Holcim: Διψήφια αύξηση του επαναλαμβανόμενου EBIT το 2025 – Περιθώριο κέρδους 18,3%

Διψήφια αύξηση του επαναλαμβανόμενου (recurring) EBIT με κορυφαίο περιθώριο κέρδους στον κλάδο 18,3% για το 2025, ανακοίνωσε η Holcim, Μητρική του Ομίλου Ηρακλής.

Ειδικότερα, οι καθαρές πωλήσεις του έτους ανήλθαν στα 15,72 δισ. ελβετικά φράγκα, +3,0% σε τοπικό νόμισμα, με αύξηση 3,4% το δ’ τρίμηνο. Το επαναλαμβανόμενο (recurring) EBIT (Κέρδη προ τόκων και φόρων) στα 2.876 εκατ. ελβετικά φράγκα, +10,3% σε τοπικό νόμισμα, αυξημένο κατά 12,2% το δ’ τρίμηνο.

Το περιθώριο κέρδους επαναλαμβανόμενου (recurring) EBIT διευρύνθηκε στο 18,3% (+80 μονάδες βάσης).

Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 3,22 ελβετικά φράγκα, αυξημένα κατά 5%. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές ήταν ύψους 2.154 εκατ. ελβετικά φράγκα, με δείκτη μετατροπής μετρητών στο 54%.

Το προτεινόμενο μέρισμα είναι 1,70 CHF, το οποίο δεν υπόκειται σε ελβετικό παρακρατούμενο φόρο, αντανακλώντας ποσοστό διανομής 53%.

Αύξηση κατά 23,5% σημείωσαν τα ανακυκλωμένα υλικά κατεδάφισης και κατασκευών, αγγίζοντας τα 8 εκατομμύρια τόνους.

Δήλωση του Miljan Gutovic, Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO) της Holcim: «Ευχαριστώ θερμά και τους πάνω από 45.000 εργαζομένους της Holcim για το εξαιρετικό τους έργο και τα άριστα αποτελέσματά μας για το 2025». «Με την επίτευξη όλων των στόχων του 2025, η στρατηγική μας NextGen Growth 2030 βρίσκεται σε πλήρη εφαρμογή».

«Επιτύχαμε ισχυρή κερδοφόρα ανάπτυξη το 2025, με διψήφια αύξηση του επαναλαμβανόμενου (recurring) EBIT σε τοπικό νόμισμα και το κορυφαίο στον κλάδο περιθωρίου κέρδους 18,3%». «Η διεύρυνση του περιθωρίου κέρδους καθοδηγήθηκε από την ισχυρή πειθαρχία κόστους, την επιχειρησιακή αριστεία και την κλιμάκωση των βιώσιμων προσφορών μας για την κάλυψη της αυξημένης ζήτησης των πελατών».

«Η Holcim ολοκλήρωσε 21 συναλλαγές το 2025 για να επικεντρωθεί στις πιο ελκυστικές αγορές». «Όπως είχε ήδη ανακοινωθεί, υπογράψαμε συμφωνίες για την εξαγορά της Xella, ενός Ευρωπαίου ηγέτη σε βιώσιμα και καινοτόμα συστήματα τοιχοποιίας, και για την απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου στην Cementos Pacasmayo, έναν κορυφαίο παραγωγό δομικών υλικών στο Περού». «Και οι δύο συναλλαγές υπόκεινται στις ρυθμιστικές και συνήθεις προϋποθέσεις ολοκλήρωσης».

«Χτίζοντας στα ισχυρά αποτελέσματά μας για το 2025, οι κατευθυντήριες γραμμές μας (guidance) για το 2026 προβλέπουν αύξηση των καθαρών πωλήσεων και του επαναλαμβανόμενου (recurring) EBIT σύμφωνα με τους στόχους της στρατηγικής NextGen Growth 2030, καθώς και περαιτέρω διεύρυνση του περιθωρίου επαναλαμβανόμενου (recurring) EBIT, ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους περίπου 2 δισ. CHF, και αύξηση άνω του 20% στα ανακυκλωμένα υλικά κατεδάφισης κατασκευών».

Ισχυρή κερδοφόρα ανάπτυξη, με επιτάχυνση το δ’ τρίμηνο

Το τέταρτο τρίμηνο, το επαναλαμβανόμενο (recurring) EBIT αυξήθηκε με επιταχυνόμενο ρυθμό κατά 12,2% σε τοπικό νόμισμα σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, φτάνοντας τα 601 εκατ. CHF. Οι καθαρές πωλήσεις του τετάρτου τριμήνου ανήλθαν σε 3.818 εκατ. CHF, σημειώνοντας αύξηση 3,4% σε τοπικό νόμισμα σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Για το σύνολο του έτους 2025, οι καθαρές πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 15.724 εκατ. CHF, σημειώνοντας άνοδο 3,0% σε τοπικό νόμισμα. Το επαναλαμβανόμενο (recurring) EBIT ανήλθε στα 2.876 εκατ. CHF για το 2025 (+10,3% σε τοπικό νόμισμα), ξεπερνώντας το ανώτατο όριο των προβλέψεων της εταιρείας. Τα ετήσια κέρδη ανά μετοχή (EPS) διαμορφώθηκαν στα 0,70 CHF, επηρεασμένα από τη μη ταμειακή πραγματοποίηση συναλλαγματικών διαφορών μετά την πώληση των δραστηριοτήτων της Holcim στη Νιγηρία. Εξαιρουμένων των απομειώσεων και αποεπενδύσεων, τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) αυξήθηκαν κατά 5% στα 3,22 CHF. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές για το έτος αυξήθηκαν κατά 1,6% στα 2.154 εκατ. CHF.

Στοχευμένες επενδύσεις σε ελκυστικές αγορές

Η Holcim ολοκλήρωσε 21 συναλλαγές το 2025 για να εστιάσει το γεωγραφικό της αποτύπωμα στις πιο ελκυστικές αγορές, εκ των οποίων 18 ήταν εξαγορές προστιθέμενης αξίας. Ο τομέας Δομικών Υλικών (Building Materials) ενισχύθηκε με εννέα εξαγορές, ενώ ο τομέας Οικοδομικών Λύσεων (Building Solutions) με επιπλέον εννέα. Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν τρεις αποεπενδύσεις σε Ιορδανία, Νιγηρία και στο εργοστάσιο Karbala στο Ιράκ. Η εξαγορά της Xella (με προβλεπόμενες πωλήσεις 1 δισ. ευρώ για το 2026) αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2026, ενώ η απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου στην Cementos Pacasmayo αναμένεται να κλείσει το πρώτο εξάμηνο του 2026. Η εταιρεία προχωρά επίσης σε οργανικές επενδύσεις υψηλών αποδόσεων, συμπεριλαμβανομένου και του έργου GO4ZERO στο εργοστάσιο του Obourg στο Βέλγιο σε συνεργασία με την Air Liquide για τεχνολογίες δέσμευσης άνθρακα.

Η βιωσιμότητα ως κινητήριος δύναμη κερδοφόρου ανάπτυξης

Η ζήτηση των πελατών για τα βιώσιμα προϊόντα της Holcim συνέχισε να αυξάνεται. Το 2025, οι καθαρές πωλήσεις του σκυροδέματος χαμηλών εκπομπών άνθρακα ECOPact αυξήθηκαν στο 31% των συνολικών πωλήσεων έτοιμου σκυροδέματος (από 26% πέρυσι), ενώ το τσιμέντο ECOPlanet έφτασε το 36% των συνολικών πωλήσεων τσιμέντου (από 34% το 2024). Παράλληλα, προστέθηκαν 12 νέοι κόμβοι κυκλικής κατασκευής και αυξήθηκε η ανακύκλωση υλικών κατά 23,5% στα 8,0 εκατομμύρια τόνους.

Αλλαγές στην Εκτελεστική Επιτροπή (από 1η Μαρτίου 2026)

Ο Simon Kronenberg αναλαμβάνει Επικεφαλής της περιοχής Λατινικής Αμερικής, διαδεχόμενος τον Oliver Osswald. Ο Xavier Guesnu διορίζεται Επικεφαλής Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Ο Dragan Maksimovic αναλαμβάνει Επικεφαλής Οικοδομικών Συστημάτων (Building Systems) του Ομίλου, και ο Grant Earnshaw αναλαμβάνει Επικεφαλής Δυτικής Ευρώπης.

Προοπτικές (Guidance) 2026

Για το 2026, η Holcim αναμένει ισχυρές αποδόσεις:

Οργανική αύξηση καθαρών πωλήσεων μεταξύ 3% και 5%.

Οργανική αύξηση του επαναλαμβανόμενου (recurring) EBIT κατά 8% έως 10%.

Περαιτέρω αύξηση του περιθωρίου επαναλαμβανόμενου (recurring) EBIT

Ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους περίπου 2 δισ. CHF.

Αύξηση >20% στα ανακυκλωμένα υλικά κατασκευών.

Επιδόσεις ανά Περιοχή

Ευρώπη: Το επαναλαμβανόμενο (recurring) EBIT αυξήθηκε κατά 12,8% σε τοπικό νόμισμα το δ’ τρίμηνο και κατά 7,4% για το σύνολο του έτους, με ισχυρή διεύρυνση του περιθωρίου κέρδους κατά 140 μονάδες βάσης.

Το επαναλαμβανόμενο (recurring) EBIT αυξήθηκε κατά 12,8% σε τοπικό νόμισμα το δ’ τρίμηνο και κατά 7,4% για το σύνολο του έτους, με ισχυρή διεύρυνση του περιθωρίου κέρδους κατά 140 μονάδες βάσης. Λατινική Αμερική: Καταγράφηκε διψήφια αύξηση των καθαρών πωλήσεων σε τοπικό νόμισμα, με το περιθώριο επαναλαμβανόμενου (recurring) EBIT να διατηρείται πάνω από το 30%. Το δίκτυο λιανικής Disensa άνοιξε επιπλέον 460 καταστήματα.

Καταγράφηκε διψήφια αύξηση των καθαρών πωλήσεων σε τοπικό νόμισμα, με το περιθώριο επαναλαμβανόμενου (recurring) EBIT να διατηρείται πάνω από το 30%. Το δίκτυο λιανικής Disensa άνοιξε επιπλέον 460 καταστήματα. Ασία, Μέση Ανατολή & Αφρική: Η περιοχή σημείωσε ισχυρή άνοδο 14,1% στο επαναλαμβανόμενο (recurring) EBIT σε τοπικό νόμισμα, με το περιθώριο να βελτιώνεται εντυπωσιακά κατά 220 μονάδες βάσης.

Λοιπά Οικονομικά Στοιχεία

Το κόστος αναδιάρθρωσης και τα λοιπά μη επαναλαμβανόμενα κόστη ανήλθαν σε 98 εκατ. CHF. Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα ήταν 281 εκατ. CHF, ενώ ο πραγματικός φορολογικός συντελεστής (πριν από απομειώσεις και αποεπενδύσεις) διαμορφώθηκε στο 24%. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου (πριν από απομειώσεις και αποεπενδύσεις) αυξήθηκαν κατά 3,9% στα 1.779 εκατ. CHF. Οι καθαρές κεφαλαιουχικές δαπάνες (Capex) διαμορφώθηκαν στα 973 εκατ. CHF.