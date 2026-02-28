Έκτακτη-Συνεδρίαση-του-ΚΥΣΕΑ-το-απόγευμα-υπό-τον-Μητσοτάκη-μετά-τις-εξελίξεις-στη-Μέση-Ανατολή

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή – την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν – σήμερα στις 18:30 θα πραγματοποιηθεί υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ στο Μέγαρο Μαξίμου, σύμφωνα με ανακοίνωση από το γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού.
- Ανδρουλάκης για Τέμπη: Η μνήμη δεν ξεθωριάζει – Χρέος μας η Δικαιοσύνη
- Μητσοτάκης για Τέμπη: Σεβασμός στη μνήμη των θυμάτων και αυστηρή, αμερόληπτη απόδοση ευθυνών
- Η τρίτη επέτειος των Τεμπών και οι εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα
