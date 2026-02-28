Η Ασία στο χείλος της αβύσσου: Πόλεμος Πακιστάν-Αφγανιστάν και η απειλή επέμβασης ΗΠΑ στο Ιράν

Η Ασία βιώνει σήμερα μια από τις πιο επικίνδυνες γεωπολιτικές συγκυρίες των τελευταίων δεκαετιών. Ταυτόχρονα, δύο πολεμικά μέτωπα φλέγονται ή ετοιμάζονται να ανάψουν: στα νοτιοανατολικά, το Πακιστάν κήρυξε «ανοιχτό πόλεμο» εναντίον του Αφγανιστάν, με τον υπουργό Άμυνας Χαουάγια Ασίφ να δηλώνει ότι «η υπομονή εξαντλήθηκε» μετά από ανταλλαγή αεροπορικών και χερσαίων επιθέσεων κατά μήκος των συνόρων. Στα δυτικά, οι ΗΠΑ έχουν συγκεντρώσει στρατιωτική ισχύ στη Μέση Ανατολή σε επίπεδο που δεν είχε παρατηρηθεί από την εισβολή στο Ιράκ το 2003, ενώ ορισμένοι σύμβουλοι του Τραμπ εκτιμούν πιθανότητα 90% για στρατιωτική δράση εναντίον του Ιράν τις επόμενες εβδομάδες.

Τα δύο αυτά μέτωπα δεν είναι άσχετα μεταξύ τους. Αποτελούν κομμάτια ενός ευρύτερου ανατακτικού παιχνιδιού που αλλάζει τους κανόνες της ασιατικής τάξης πραγμάτων.

Το πακιστανικό-αφγανικό μέτωπο: Ο πόλεμος που «ξεχάστηκε» — και ξαναφλόγισε

Η κρίση ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2025, όταν το Πακιστάν εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές στην Καμπούλ, στη Χοστ, στο Τζαλαλαμπάντ και στην Πακτίκα, στοχεύοντας τον ηγέτη του πακιστανικού Ταλιμπάν (TTP) Νουρ Ουαλί Μεχσούντ, σε ό,τι το Πακιστάν ονόμασε «Επιχείρηση Χάιμπερ Στορμ».

Από εκείνη τη στιγμή, η κατάσταση οδηγήθηκε σε φαύλο κύκλο: αντίποινα αφγανικά, προσπάθειες διαμεσολάβησης από Τουρκία, Κατάρ και Σαουδική Αραβία που κατέρρευσαν η μία μετά την άλλη, και τελικά νέα κλιμάκωση. Τα ξημερώματα της Παρασκευής 27 Φεβρουαρίου 2026, το Πακιστάν βομβάρδισε στόχους στην Καμπούλ, στην Πακτία και στο Καντάρ, ενώ ο εκπρόσωπος του αφγανικού Ταλιμπάν Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ ανακοίνωσε «μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεις» κατά πακιστανικών θέσεων κατά μήκος της Γραμμής Ντυράνντ.

Η σύγκρουση δεν είναι απλώς στρατιωτική. Έχει βαθιά ιστορική, εθνοτική και ιδεολογική διάσταση. Το Αφγανιστάν δεν αναγνωρίζει επίσημα τη Γραμμή Ντυράνντ, την αποικιακή οριοθέτηση που διαιρεί τον παστούν κόσμο μεταξύ των δύο χωρών. Παράλληλα, το πακιστανικό Ταλιμπάν (TTP) μοιράζεται βαθιές ιδεολογικές, κοινωνικές και γλωσσικές δεσμεύσεις με το αφγανικό Ταλιμπάν, το οποίο αδυνατεί ή αρνείται να το καταστείλει, εν μέρει από φόβο ότι τα μέλη του θα ενταχθούν στη ριζοσπαστική ISKP (Ισλαμικό Κράτος Χορασάν).

Κατά αριθμούς, η ανισορροπία μεταξύ των δύο στρατών είναι εκκωφαντική: το Πακιστάν διαθέτει 660.000 ενεργούς στρατιώτες, πολεμική αεροπορία με F-16 και κατοχή πυρηνικών όπλων. Το Αφγανιστάν στηρίζεται σε λιγότερους από 200.000 ταλιμπανικούς μαχητές χωρίς ουσιαστική αεροπορία. Ωστόσο, το Αφγανιστάν έχει κάτι που η ιστορία έδειξε πολύτιμο: δεκαετίες εμπειρίας σε ασύμμετρο πόλεμο. Οι αμερικανοί και σοβιετικοί στρατηγοί έμαθαν αυτό το μάθημα με τον χειρότερο τρόπο.

Η αμερικανική στρατηγική και ο παράγοντας «Μπαγκράμ»

Για να κατανοηθεί η πραγματική γεωπολιτική διάσταση, απαιτείται μια επισήμανση που διαφεύγει στη δημοσιογραφική κάλυψη: λίγες εβδομάδες πριν από τις πρώτες αεροπορικές επιδρομές του Οκτωβρίου 2025, ο Τραμπ δήλωσε ενδιαφέρον για επανανάληψη αμερικανικού ελέγχου στη βάση Μπαγκράμ στο Αφγανιστάν. Παράλληλα, τον Σεπτέμβριο του 2025 το Πακιστάν υπέγραψε αμυντικό σύμφωνο με τη Σαουδική Αραβία, το οποίο ορίζει ότι «κάθε επίθεση κατά οποιουδήποτε εκ των δύο θεωρείται επίθεση κατά αμφοτέρων».

Η βάση Μπαγκράμ — η μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική εγκατάσταση που εγκαταλείφθηκε στην ιστορία — βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τα ιρανικά σύνορα και ακόμη πιο κοντά στα κινεζικά συμφέροντα στην Κεντρική Ασία. Αν οι ΗΠΑ επέστρεφαν σε αυτή, θα άλλαζε ριζικά ο γεωπολιτικός χάρτης της περιοχής.

Ιράν: Η επόμενη πυρκαγιά στην ουρά

Στη δυτική πλευρά της Ασίας, ένα άλλο φαινόμενο εξελίσσεται ταχύτατα. Ενώ ΗΠΑ και Ιράν διεξάγουν έμμεσες διαπραγματεύσεις στη Γενεύη με διαμεσολαβητή το Ομάν, η τελευταία συνάντηση έληξε χωρίς σαφές αποτέλεσμα: ο Ιρανός διπλωμάτης Αββάς Αραγκτσί ανέφερε «αρχές κατευθύνσεων», αλλά ο Αντιπρόεδρος Τζ.Ντ. Βανς δήλωσε ότι οι Ιρανοί δεν ανεγνώρισαν τις «κόκκινες γραμμές» του Τραμπ.

Το Πεντάγωνο ανέφερε ότι είναι έτοιμο για επίθεση — ακόμη και εντός ημερών — ενώ δύο ομάδες αεροπλανοφόρων, το USS Abraham Lincoln και το USS Gerald R. Ford, έχουν αναπτυχθεί στην Αραβική Θάλασσα.

Για να κατανοηθεί πλήρως η επικινδυνότητα, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η Ιρανική Αεράμυνα είναι ήδη κατεστραμμένη από τις ισραηλινές επιδρομές του Ιουνίου 2025, τα πυραυλικά συστήματα αποδυναμωμένα, αλλά αυτό ακριβώς κάνει το Ιράν πιο επικίνδυνο — ένα καθεστώς που αισθάνεται υπαρξιακή απειλή έχει κάθε λόγο να επεκτείνει τη σύγκρουση.

Αν η Τεχεράνη νιώσει ότι πρόκειται για αλλαγή καθεστώτος, είναι πολύ πιθανό να «παίξει όλα τα χαρτιά της πριν τα χάσει» — συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων κατά αμερικανικών βάσεων στον Κόλπο, ισραηλινών στόχων και διακοπής της κυκλοφορίας στον Κόλπο του Ομάν.

Οι κρυφές συνδέσεις: Γιατί τα δύο μέτωπα αλληλοσυνδέονται

Η σύνδεση μεταξύ της κρίσης Πακιστάν-Αφγανιστάν και της αμερικανικής πίεσης στο Ιράν δεν είναι τυχαία. Υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις γεωπολιτικοί κόμβοι που τα ενώνουν:

Ο παράγοντας Κίνα. Το Πακιστάν είναι η γεωστρατηγική πύλη της Κίνας στη Νότια Ασία μέσω του Οικονομικού Διαδρόμου CPEC. Ταυτόχρονα, η Κίνα διατηρεί στενές σχέσεις με το Ιράν και έχει υπογράψει στρατηγική 25ετή συνεργασία μαζί του. Η αποσταθεροποίηση και των δύο γειτόνων — Αφγανιστάν και Ιράν — θέτει αμέσως υπό αμφισβήτηση το κινεζικό αντίπαλο βάρος.

Ο παράγοντας Ρωσία. Η Ρωσία χρησιμοποιεί τον χώρο Αφγανιστάν-Κεντρικής Ασίας για να διατηρεί επιρροή. Ένας εκτεταμένος πόλεμος Πακιστάν-Αφγανιστάν θα μπορούσε να της ανοίξει παράθυρα επιρροής, αλλά και να αποσπάσει αμερικανική προσοχή από το ουκρανικό μέτωπο.

Ο παράγοντας Ινδία. Ο πακιστανός υπουργός Άμυνας κατηγόρησε το Αφγανιστάν ότι έγινε «αποικία της Ινδίας», αναφερόμενος στη βελτίωση ινδο-αφγανικών σχέσεων. Η Ινδία βλέπει τον αφγανικό πόλεμο ως ευκαιρία αποδυνάμωσης του Πακιστάν — του μόνου πυρηνικού αντιπάλου της στην περιοχή.

Ο παράγοντας αποσταθεροποίησης. Αν ΗΠΑ χτυπήσουν Ιράν και ταυτόχρονα κλιμακωθεί η σύγκρουση Πακιστάν-Αφγανιστάν, το Πακιστάν — πυρηνική δύναμη σε κατάσταση «ανοιχτού πολέμου» — θα αντιμετωπίζει εσωτερική αστάθεια, στρατιωτική εξάντληση και οικονομική κατάρρευση. Αυτός είναι ίσως ο πλέον τρομακτικός συνδυασμός.

Τι μπορεί να συμβεί στην Ασία: Τρία σενάρια

Σενάριο 1: Περιορισμένες συγκρούσεις. Και τα δύο μέτωπα σταθεροποιούνται μέσω διπλωματίας. Το Πακιστάν πετυχαίνει κάποιες εγγυήσεις για το TTP, το Ιράν υπογράφει επαχθή συμφωνία με τις ΗΠΑ για τα πυρηνικά. Η Ασία παραμένει εύθραυστη αλλά όχι εκρηκτική.

Σενάριο 2: Σταδιακή κλιμάκωση. Ο πόλεμος Πακιστάν-Αφγανιστάν συνεχίζεται με χαμηλής έντασης συγκρούσεις για μήνες, δημιουργώντας τεράστιο προσφυγικό πρόβλημα (ήδη 2,9 εκατομμύρια άνθρωποι επέστρεψαν στο Αφγανιστάν το 2025). Παράλληλα, οι ΗΠΑ πραγματοποιούν στοχευμένες επιδρομές στο Ιράν αλλά όχι εισβολή. Η Ασία ζει σε «μόνιμη κρίση» που αποσταθεροποιεί αγορές και τροφοδοτεί ισλαμιστική ριζοσπαστικοποίηση.

Σενάριο 3: Πολυμετωπικός πόλεμος. Αμερικανική επίθεση στο Ιράν προκαλεί αντίποινα εναντίον αμερικανικών βάσεων στον Κόλπο, κλείσιμο Στενών Ορμούζ, επέκταση στο Ιράκ και τη Συρία, ενώ η κρίση Πακιστάν-Αφγανιστάν κλιμακώνεται. Ο κίνδυνος πυρηνικού ατυχήματος — ακόμη και μη εκούσιου — δεν μπορεί να αποκλειστεί σε έναν πυρηνικό Pakistan υπό πίεση.

Επιπτώσεις στον υπόλοιπο κόσμο

Οι συνέπειες ενός πολυμετωπικού ασιατικού πολέμου θα ήταν άμεσες και σοβαρές για όλον τον κόσμο.

Το πιο εκρηκτικό επίπεδο αφορά τους ενεργειακούς δρόμους. Περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου περνά από τα Στενά του Ορμούζ. Κλείσιμο ή διακοπή κυκλοφορίας εκεί θα σκαρφάλωνε τις τιμές σε επίπεδα καταστροφικά για τις ευρωπαϊκές και ασιατικές οικονομίες, ιδίως τη Γερμανία, την Ιαπωνία και την Κίνα — χώρες που εξαρτώνται από εισαγωγές Κόλπου.

Για την Ευρώπη και την Ελλάδα ειδικότερα, δύο παράγοντες έχουν ιδιαίτερη σημασία. Πρώτον, μια νέα προσφυγική κρίση δεκάδων εκατομμυρίων ανθρώπων από Αφγανιστάν, Πακιστάν και Ιράν θα δημιουργούσε ασυγκράτητη πίεση στα ευρωπαϊκά σύνορα. Δεύτερον, η απόσπαση αμερικανικής στρατιωτικής ισχύος στην Ασία θα άφηνε το ΝΑΤΟ με μειωμένη αποτρεπτική ικανότητα απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα — ακριβώς τη στιγμή που χρειάζεται περισσότερο.

Για τις παγκόσμιες αγορές, η αβεβαιότητα λειτουργεί ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα: η φυγή κεφαλαίων στα ασφαλή καταφύγια — δολάριο, χρυσός, αμερικανικά ομόλογα — θα αποδυνάμωνε αναδυόμενες οικονομίες και θα ανέτρεπε τις ήδη εύθραυστες ισορροπίες χρέους σε Ευρώπη και Ασία.

Επίλογος: Η επικίνδυνη γεωμετρία της αστάθειας

Η ειρωνεία της σημερινής κατάστασης είναι βαθιά: οι ΗΠΑ αποχώρησαν από το Αφγανιστάν το 2021 για να «τελειώσουν με τους αέναους πολέμους» — και τώρα βρίσκονται ενδεχομένως να ανάβουν νέες εστίες που θα διαμορφώσουν την επόμενη δεκαετία. Παράλληλα, δύο πυρηνικές δυνάμεις — Πακιστάν και Ινδία — βρίσκονται σε γεωγραφική και πολιτική εγγύτητα με εκρηκτικά συστατικά.

Η Ασία δεν βρίσκεται απλώς σε κρίση. Βρίσκεται σε μια διαδικασία αναδιάταξης ισχύος που θα καθορίσει ποια τάξη πραγμάτων θα κυριαρχήσει στον 21ο αιώνα. Και — όπως συμβαίνει πάντα σε τέτοιες στιγμές — κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί τον τελικό αποδέκτη των συνεπειών.