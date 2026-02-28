ΕΝΦΙΑ: Τελευταίο μίλι πριν από την έκδοση του λογαριασμού – Πώς θα γίνει η εξόφληση, ποιες εκπτώσεις θα ισχύσουν

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία εκκαθάρισης του φετινού ΕΝΦΙΑ από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Η εφαρμογή για την υποβολή δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) έτους 2026 θα παραμείνει κλειστή μέχρι την ολοκλήρωση της έκδοσης και ανάρτησης των νέων εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ για περίπου 7 εκατ. ιδιοκτήτες, το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου.

Φέτος ενεργοποιείται η μείωση του ΕΝΦΙΑ σε χιλιάδες ιδιοκτήτες που κατοικούν σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους ή έως 1.700 κατοίκους σε ορισμένες παραμεθόριες περιοχές. Στις συγκεκριμένες περιοχές ο ΕΝΦΙΑ θα είναι μειωμένος κατά 50%, (με δημοσιονομικό κόστος στα 35 εκατ. ευρώ) ενώ η συγκεκριμένη κατηγορία ιδιοκτητών θα έχει πλήρη απαλλαγή από το 2027 (το δημοσιονομικό κόστος αυξάνεται στα 70-75 εκατ. ευρώ). Πρόκειται για ένα μέτρο το οποίο εκτιμάται ότι αφορά περίπου 700.000 ακίνητα και 1 εκατομμύριο δικαιώματα.

Η εξόφληση του φόρου μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε εφάπαξ είτε σε 12 μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να καταβάλλεται στα τέλη Μαρτίου και την τελευταία τον Φεβρουάριο του 2027. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα πληρώσουν φόρο ανάλογο με την αξία του, εφόσον είναι ασφαλισμένο αλλά και την οικογενειακή-εισοδηματική, αλλά και την περιουσιακή κατάσταση του υπόχρεου.

Όσοι ασφάλισαν την κατοικία τους με αντικειμενική αξία έως 500.000 ευρώ για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα για το σύνολο του 2025 τότε θα έχουν έκπτωση 20%. Αν όμως είναι ασφαλισμένο από 3 έως 11 μήνες, η μείωση είναι χαμηλότερη και ανάλογη του χρονικού διαστήματος που ήταν ασφαλισμένο.

Επίσης, έκπτωση 50% στον φόρο δικαιούνται οι ιδιοκτήτες που πληρούν τις προϋποθέσεις χαμηλού εισοδήματος δηλαδή το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ, με προσαύξηση 1.000 ευρώ για κάθε σύζυγο ή εξαρτώμενο μέλος, το σύνολο των κτισμάτων δεν πρέπει να ξεπερνά τα 150 τ.μ. και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 85.000 ευρώ για τον άγαμο, τα 150.000 ευρώ για τον έγγαμο ή τον συμβιούντα με ένα εξαρτώμενο τέκνο και τα 200.000 ευρώ για τον έγγαμο ή τον συμβιούντα με δύο εξαρτώμενα τέκνα.

Από την υποχρέωση καταβολής του ΕΝΦΙΑ απαλλάσσονται νοικοκυριά με τρία εξαρτώμενα τέκνα και άνω, καθώς και όσοι έχουν ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%, εφόσον το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημά τους δεν υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 1.000 ευρώ για κάθε σύζυγο ή εξαρτώμενο μέλος, και το σύνολο των κτισμάτων τους δεν ξεπερνά τα 150 τετραγωνικά μέτρα.

Επίσης, οι φορολογούμενοι με κενά ημιτελή κτίσματα τα οποία δεν έχουν ακόμη ηλεκτροδοτηθεί ή ηλεκτροδοτούνται με εργοταξιακό ρεύμα δικαιούνται έκπτωση 60% στον ΕΝΦΙΑ. Για να εφαρμοστεί η έκπτωση, θα πρέπει κατά τη δήλωση του ακινήτου στο Ε9 να συμπληρωθεί ο σωστός κωδικός στη στήλη 10 του πίνακα 1, ενώ αν το κτίσμα ηλεκτροδοτείται με εργοταξιακό ρεύμα, θα πρέπει να δηλωθεί και ο αριθμός της εργοταξιακής παροχής.

Αυξημένος θα είναι ο ΕΝΦΙΑ σε όσους απέκτησαν ακίνητα εντός του προηγούμενου έτους μέσω αγοράς, γονικής παροχής, δωρεάς ή κληρονομιάς, απέκτησαν εμπράγματα δικαιώματα όπως πλήρη ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία ή προχώρησαν σε τακτοποίηση αυθαίρετων χώρων.

Εκτός ΕΝΦΙΑ μένουν και τα ακίνητα σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.