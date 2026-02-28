Δυσαρέσκεια-Τραμπ-για-τις-διαπραγματεύσεις-με-το-Ιράν:-Καμία-ανοχή-στον-εμπλουτισμό-ουρανίου

Τη δυσαρέσκειά του για την πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ιράν εξέφρασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι δεν αποδέχεται «καμία ανοχή» σε εμπλουτισμό ουρανίου αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης εάν οι συνομιλίες αποτύχουν. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο CBS, η ιρανική πλευρά φέρεται να έχει συμφωνήσει σε μηδενικό εμπλουτισμό και παράδοση των αποθεμάτων που έχει εμπλουτίσει έως σήμερα.

«Θα προτιμούσα να το κάνω με ειρηνικό τρόπο, αλλά είναι πολύ δύσκολοι και επικίνδυνοι άνθρωποι», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στο Τέξας, υπογράμμισε ότι «δεν είμαι ευχαριστημένος με τις διαπραγματεύσεις» και ξεκαθάρισε πως το Ιράν δεν πρέπει να προχωρά σε καμία μορφή εμπλουτισμού ουρανίου. «Δεν έχετε ανάγκη τον εμπλουτισμό όταν έχετε τόσο πολύ πετρέλαιο, συνεπώς δεν είμαι ευχαριστημένος με τις διαπραγματεύσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Λέω: κανέναν εμπλουτισμό. Ούτε 20%, ούτε 30%».

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι «το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα», επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι επαφές θα συνεχιστούν. «Δεν είμαι ικανοποιημένος μαζί τους, αλλά αναμένονται περαιτέρω συνομιλίες την Παρασκευή. Θέλω να κάνω μια συμφωνία μαζί τους», δήλωσε πριν από την αναχώρησή του για το Τέξας.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο χρήσης στρατιωτικής ισχύος κατά της Τεχεράνης, ο Τραμπ δεν απέκλεισε το σενάριο. «Δεν θέλω, αλλά μερικές φορές πρέπει», απάντησε, επισημαίνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν «τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο». «Δεν υπάρχει τίποτα σαν τον αμερικανικό στρατό. Θα ήθελα να μην τον χρησιμοποιήσω, αλλά, μερικές φορές, πρέπει», τόνισε.

🚨 JUST IN — PRESIDENT TRUMP TELLS IRAN, POINT-BLANK: “It’d be nice if we could do it with out the military, but sometimes you have to do it with!” “We have the greatest military in the WORLD. There’s nothing CLOSE. I’d love not to use it — but sometimes, you have to.” 🔥🔥 pic.twitter.com/wPwHobJS3I — Eric Daugherty (@EricLDaugh) February 27, 2026

Οι συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης συνεχίστηκαν αυτή την εβδομάδα, την ώρα που οι ΗΠΑ προχωρούν σε μαζική στρατιωτική ενίσχυση στην ευρύτερη περιοχή, εντείνοντας το κλίμα πίεσης προς την ιρανική ηγεσία.

Τι μεταδίδει το CBS για τη στάση της Τεχεράνης

Σύμφωνα με το CBS, το Ιράν έχει συμφωνήσει σε μηδενικό εμπλουτισμό ουρανίου και στην παράδοση των αποθεμάτων που έχει εμπλουτίσει μέχρι σήμερα. Το αμερικανικό μέσο, επικαλούμενο πηγή από το Ομάν – το οποίο λειτουργεί ως άμεσος μεσολαβητής στις συνομιλίες που διεξάγονται στη Γενεύη – αναφέρει επίσης ότι η Τεχεράνη αποδέχεται εκ νέου την παρουσία της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας για τη διενέργεια ελέγχων.

Οι πληροφορίες αυτές έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουάσινγκτον έχει καταστήσει σαφές ότι εξετάζει και το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων.

Παρέμβαση Ρούμπιο για τους Αμερικανούς κρατούμενους

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε ότι έχει χαρακτηρίσει το Ιράν ως κράτος χορηγό της παράνομης κράτησης. Σε σχετική ανακοίνωση, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας σημείωσε ότι «το ιρανικό καθεστώς πρέπει να σταματήσει να κρατά ομήρους και να απελευθερώσει όλους τους Αμερικανούς που κρατούνται άδικα στο Ιράν, βήματα που θα μπορούσαν να βάλουν τέλος σε αυτόν τον χαρακτηρισμό και τις σχετικές ενέργειες».

Today I designated Iran as a State Sponsor of Wrongful Detention. For decades the Iranian regime has cruelly detained innocent Americans and citizens of other nations to use as political leverage. Iran must end this abhorrent practice and immediately free all unjustly detained… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) February 27, 2026

Την ίδια στιγμή, το Ομάν, το οποίο διαδραματίζει ρόλο μεσολαβητή στις διαπραγματεύσεις, απέστειλε σήμερα τον υπουργό Εξωτερικών του στην Ουάσινγκτον για συνομιλίες με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση των επαφών. Οι επαφές αυτές εντάσσονται στην προσπάθεια διατήρησης διαύλων επικοινωνίας ενόψει των επόμενων συνομιλιών που έχουν προγραμματιστεί για την Παρασκευή.