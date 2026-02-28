Ακίνητα:-Τα-9-θέματα-που-απασχολούν-τους-ιδιοκτήτες

Ενημερωτική περιοδεία σε πόλεις της χώρας ξεκινά η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) για να αναδείξει τα θέματα που απασχολούν τους ιδιοκτήτες.

Συγκεκριμένα, αυτά είναι:

Οι πρόσφατες αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου των ακινήτων. Οι νέες ρυθμίσεις στις μισθώσεις κατοικιών και τις επαγγελματικές μισθώσεις. Το επερχόμενο Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (Μ.Ι.Δ.Α.) της ΑΑΔΕ. Η υποχρεωτική ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων και η δήλωση των ανελκυστήρων. Το πιστοποιητικό φερεγγυότητας και η διαταγή απόδοσης μισθίου λόγω λήξης μίσθωσης. Το νέο Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης (ΤΤΑ) 1 ο/οο που θα είναι τριπλάσιο του ΤΑΠ. Οι νέοι πολεοδομικοί περιορισμοί στη δόμηση και στη βραχυχρόνια μίσθωση. Οι νέες ρυθμίσεις για κληρονομικές συμβάσεις, διαθήκες, χρέη, νόμιμη μοίρα κλπ. Το Πρόγραμμα Ασφάλισης Κατοικιών των μελών ΠΟΜΙΔΑ με έκπτωση 20% επί του ΕΝΦΙΑ.

Μαζί με τα κατά τόπους σωματεία-μέλη και παραρτήματά της, τους τοπικούς συνδιοργανωτές φορείς και τις Εκδόσεις Καστανιώτη, η ΠΟΜΙΔΑ ξεκινά από τις 2 έως 7 Μαρτίου σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων σε δέκα πόλεις της Μακεδονίας, της Θράκης και της Θεσσαλίας, καλώντας ιδιοκτήτες ακινήτων, νομικούς, μηχανικούς, συμβολαιογράφους, φοροτεχνικούς, επαγγελματίες της αγοράς και εκπροσώπους του Τύπου να τις παρακολουθήσουν.

Κεντρικός ομιλητής των εκδηλώσεων θα είναι ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ, δικηγόρος Α.Π. Στράτος Παραδιάς, ενώ παράλληλα θα παρουσιαστεί το νέο βιβλίο των Στράτου Παραδιά και Ηλία Παπαγεωργιάδη «Αγοράζω Σπίτι» (Εκδόσεις Καστανιώτη) με πρόλογο του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα.