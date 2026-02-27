Trastor: Στα 822,6 εκατ. ευρώ η αξία χαρτοφυλακίου το 2025 – Προχωρά σε ΑΜΚ 150 εκατ. ευρώ

Ο Όμιλος αύξησε τη συνολική εύλογη αξία του χαρτοφυλακίου του σε €822,6 εκατ. μέσω της πειθαρχημένης υλοποίησης του επενδυτικού του πλάνου, της ενεργής διαχείρισης των περιουσιακών του στοιχείων και στοχευμένων πρωτοβουλιών βιωσιμότητας.

Στα 822,6 εκατ. ευρώ αυξήθηκε η συνολική εύλογη αξία του χαρτοφυλακίου της Trastor ΑΕΕΑΠ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025, όπως προκύπτει από τα Ετήσια Οικονομικά της Αποτελέσματα και την Κατάσταση Επενδύσεων που ανακοίνωσε την Παρασκευή η εισηγμένη. Σύμφωνα με την ΑΕΕΑΠ, το έτος χαρακτηρίστηκε από ισχυρές λειτουργικές επιδόσεις και περαιτέρω διεύρυνση του χαρτοφυλακίου, με στρατηγική εστίαση σε υψηλής ποιότητας ακίνητα.

Ο Όμιλος αύξησε τη συνολική εύλογη αξία του χαρτοφυλακίου του μέσω της πειθαρχημένης υλοποίησης του επενδυτικού του πλάνου, της ενεργής διαχείρισης των περιουσιακών του στοιχείων και στοχευμένων πρωτοβουλιών βιωσιμότητας.

Κατά τη διάρκεια του 2025, η Trastor Property Investments ενίσχυσε περαιτέρω τη θέση της στην ελληνική αγορά ακινήτων, με ισχυρή παρουσία σε σύγχρονους χώρους γραφείων υψηλών προδιαγραφών και βιώσιμες και ενεργειακά αποδοτικές υποδομές logistics. Ισχυρή Λειτουργική Απόδοση και Αύξηση των Κερδών Κατά τη διάρκεια του 2025, ο Όμιλος κατέγραψε ισχυρή επίδοση σε όλα τα βασικά λειτουργικά και χρηματοοικονομικά μεγέθη.

Η αύξηση των εσόδων προήλθε κυρίως από την πλήρη ετήσια συνεισφορά των ακινήτων που αποκτήθηκαν το 2024, καθώς και από τις εξαγορές που πραγματοποιήθηκαν εντός της χρήσης.

Τα αποτελέσματα υποστηρίχθηκαν περαιτέρω από την αύξηση του ποσοστού πληρότητας στο 98%, την υπογραφή νέων μισθώσεων σε ανακαινισμένα και αναβαθμισμένα ακίνητα που ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες απαιτήσεις των μισθωτών, καθώς και από τη συνεχή βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του χαρτοφυλακίου, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς του και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας.

Τα έσοδα από μισθώματα διαμορφώθηκαν σε €40,6 εκατ. (2024: €30,6 εκατ.), καταγράφοντας αύξηση 32,9%. Σε ετησιοποιημένη βάση, τα έσοδα από μισθώματα ανήλθαν σε €49,7 εκατ.

Τα προσαρμοσμένα EBITDA αυξήθηκαν σε €30,1 εκατ., σημειώνοντας άνοδο 40,4% έναντι €21,5 εκατ. το 2024, ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης των επαναλαμβανόμενων εσόδων και της περαιτέρω βελτίωσης της λειτουργικής αποδοτικότητας.

Τα κέρδη EPRA υπερτριπλασιάστηκαν και διαμορφώθηκαν σε €11,6 εκατ. (2024: €3,8 εκατ.), ενώ τα προσαρμοσμένα κέρδη EPRA ανήλθαν σε €14,0 εκατ. (2024: €4,1 εκατ.), αποτυπώνοντας τη σημαντική ενίσχυση της βάσης των επαναλαμβανόμενων κερδών του Ομίλου.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €36,3 εκατ., σε σύγκριση με €33,4 εκατ. το προηγούμενο έτος.

Με σταθμισμένο μέσο όρο υπολειπόμενης διάρκειας μισθώσεων (WAULT) 6,1 έτη και υψηλής ποιότητας μισθωτική βάση, ο Όμιλος διατηρεί σταθερές και προβλέψιμες ταμειακές ροές που υποστηρίζουν τη συνεχή αναπτυξιακή του πορεία.

Επέκταση του Χαρτοφυλακίου στα €822,6 εκατ. με Έμφαση στην Ποιότητα και τη Βιωσιμότητα Στις 31 Δεκεμβρίου 2025, το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του Ομίλου περιλάμβανε 65 ακίνητα, συνολικής επιφάνειας (GΒA) περίπου 492.000 τ.μ., με συνολική εύλογη αξία €822,6 εκατ. Τα κέρδη από αναπροσαρμογή σε εύλογες αξίες κατά τη διάρκεια του έτους ανήλθαν σε €24,5 εκατ., αντανακλώντας την ανθεκτικότητα και την ποιότητα του χαρτοφυλακίου του Ομίλου.

Το χαρτοφυλάκιο αποτελείται κυρίως από ακίνητα γραφείων (54%) και logistics (28%), τοποθετώντας την Trastor Property Investments σε διαρθρωτικά ελκυστικούς τομείς της ελληνικής αγοράς ακινήτων, οι οποίοι υποστηρίζονται από αυξανόμενη ζήτηση και περιορισμένη προσφορά. Η Εταιρεία συνεχίζει να διευρύνει το χαρτοφυλάκιό της με ακίνητα υψηλών προδιαγραφών, που συνδυάζουν υψηλή ενεργειακή απόδοση, σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές, μακροχρόνιες μισθώσεις με αξιόπιστους μισθωτές και ισχυρές προοπτικές διατήρησης και περαιτέρω ενίσχυσης της αξίας.

Ο κ. Τάσος Καζίνος, Διευθύνων Σύμβουλος της Trastor Property Investments, δήλωσε: «Τα αποτελέσματα του 2025 επιβεβαιώνουν τη σταθερή πρόοδο στην υλοποίηση της στρατηγικής μας. Ενισχύσαμε το χαρτοφυλάκιό μας με επενδύσεις σε σύγχρονους γραφειακούς χώρους και βιώσιμες υποδομές logistics, βελτιώσαμε την ποιότητα και την βιωσιμότητα της κερδοφορίας μας και διατηρήσαμε ισορροπημένη κεφαλαιακή διάρθρωση. Καθώς εισερχόμαστε στην επόμενη φάση της αναπτυξιακής μας πορείας, παραμένουμε προσηλωμένοι στην πειθαρχημένη κατανομή κεφαλαίων, στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου μας και στη δημιουργία επαναλαμβανόμενου εισοδήματος. Η προτεινόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα ενισχύσει τη χρηματοοικονομική μας ευελιξία, επιτρέποντάς μας να αξιοποιήσουμε τις επενδυτικές ευκαιρίες που έχουν εντοπιστεί και να ενδυναμώσουμε περαιτέρω τη μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους μα.».

Στρατηγικές Επενδύσεις και Ενεργητική Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Κατά τη διάρκεια του 2025, ο Όμιλος πραγματοποίησε στοχευμένες επενδύσεις, με σκοπό την ενίσχυση της αξίας του χαρτοφυλακίου του και την περαιτέρω εδραίωση της στρατηγικής θέσης του στην αγορά. Συγκεκριμένα, ολοκλήρωσε την απόκτηση δύο ακινήτων έναντι συνολικού τιμήματος €9,8 εκατ., καθώς και την εξαγορά δύο εταιρειών έναντι €75,2 εκατ., εκ των οποίων η μία κατέχει ένα σύγχρονο κέντρο αποθήκευσης και διανομής στον Ασπροπύργο, το μεγαλύτερο στην Ελλάδα, ενώ η δεύτερη διαθέτει ένα πιστοποιημένο «πράσινο» κτίριο γραφείων στην Αθήνα.

Συνολικά, η αποτίμηση των δύο ακινήτων ανερχόταν σε €106,3 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Επιπλέον, €10,5 εκατ. επενδύθηκαν σε έργα ανάπτυξης και ενεργειακής αναβάθμισης, ενισχύοντας τον εκσυγχρονισμό και τη στρατηγική αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας. Στο πλαίσιο της ενεργητικής διαχείρισης του χαρτοφυλακίου της, η Εταιρεία ολοκλήρωσε επίσης την πώληση ενός ακινήτου έναντι τιμήματος €1,5 εκατ., επιβεβαιώνοντας τη συνεπή στρατηγική αναδιάρθρωσης και επανατοποθέτησης επενδύσεων, με στόχο τη βελτιστοποίηση της συνολικής σύνθεσης και απόδοσης του χαρτοφυλακίου.

Ισχυρός Ισολογισμός και Αύξηση της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2025, ο δείκτης του Καθαρού Δανεισμού προς την Αξία του Χαρτοφυλακίου (Net LTV) διαμορφώθηκε στο 48,3%, αντανακλώντας ισορροπημένη κεφαλαιακή διάρθρωση και διατήρηση συνετών επιπέδων μόχλευσης. Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV) αυξήθηκε σε €415,3 εκατ., έναντι €385,3 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2024 (+7,8%), ενώ η Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV) ανά μετοχή διαμορφώθηκε σε €1,697, επίσης αυξημένη κατά 7,8%. Η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει τη συνεχή δημιουργία αξίας για τους μετόχους, ως αποτέλεσμα της διεύρυνσης του χαρτοφυλακίου και της ενίσχυσης της κερδοφορίας.

Πρόταση Μερίσματος

Το Διοικητικό Συμβούλιο πρότεινε στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας τη διανομή μερίσματος ύψους €0,04 ανά μετοχή για τη χρήση 2025, έναντι €0,03 ανά μετοχή το προηγούμενο έτος. Η προτεινόμενη διανομή αντιστοιχεί σε αύξηση 33% σε ετήσια βάση και αντανακλά τη βελτίωση της κερδοφορίας της Εταιρείας, καθώς και τη διαρκή δέσμευσή της για την παροχή σταθερών και επαναλαμβανόμενων αποδόσεων στους μετόχους.

ESG και Υπεύθυνη Διακυβέρνηση

Η Trastor Property Investments ενσωματώνει συστηματικά κριτήρια Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG) στο επιχειρηματικό και επενδυτικό της μοντέλο. Κατά τη διάρκεια του 2025, αποκτήθηκε πιστοποίηση LEED GOLD για κτίριο γραφείων επιφάνειας 9.775 τ.μ. και πιστοποίηση BREEAM VERY GOOD για κτίριο γραφείων 16.881 τ.μ. Παράλληλα, προχώρησε η ενεργειακή αναβάθμιση ακινήτου 7.887 τ.μ., με την πιστοποίηση LEED SILVER να αναμένεται εντός του 2026. Συνολικά, ποσοστό άνω του 37% της εύλογης αξίας του χαρτοφυλακίου αφορά ακίνητα που είναι πιστοποιημένα ή βρίσκονται σε διαδικασία πιστοποίησης σύμφωνα με τα πρότυπα LEED ή BREEAM.

Η Εταιρεία συνεχίζει να επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό της, διασφαλίζοντας ένα ασφαλές και υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον, ίσες ευκαιρίες και τη συνεχή ανάπτυξη δεξιοτήτων, ενώ παράλληλα υλοποιεί στοχευμένες δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Η Εταιρική Διακυβέρνηση αποτελεί διαχρονικά βασική προτεραιότητα για την Εταιρεία. Η λειτουργία της διέπεται από ένα δομημένο και αποτελεσματικό πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου, το οποίο υποστηρίζεται από σαφή διαχωρισμό αρμοδιοτήτων και ενεργή εποπτεία των επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου, διασφαλίζοντας διαφάνεια, λογοδοσία και ορθή εταιρική διακυβέρνηση.

Η συμμετοχή της σε διεθνείς μηχανισμούς συγκριτικής αξιολόγησης, όπως το GRESB, ενισχύει περαιτέρω τη διαφάνεια και τη συγκρισιμότητα των επιδόσεών της σε θέματα ESG, σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα.

Επόμενη Φάση Ανάπτυξης

Για το 2026, η Trastor Property Investments επιδιώκει την περαιτέρω διεύρυνση και ποιοτική αναβάθμιση του χαρτοφυλακίου της σε επιλεγμένες κατηγορίες ακινήτων, οι οποίες υποστηρίζονται από διατηρήσιμη ζήτηση και ευνοϊκά θεμελιώδη μεγέθη της αγοράς. Ο Όμιλος προγραμματίζει την ολοκλήρωση δύο έργων αναβάθμισης, τα οποία αναμένεται να ενισχύσουν τα ετησιοποιημένα έσοδα από μισθώματα, ενώ παράλληλα σκοπεύει να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που αναδύονται από τις διαρθρωτικές εξελίξεις στις αγορές γραφείων και logistics.

Η Εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στη διατήρηση ισορροπημένης κεφαλαιακής διάρθρωσης και επαρκούς χρηματοοικονομικής ευελιξίας, προκειμένου να υποστηρίξει τη στρατηγική ανάπτυξής της και τη μερισματική της πολιτική, διατηρώντας παράλληλα συνετά επίπεδα μόχλευσης.

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Προκειμένου να υποστηρίξει την υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που αναδύονται στην ελληνική αγορά ακινήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση τη χορήγηση εξουσιοδότησης για τη διενέργεια αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, με στόχο την άντληση κεφαλαίων περίπου €150 εκατ.

Η προτεινόμενη αύξηση θα πραγματοποιηθεί με παραίτηση των υφιστάμενων μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης και αναμένεται να υλοποιηθεί μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα και μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε θεσμικούς και ειδικευμένους επενδυτές στο εξωτερικό, ενώ οι νέες μετοχές αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 20 Μαρτίου 2026, θα εξετάσει και θα αποφασίσει επί της σχετικής πρότασης. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, εφόσον υλοποιηθεί, αναμένεται να ενισχύσει τη χρηματοοικονομική ευελιξία της Εταιρείας, να διευρύνει τη μετοχική της βάση και να βελτιώσει τη διασπορά και τη ρευστότητα της μετοχής, ενώ παράλληλα θα συμβάλει στη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ελάχιστης ελεύθερης διασποράς που προβλέπει το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, η οποία εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026, η Τράπεζα Πειραιώς, που σήμερα κατέχει περίπου το 98,6% του μετοχικού κεφαλαίου της Trastor Property Investments, αναμένεται να διατηρήσει σημαντική συμμετοχή στην Εταιρεία.

Η JeAeries GMBH θα ενεργήσει ως Sole Global Coordinator και Joint Bookrunner, ενώ η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., η Eurobank Α.Ε. και η Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και θα ενεργήσουν ως Joint Bookrunners.