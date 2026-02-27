wall-street:-Αρνητικό-κλείσιμο-ημέρας,-εβδομάδας-και-μήνα-εν-μέσω-συνεχών-αναταραχών-στις-αγορές

Οι αμερικανικές μετοχές υποχώρησαν την Παρασκευή 27/2, καθώς τα τελευταία στοιχεία για τον δείκτη τιμών παραγωγού (PPI) ήταν σημαντικά υψηλότερα από τις προσδοκίες, προσθέτοντας την επίμονη πληθωριστική πίεση στη λίστα ανησυχιών που προκαλεί αναταραχή στις αγορές αυτόν τον μήνα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο δείκτης Dow Jones Industrial Average υποχώρησε κατά 521,28 μονάδες ή 1,05%, κλείνοντας στις 48.977,92 μονάδες. Ο δείκτης S&P 500 έκλεισε με πτώση 0,43% στις 6.878,88 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite έχασε 0,92% και διαμορφώθηκε στις 22.668,21 μονάδες.

Και οι τρεις βασικοί δείκτες κλείνουν αρνητικά για τον Φεβρουάριο, εν μέσω αυξανόμενων φόβων για τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης σε συγκεκριμένους κλάδους και στην ευρύτερη οικονομία. Οι ανησυχίες εντάθηκαν μετά την ανακοίνωση της fintech εταιρείας Block του Τζακ Ντόρσεϊ για απολύσεις άνω των 4.000 υπαλλήλων, σχεδόν το ήμισυ του προσωπικού της. Μετοχές του χρηματοοικονομικού τομέα και άλλων περιοχών που συνδέονται με τον οικονομικό κύκλο υποχώρησαν την Παρασκευή.

Μετοχές συνδεδεμένες με ιδιωτικά δάνεια βρέθηκαν υπό πίεση, καθώς οι επενδυτές φοβούνται ότι θα επηρεαστούν από την κατάρρευση της βρετανικής εταιρείας υποθηκών Market Financial Solutions. Οι Apollo και Jefferies ήταν μεταξύ των μετοχών με τις μεγαλύτερες απώλειες, υποχωρώντας 8% και 10% αντίστοιχα. Οι μετοχές της Blue Owl, που πλήττεται από περιορισμούς ρευστότητας και πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων, έπεσαν 6%.

Σημαντικές εταιρείες λογισμικού υπέστησαν επίσης απώλειες. Η Salesforce κατέγραψε πτώση 3%, ενώ η Microsoft υποχώρησε 2%, επιβαρύνοντας τον Dow. Η εταιρεία κυβερνοασφάλειας Zscaler έχασε 13% μετά από απογοητευτικά έσοδα και καθυστερημένες τιμολογήσεις στο δεύτερο τρίμηνο, ενώ η CoreWeave υποχώρησε 21% λόγω απογοητευτικής καθοδήγησης.

Η Nvidia συνέχισε την πτωτική πορεία μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων με πτώση 3% την Παρασκευή, έπειτα από απώλειες άνω του 5% την Πέμπτη. Οι επενδυτές ανησυχούν για τη συμφωνία της Nvidia με την OpenAI, για την αδυναμία του κλάδου AI να διατηρήσει τη θετική διάθεση και για το αν οι υψηλές δαπάνες των hyperscalers για AI είναι βιώσιμες.

Οι ανησυχίες ενισχύθηκαν και από τα στοιχεία για τον πληθωρισμό: ο δείκτης τιμών παραγωγού για τον Ιανουάριο, μέτρο χονδρικού πληθωρισμού, σημείωσε αύξηση 0,5%, ενώ οι οικονομολόγοι ανέμεναν 0,3%. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι ο βασικός PPI, που εξαιρεί τρόφιμα και ενέργεια, κατέγραψε αύξηση 0,8% έναντι προσδοκιών για 0,3%.

Ο Stephen Kolano, διευθύνων σύμβουλος επενδύσεων της Integrated Partners, θεωρεί ότι η αναφορά PPI προσθέτει μια ακόμη επιπλοκή για τους επενδυτές, πέρα από τις ήδη υπάρχουσες ανησυχίες για τις δαπάνες AI και τον κίνδυνο διατάραξης των βιομηχανιών, αλλά και άλλους παράγοντες όπως η πίεση στην αγορά ιδιωτικών δανείων. Επισημαίνει ότι η αύξηση φαίνεται να είναι κυρίως υπηρεσιοστραφής και ενδεχομένως υποδηλώνει ότι οι εταιρείες μεταβιβάζουν το κόστος δασμών στους καταναλωτές για να διατηρήσουν τα περιθώρια κέρδους τους.

«Ο πληθωρισμός δεν έχει λυθεί ακόμα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι δημιουργείται ένα δίλημμα για τη Federal Reserve σχετικά με το αν θα μειώσει τα επιτόκια για να ενισχύσει την ανάπτυξη ή θα τα διατηρήσει για να συνεχίσει να καταπολεμά τον πληθωρισμό. «Δημιουργείται αβεβαιότητα για την πορεία της νομισματικής πολιτικής το υπόλοιπο του έτους».

Η κατάσταση στην αγορά εργασίας αποτελεί επίσης ανησυχία, σύμφωνα με τον Kolano. Αν και η δημιουργία θέσεων εργασίας τον προηγούμενο μήνα ήταν υψηλότερη από το αναμενόμενο, οι απολύσεις αυξάνονται. Η Challenger, Gray & Christmas ανέφερε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι οι απολύσεις τον Ιανουάριο ήταν οι υψηλότερες για τον μήνα αυτόν από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση.

«Δεν βλέπω σαφή ένδειξη ότι η ανεργία δεν θα αυξηθεί», είπε.

Ο Nasdaq καταγράφει πτώση πάνω από 3% για τον Φεβρουάριο, σημειώνοντας την χειρότερη μηνιαία επίδοση από τον Μάρτιο του προηγούμενου έτους. Το iShares Expanded Tech-Software ETF (IGV) υποχωρεί 10% για τον μήνα, με ζημιές 23% από την αρχή της χρονιάς. Ο S&P 500 καταγράφει απώλειες άνω του 1% για τον Φεβρουάριο, ενώ ο Dow κινείται προς πτώση 0,2%.

ΗΠΑ: Κέρδη 2% εν αναμονή των εξελίξεων στο Ιράν – Πτώση της παραγωγής σε χαμηλό εξαμήνου

Οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν άνω του 2% την Παρασκευή, καθώς οι επενδυτές παραμένουν σε εγρήγορση για πιθανές διαταραχές στην προσφορά μετά την παράταση των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, χωρίς όμως να αποκλείεται ένα στρατιωτικό “χτύπημα” των Αμερικανών στο Ιράν.

Το αργό τύπου West Texas Intermediate πρόσθεσε 1,81 δολάρια, ή 2,78%, για να διαμορφωθεί η τιμή του στα 67,02 δολάρια το βαρέλι. Το Brent είδε το πιο ενεργό του συμβόλαιο να κερδίζει 2,45% στα 72,48 το βαρέλι.

Η παραγωγή πετρελαίου στις ΗΠΑ μειώθηκε για δεύτερο διαδοχικό μήνα τον Δεκέμβριο, υποχωρώντας στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του περασμένου έτους, ενώ η ζήτηση ανήλθε σε υψηλό πολλών μηνών, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή η Energy Information Administration (EIA). Η παραγωγή αργού διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στα 13,66 εκατ. βαρέλια ημερησίως τον Δεκέμβριο, μειωμένη κατά περίπου 133.000 βαρέλια ημερησίως σε σχέση με τον Νοέμβριο. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση της αμερικανικής παραγωγής πετρελαίου από τον Ιανουάριο του 2025, όταν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες οδήγησαν σε διακοπές λειτουργίας σε βασικά κέντρα παραγωγής.