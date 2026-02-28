Close Menu
    Saturday, February 28
    Ανδρουλάκης-για-Τέμπη:-Η-μνήμη-δεν-ξεθωριάζει-–-Χρέος-μας-η-Δικαιοσύνη
    Πολιτική 1 Min Read

    Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ–ΚΙΝΑΛ σημειώνει ότι η απώλεια ανθρώπινων ζωών στον 21ο αιώνα, εξαιτίας της σύγκρουσης δύο τρένων στην ίδια γραμμή, «συνιστά συντριπτική αποτυχία του κρατικού μηχανισμού»

