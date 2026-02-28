ΕΕ για Αφγανιστάν – Πακιστάν: Έκκληση για αποκλιμάκωση και προειδοποίηση για σοβαρές επιπτώσεις

Έκκληση για άμεση αποκλιμάκωση των εχθροπραξιών μεταξύ Αφγανιστάν και Πακιστάν απηύθυναν σήμερα οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προειδοποιώντας ότι η κλιμάκωση μπορεί να έχει «σοβαρές επιπτώσεις για την περιοχή», μετά τις αιματηρές συγκρούσεις των τελευταίων ημερών.

Σε ανακοίνωση Τύπου εκ μέρους των 27 κρατών-μελών, που υπογράφεται από την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας Κάγια Κάλας, επισημαίνεται ότι η αφγανική επικράτεια «δεν πρέπει να χρησιμοποιείται» για να απειλούνται άλλες χώρες ή ως ορμητήριο επιθέσεων.

Παράλληλα, καλείται η de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν να αναλάβει «αποτελεσματική δράση εναντίον όλων των τρομοκρατικών οργανώσεων» που δρουν στο έδαφος του Αφγανιστάν ή χρησιμοποιούν τη χώρα ως βάση για επιθέσεις αλλού.

«Παροτρύνουμε αμφότερες τις πλευρές να διεξαγάγουν διάλογο», αναφέρεται στην ανακοίνωση, με υπενθύμιση ότι πρέπει να τηρείται το διεθνές δίκαιο και να προστατεύονται οι άμαχοι και οι πολιτικές υποδομές.

Κλιμάκωση και δεκάδες θύματα

Η ευρωπαϊκή παρέμβαση έρχεται μετά τη ραγδαία κλιμάκωση των συγκρούσεων ανάμεσα στις δυνάμεις των αφγανών Ταλιμπάν και του πακιστανικού στρατού.

Την Πέμπτη αφγανοί μαχητές επιτέθηκαν σε θέσεις του πακιστανικού στρατού, με το Ισλαμαμπάντ να απαντά με αεροπορικούς βομβαρδισμούς στην Καμπούλ, στην Κανταχάρ – λίκνο των Ταλιμπάν – και σε άλλες περιοχές. Οι δύο πλευρές κάνουν λόγο για δεκάδες, ενδεχομένως και εκατοντάδες, θύματα.

Ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν μίλησε για «ανοικτό πόλεμο» εναντίον των Ταλιμπάν, εντείνοντας περαιτέρω το κλίμα έντασης.

Ένταση από το 2021 και αποτυχημένες διαμεσολαβήσεις

Παρότι για χρόνια διατηρούσαν στενές σχέσεις, Αφγανιστάν και Πακιστάν εμπλέκονται σε σποραδικές συγκρούσεις μετά την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία στην Καμπούλ, τον Αύγουστο του 2021.

Το Ισλαμαμπάντ κατηγορεί τις αφγανικές de facto αρχές ότι προσφέρουν καταφύγιο σε ένοπλες οργανώσεις που πραγματοποιούν αιματηρές επιθέσεις στην πακιστανική επικράτεια, κατηγορίες που η Καμπούλ απορρίπτει.

Επανειλημμένες προσπάθειες διαλόγου δεν έχουν οδηγήσει σε μόνιμη αποκλιμάκωση. Κατάπαυση του πυρός που είχε συμφωνηθεί στις 19 Οκτωβρίου με μεσολάβηση του Κατάρ και της Τουρκίας κατέρρευσε εννέα ημέρες αργότερα, ενώ προηγούμενη παρέμβαση της Σαουδικής Αραβίας είχε οδηγήσει στην απελευθέρωση τριών πακιστανών στρατιωτικών που κρατούνταν αιχμάλωτοι από τους Ταλιμπάν.

Η νέα κλιμάκωση εντείνει τις ανησυχίες για περαιτέρω αποσταθεροποίηση σε μια ήδη εύθραυστη περιοχή.