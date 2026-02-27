H Paramount Skydance κερδίζει τη μάχη για τη Warner Bros. – Απέσυρε την προσφορά το Netflix, τι σημαίνει η εξέλιξη για μίντια και ψυχαγωγία

Η Paramount Skydance επικράτησε στη μάχη εξαγοράς της Warner Bros. Discovery, αφού το Netflix ανακοίνωσε ότι δεν θα ανταγωνιστεί τη βελτιωμένη προσφορά της εταιρείας του Ντέιβιντ Έλισον για τον εμβληματικό όμιλο ψυχαγωγίας.

Η αποχώρηση του Netflix από τη μάχη ήρθε λίγο αφότου το διοικητικό συμβούλιο της Warner έκρινε ότι η πρόταση των 31 δολαρίων ανά μετοχή για το σύνολο της εταιρείας ήταν ανώτερη από την προσφορά του Netflix, η οποία αφορούσε μόνο τα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά στούντιο και την πλατφόρμα HBO Max.

Η Paramount βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο ενός κολοσσού που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα HBO, Superman και Harry Potter.

Οι συνδιευθύνοντες σύμβουλοι του Netflix, Τεντ Σαράντος και Γκρεγκ Πίτερς, ανέφεραν σε κοινή δήλωσή τους ότι η εταιρεία παραμένει «πειθαρχημένη» στις επενδυτικές της αποφάσεις. «Στο τίμημα που απαιτείται για να αντιστοιχίσουμε την τελευταία προσφορά της Paramount Skydance, η συμφωνία δεν είναι πλέον οικονομικά ελκυστική. Δεν πρόκειται για συμφωνία που πρέπει να γίνει πάση θυσία», υπογράμμισαν.

Ριζική αναδιάταξη στον χάρτη μίντια και ψυχαγωγίας

Εφόσον λάβει το πράσινο φως των ρυθμιστικών αρχών, η συμφωνία θα φέρει κάτω από την ίδια «στέγη» τα Warner Bros., HBO, καθώς και δημοφιλή καλωδιακά δίκτυα όπως CNN, TNT, TBS και Food Network.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που αλλάζει δραστικά τις ισορροπίες στη βιομηχανία μέσων ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, η οποία ήδη βρίσκεται σε φάση βαθιάς μετάβασης λόγω της αλλαγής των συνηθειών θέασης και της τεχνολογικής επιτάχυνσης.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Warner, Ντέιβιντ Ζάσλαβ, έκανε λόγο για συμφωνία που «δημιουργεί τεράστια αξία για τους μετόχους», σηματοδοτώντας μια εντυπωσιακή ανατροπή. Μέχρι πρόσφατα, οι προσεγγίσεις της Paramount είχαν απορριφθεί, ενώ η Warner είχε συμφωνήσει τον Δεκέμβριο να πουλήσει τα στούντιο και το HBO Max στο Netflix έναντι 27,75 δολαρίων ανά μετοχή (περίπου 72 δισ. δολάρια).

Από «χαμένη υπόθεση» σε επικράτηση της τελευταίας στιγμής

Η αντεπίθεση ήρθε με επιθετική δημόσια προσφορά 30 δολαρίων ανά μετοχή προς τους μετόχους, που αφορούσε το σύνολο της εταιρείας – συμπεριλαμβανομένων των καλωδιακών δικτύων που το Netflix δεν επιθυμούσε.

Όταν ο Έλισον, μέσω της Skydance Media, απέκτησε τον έλεγχο της Paramount τον Αύγουστο, η εξαγορά της Warner τέθηκε ως στρατηγική προτεραιότητα, καθώς η Paramount θεωρούνταν μικρή για να ανταγωνιστεί κολοσσούς όπως η Disney, η Amazon και το ίδιο το Netflix.

Η τελική προσφορά των 31 δολαρίων αποτιμά τη Warner στα περίπου 81 δισ. δολάρια και συνοδεύτηκε από κρίσιμες παραχωρήσεις: αυξημένη ρήτρα αποζημίωσης 7 δισ. δολαρίων σε περίπτωση που η συμφωνία μπλοκαριστεί από τις αρχές, κάλυψη της ρήτρας 2,8 δισ. που όφειλε η Warner στο Netflix, καθώς και επίσπευση της λεγόμενης «ticking fee» προς τους μετόχους.

Ρυθμιστικά εμπόδια και πολιτικές αντιδράσεις

Η συμφωνία θα βρεθεί αντιμέτωπη με εξονυχιστικό έλεγχο από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Το Netflix ήδη αντιμετώπιζε αυξημένες πιθανότητες εμπλοκής λόγω ανησυχιών περί υπερσυγκέντρωσης στην αγορά streaming. Ωστόσο, και η Paramount δεν θα περάσει αλώβητη από τον έλεγχο, καθώς η συγχώνευση θα ενώσει δύο ιστορικά στούντιο και ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο καλωδιακών δικτύων.

Ιδιαίτερη συζήτηση αναμένεται για το ενδεχόμενο συνύπαρξης των CNN και CBS News υπό τον ίδιο ιδιοκτησιακό έλεγχο. Ο Έλισον έχει ήδη προβεί σε σαρωτικές αλλαγές στο CBS News, τοποθετώντας την Μπάρι Γουάις στη θέση της διευθύντριας και δηλώνοντας ότι επιθυμεί ένα μέσο που να απευθύνεται στο «κεντροαριστερό έως κεντροδεξιό 70% του κοινού». Η Γουάις δέχεται ήδη βέλη για φιλοισραηλινή προπαγάνδα και παρεμβάσεις λογοκρισίας στο δημοσιογραφικό έργο.

Ο πρόεδρος του CNN, Μαρκ Τόμσον, σε εσωτερικό σημείωμα κάλεσε το προσωπικό να μην προτρέχει σε συμπεράσματα. Την ίδια ώρα, οργανώσεις υπεράσπισης της πολυφωνίας εκφράζουν έντονες επιφυλάξεις για τη συγκέντρωση τόσης επιρροής σε έναν όμιλο.

Ντέιβιντ Έλισον. REUTERS/Jeenah Moon

Η Wall Street και το στοίχημα των 6 δισ. δολαρίων

Η μετοχή του Netflix ενισχύθηκε κατά 10% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές μετά την ανακοίνωση αποχώρησης από τη συμφωνία, καθώς η αγορά ανακουφίστηκε από την αποφυγή μιας δαπανηρής εξαγοράς. Το προηγούμενο διάστημα, η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας είχε δεχθεί ισχυρό πλήγμα, με απώλειες άνω των 170 δισ. δολαρίων από τον Σεπτέμβριο.

Η Paramount, από την πλευρά της, εκτιμά ότι μπορεί να αποκομίσει συνέργειες ύψους 6 δισ. δολαρίων. Το ερώτημα είναι αν οι ρυθμιστικές αρχές θα επιτρέψουν τη δημιουργία ενός τόσο ισχυρού πόλου σε μια αγορά που ήδη αναδιαμορφώνεται βίαια από το streaming, την τεχνητή νοημοσύνη και τη μάχη για περιεχόμενο.

Αν η συμφωνία ολοκληρωθεί, θα πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες και πιο καθοριστικές κινήσεις στην ιστορία της σύγχρονης ψυχαγωγίας – μια αναμέτρηση που ξεκίνησε ως «χαμένη υπόθεση» για την Paramount και κατέληξε σε στρατηγικό θρίαμβο.