Έκτακτη-Συνεδρίαση-του-ΚΥΣΕΑ-το-απόγευμα-υπό-τον-Μητσοτάκη-μετά-τις-εξελίξεις-στη-Μέση-Ανατολή

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή – την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν – σήμερα στις 18:30 θα πραγματοποιηθεί υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ στο Μέγαρο Μαξίμου, σύμφωνα με ανακοίνωση από το γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού.

