Alpha Bank: Κέρδη €943 εκατ., διανομή €519 εκατ. – Διανομή €519 εκατ. προς τους μετόχους

Η Alpha Bank κατέγραψε το 2025 μια εξαιρετικά ισχυρή επίδοση, με τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους να ανέρχονται σε €943,3 εκατ., σημειώνοντας άλμα 44% σε ετήσια βάση. Τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) διαμορφώθηκαν σε €0,36, ενώ ο δείκτης απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) ανήλθε σε 13,8%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική κερδοφορίας και τη βελτιωμένη ποιότητα αποτελεσμάτων. Τα συνολικά έσοδα του Ομίλου ανήλθαν σε €2,2 δισ., αντανακλώντας την ανθεκτικότητα και τη διαφοροποίηση του επιχειρηματικού μοντέλου.

Η Τράπεζα προχωρά σε διανομή €519 εκατ. προς τους μετόχους, ποσό που αντιστοιχεί στο 55% των καθαρών κερδών του 2025 και υπερβαίνει σημαντικά την αρχική καθοδήγηση των €425 εκατ. Η διανομή θα πραγματοποιηθεί ισόποσα μεταξύ μερίσματος και επαναγοράς ιδίων μετοχών, σηματοδοτώντας τετραπλασιασμό των συνολικών διανομών μέσα σε δύο χρόνια (από €122 εκατ. το 2023 σε €519 εκατ. το 2025). Το τελικό μέρισμα εκτιμάται σε περίπου €0,065 ανά μετοχή, λαμβάνοντας υπόψη το προμέρισμα των €111 εκατ. που καταβλήθηκε τον Δεκέμβριο.

Σε εμπορικό επίπεδο, η Alpha Bank πέτυχε ρεκόρ εκταμιεύσεων δανείων €4,2 δισ. στο δ’ τρίμηνο (+40% σε τριμηνιαία βάση), ενώ η καθαρή πιστωτική επέκταση για το σύνολο του έτους ανήλθε σε €3,5 δισ., με βασικό μοχλό τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων. Οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά €4,1 δισ., ενισχύοντας περαιτέρω τη ρευστότητα και τη δομή του ισολογισμού.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε €413,3 εκατ. το δ’ τρίμηνο (+3% σε τριμηνιαία βάση), με θετική συνεισφορά από την ενοποίηση της AstroBank. Παράλληλα, τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αυξήθηκαν κατά 19% σε ετήσια βάση, αντανακλώντας την ισχυρή ανάπτυξη στη διαχείριση κεφαλαίων, στο transaction banking και στις προμήθειες επιχειρηματικών δανείων. Οι δραστηριότητες προμηθειών αντιπροσωπεύουν πλέον το 23% των συνολικών εσόδων, ενισχύοντας τη διαφοροποίηση των πηγών κερδοφορίας.

Η κεφαλαιακή θέση παραμένει ισχυρή, με τον δείκτη CET1 (fully loaded) στο 15%, παρά τις εξαγορές και την αυξημένη διανομή προς τους μετόχους. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) διατηρήθηκε στο 3,6%, ενώ το Cost of Risk διαμορφώθηκε στις 48 μονάδες βάσης, χαμηλότερα από τον στόχο.

Καθοριστικό ρόλο στη στρατηγική ενίσχυση του Ομίλου διαδραματίζουν οι εξαγορές της Flexfin, της Axia Ventures Group και της AstroBank, οι οποίες αναμένεται να ενσωματωθούν πλήρως έως το γ’ τρίμηνο του 2026, ενισχύοντας τα επαναλαμβανόμενα έσοδα και την αποδοτικότητα κεφαλαίου. Παράλληλα, η συμφωνία για την εξαγορά της ασφαλιστικής Altius και τη συγχώνευσή της με την Universal Life δημιουργεί τον τρίτο μεγαλύτερο ασφαλιστικό οργανισμό στην Κύπρο, με θετική αναμενόμενη επίδραση στα κέρδη και στον δείκτη RoTE.

Όπως δήλωσε ο CEO της Τράπεζας, Βασίλης Ψάλτης, το 2025 αποτέλεσε καθοριστική χρονιά, σηματοδοτώντας την επιτυχή ολοκλήρωση του τριετούς στρατηγικού σχεδίου 2023-2025, με υπερκάλυψη όλων των βασικών χρηματοοικονομικών στόχων. Για το 2026, η Διοίκηση εκτιμά περαιτέρω επιτάχυνση της κερδοφορίας, με αύξηση των προσαρμοσμένων EPS κατά περίπου 11%, ενώ το νέο στρατηγικό σχέδιο 2026-2028 θα παρουσιαστεί στο Investor Day το β’ τρίμηνο του 2026.

Η εμπορική μας δυναμική παρέμεινε ισχυρή, με την καθαρή πιστωτική επέκταση να αγγίζει τα €3,5 δισ., προερχόμενη κυρίως από χρηματοδοτήσεις προς επιχειρήσεις, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της Alpha Bank ως τράπεζας επιλογής για τον επιχειρηματικό κόσμο στις βασικές μας αγορές, την Ελλάδα και την Κύπρο.

Οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά €4,1 δισ., εκ των οποίων €2,2 δισ. προήλθαν από την AstroBank, ενισχύοντας ουσιαστικά τον ισολογισμό μας. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 19% σε ετήσια βάση και αντιπροσώπευσαν το 23% των συνολικών εσόδων μας, αναδεικνύοντας την αυξανόμενη διαφοροποίηση πηγών εσόδων του Ομίλου. Η επίδοση αυτή ενισχύθηκε από την έντονη δραστηριότητα στο Transaction banking και την περαιτέρω επιτάχυνση των πρωτοβουλιών μας στη διαχείριση κεφαλαίων, όπου καταγράψαμε €1,3 δισ. καθαρές πωλήσεις και €2 δισ. εισροές σε αμοιβαία κεφάλαια.

Οι στρατηγικοί μας στόχοι παραμένουν: παραμένουμε πλήρως προσηλωμένοι στο καθιερωμένο πλαίσιο κατανομής κεφαλαίου, δίνοντας προτεραιότητα στην οργανική ανάπτυξη και αυξάνοντας προοδευτικά τις διανομές προς τους μετόχους μέσω τακτικών μερισμάτων και προγραμμάτων επαναγοράς μετοχών.

Επιπλέον, το σημαντικό πλεόνασμα κεφαλαίου μάς παρέχει στρατηγική ευελιξία για την υλοποίηση στοχευμένων προστιθέμενης αξίας πρωτοβουλιών ανόργανης ανάπτυξης, που επιταχύνουν την υλοποίηση της στρατηγικής μας ατζέντας. Αυτές περιλαμβάνουν ενίσχυση των εξειδικευμένων μονάδων προϊόντων μας σε δραστηριότητες χαμηλής κατανάλωσης κεφαλαίου, όπως το investment banking, το asset gathering και το factoring, καθώς και την εδραίωση της θέσης μας στις δύο βασικές μας αγορές.

Για το 2025, χάρη στην ισχυρή παραγωγή κεφαλαίου, σκοπεύουμε να αυξήσουμε τις διανομές προς τους μετόχους μας στο 55% των καθαρών κερδών μετά από φόρους, ποσό που αντιστοιχεί σε €519 εκατ., ισόποσα κατανεμημένα μεταξύ μερισμάτων και επαναγοράς μετοχών. Το ποσό αυτό υπερβαίνει σημαντικά την αρχική μας καθοδήγηση προς την αγορά, ύψους €425 εκατ., και υπογραμμίζει την ισχυρή δέσμευσή μας για διατηρήσιμες, αυξανόμενες αποδόσεις προς τους μετόχους μας.

Ακόμη και μετά την ενσωμάτωση αυτών των υψηλότερων διανομών και την υλοποίηση αρκετών στρατηγικών εξαγορών κατά τη διάρκεια του 2025, η κεφαλαιακή μας θέση παραμένει ισχυρή, με δείκτη CET1 στο 15,0%. Παράλληλα, η συνετή διαχείριση κινδύνων σε όλη τη διάρκεια του οικονομικού κύκλου, σε συνδυασμό με το θετικό μακροοικονομικό περιβάλλον, οδήγησε σε μείωση του κόστους κινδύνου κάτω από τις 50 μονάδες βάσης για το έτος, ευθυγραμμισμένο με τους επικαιροποιημένους στόχους μας.

Παράλληλα, ολοκληρώσαμε τη χρονιά με ισχυρή δυναμική καθώς το τέταρτο τρίμηνο καταγράψαμε ισχυρά καθαρά κέρδη €237 εκατ. Το ίδιο διάστημα ανακοινώσαμε μια ακόμη συναλλαγή προστιθέμενης αξίας, τον συνδυασμό ασφαλιστικών δραστηριοτήτων στην Κύπρο μεταξύ της Altius και της Universal Life. Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2026 και θα δημιουργήσει την τρίτη μεγαλύτερη ασφαλιστική πλατφόρμα στη χώρα, καλύπτοντας τους κλάδους Ζωής, Υγείας και Γενικών Ασφαλειών. Στρατηγικά, ενισχύει τη μετάβαση του Ομίλου προς δραστηριότητες χαμηλών κεφαλαιακών απαιτήσεων και έσοδα από προμήθειες και αμοιβές σε μια βασική αγορά με υψηλό αναπτυξιακό δυναμικό. Οι προοπτικές της οικονομίας στις βασικές μας αγορές, Ελλάδα και Κύπρο, παραμένουν ευνοϊκές, στηριζόμενες σε ισχυρά μακροοικονομικά θεμελιώδη μεγέθη. Παράλληλα, η στρατηγική μας συνεργασία με την UniCredit συνεχίζει να εμβαθύνεται, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες σε συμβουλευτικές υπηρεσίες, investment banking, trade finance, cash management, treasury services, διεθνείς κοινοπρακτικές χρηματοδοτήσεις καθώς και στη διαχείριση περιουσίας και κεφαλαίων.

Εισερχόμαστε στο 2026 από θέση ισχύος. Η συνεπής υλοποίηση του στρατηγικού μας σχεδίου, η διευρυμένη περιφερειακή μας παρουσία και η συνεργασία με την UniCredit θέτουν ένα ισχυρό θεμέλιο για την επόμενη φάση της ανάπτυξής μας. Στο πλαίσιο αυτό, ανυπομονούμε να φιλοξενήσουμε το, δεύτερο τρίμηνο του 2026, το Investor Day, όπου θα παρουσιάσουμε τους βασικούς πυλώνες και στόχους που θα καθορίσουν το επόμενο στάδιο της πορείας της Alpha Bank.

Τα τρία τελευταία χρόνια πειθαρχημένης εκτέλεσης μάς έχουν φέρει στην πρωτοπορία του κλάδου και συνεχίζουμε με την ίδια δυναμική σε ένα νέο κεφάλαιο, παραμένοντας προσηλωμένοι στη δημιουργία διαρκούς αξίας για τους μετόχους και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.»