοποίησης στα 8,5 εκατ. ευρώ. Το κόστος κινδύνου ως ποσοστό των χορηγήσεων μετά από προβλέψεις διαμορφώθηκε σε 58 μονάδες βάση στο τέταρτο τρίμηνο 2025 (στις 48 μονάδες βάσης το 2025) έναντι 44 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων διαχείρισης).

Λαμβάνοντας υπόψη την επίπτωση των συναλλαγών καθώς και λοιπών αναπροσαρμογών, το κόστος κινδύνου διαμορφώνεται σε 43 μονάδες βάσης, εκ των οποίων 4 μονάδες σχετίζονται με συναλλαγές NPEs και 19 μονάδες με αναστροφή λοιπών προσαρμογών για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου (post model adjustments).

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης αναφέρθηκε διεξοδικά στις επιδόσεις της τράπεζας το 2025, ενώ επιφυλάχθηκε να «ανοίξει τα χαρτιά του» για την επόμενη τριετία στο Capital Markets Day. Όπως ανέφερε, «κατά το 2025, δημιουργήσαμε ένα track record πειθαρχημένης ανόργανης ανάπτυξης. Η AstroBank ενίσχυσε την παρουσία μας στην Κύπρο, τοποθετώντας μας άμεσα μεταξύ των τριών κορυφαίων τραπεζών στη χώρα με μερίδιο αγοράς περίπου 10% και διπλασιάζοντας την τοπική κερδοφορία».

«Η FlexFin βελτίωσε την πλατφόρμα factoring απελευθερώνοντας την πρόσβαση σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με ισχυρές αποδόσεις προσαρμοσμένες στον κίνδυνο και αύξηση των κερδών ανά μετοχή (EPS) από το πρώτο έτος. Η Axia Ventures αποτελεί τη «ραχοκοκαλιά» της νέας μας πλατφόρμας επενδυτικής τραπεζικής και κεφαλαιαγορών, προσφέροντας κορυφαίες συμβουλευτικές υπηρεσίες με ισχυρή παρουσία σε Ελλάδα και Κύπρο. Όλες οι παραπάνω συναλλαγές έχουν πλέον ολοκληρωθεί και προχωράμε γρήγορα με πλήρη ενσωμάτωση».

Ο κ. Ψάλτης αναφέρθηκε επίσης στη συμφωνία επί των βασικών εμπορικών όρων για έναν στρατηγικό συνδυασμό ασφαλιστικών δραστηριοτήτων στην Κύπρο μεταξύ της Universal και της Altius ο οποίος αναμένεται να οδηγήσει στη δημιουργία ενός από τους τρεις μεγαλύτερους ασφαλιστικούς ομίλους στην Κύπρο, τόσο στους κλάδους Ζωής όσο και στους Γενικούς Κλάδους, με ηγετική θέση στον τομέα Ατυχημάτων και Υγείας. Σύμφωνα με τον CEO, η ολοκλήρωση αναμένεται προς το τέλος του 2026, υπό την επιφύλαξη των κανονιστικών εγκρίσεων. Πέραν της μεγαλύτερης γεωγραφικής και κλαδικής διαφοροποίησης σε έσοδα και κερδοφορία, η Alpha αποκτά πρόσβαση σε μια βάση 100.000 πελατών, «κουμπώνοντας» στο δίκτυο 400 περίπου πρακτόρων και τραπεζικών (Alpha Cyprus) και ασφαλιστικών καταστημάτων, το «μπουκέτο» προϊοντων της.

Για το νέο έτος, ο κ. Ψάλτης επισήμανε πως αποτελεί «μια μεταβατική χρονιά για εμάς, καθώς εστιάζουμε στην ενσωμάτωση των εξαγοραζόμενων δραστηριοτήτων. Εύλογα, δεν θα δούμε το πλήρες όφελος από τις αναμενόμενες συνέργειες από το πρώτο έτος. Το συμπέρασμα είναι ότι αναμένουμε να επιτύχουμε αύξηση 11% στα κανονικοποιημένα κέρδη. Η αξιόπιστη αύξηση των επαναλαμβανόμενων κερδών είναι το φυσικό αποτέλεσμα της στρατηγικής μας και αυτό που πιστεύουμε ότι θα συνεχίσει να μας διαφοροποιεί στο μέλλον» κατέληξε ο κ. Ψάλτης.

Μεταξύ άλλων, σημαντικά υψηλότερα έναντι της εκτίμησης των αναλυτών για 124 εκατ. ευρώ, κινήθηκαν τα έσοδα από προμήθειες της τράπεζας. Στο τέταρτο τρίμηνο, η Alpha έφτασε τα 136 εκατ. ευρώ, λαμβάνοντας ώθηση κυρίως από προμήθειες που αφορούσαν χορηγήσεις και εγγυητικές (έφτασαν τα 41 εκατ. ευρώ έναντι 33 εκατ. στο τρίτο τρίμηνο) λόγω υψηλότερης πιστωτικής επέκτασης.

Ο CFO του ομίλου Alpha, Βασίλης Κοσμάς, στάθηκε σε τρεις «κινητήριες» δυνάμεις που οδήγησαν στην ανάπτυξη το 2025 και αναμένουμε ότι αυτό θα συνεχιστεί και το 2026. Αυτά έχουν να κάνουν με τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία. Η σχέση με την UniCredit και η πρόσβαση σε 13+1 αγορές που έχει παρουσία η ιταλική τράπεζα, η απορρόφηση των πιέσεων από τα κυβερνητικά μέτρα στις συναλλαγές λιανικής και τα ακίνητα.

Ως προς τα τελευταίο σκέλος, ο κ. Κοσμάς επισήμανε πως η τράπεζα επένδυσε σημαντικά στο real estate κατά τη διάρκεια του 2025 και υπάρχουν ακόμη 10 εκατ. ευρώ που απορρέουν από την ενότητα – ακόμη και στις επενδύσεις που έχουν ήδη ολοκληρωθεί – στα μεγέθη του 2026. Ως προς το κόστος, ο κ. Κοσμάς αναφέρθηκε κυρίως στα έξοδα προσωπικού και σε γενικά διοικητικά έξοδα. Όπως ανέφερε, η επίδραση του πληθωρισμού ανέρχεται στο 6% – 7% αλλά με κινήσεις όπως τα προγράμματα εθελούσας εξόδου η επίδραση μειώνεται στο 3% – 4% για το επόμενο έτος. Από την πλευρά της τεχνολογίας, η τράπεζα επενδύει σε νέες εφαρμογές, αλλά ταυτόχρονα, κινείται ενεργά στη διακοπή των παλαιών και συνεπώς δεν επωμίζεται το βάρος της συντήρησης.

Η τράπεζα κατέγραψε υψηλή καθαρή πιστωτική επέκταση, ήτοι 1,3 δισ. ευρώ στο τέταρτο τρίμηνο, επιτυγχάνοντας το στόχο για περίπου 3,5 δισ. στο σύνολο του έτους. Οι εκταμιεύσεις διαμορφώθηκαν στα 4,2 δισ. ευρώ (3,9 δισ. αφορούσαν επιχειρηματικά δάνεια), τη στιγμή που υψηλά κινήθηκαν και οι αποπληρωμές, στα 2,9 δισ. ευρώ. Να σημειωθεί πως η Alpha προέβη σε αναδρομική αλλαγή λογιστικής πολιτικής ως προς την παρουσίαση των δανειακών υποχρεώσεων εξασφαλισμένων με εγγυήσεις (Collateralised Loan Obligations), οι οποίες ταξινομούνται, πλέον, στα δάνεια αντί του επενδυτικού χαρτοφυλακίου.