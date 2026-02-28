«Καθοριστική,-άνευ-προηγουμένου-εκστρατεία»-για-την-εξάλειψη-της-υπαρξιακής-απειλής-από-το-Ιράν,-λέει-ο-αρχηγός-των-idf

Σε βιντεοσκοπημένη δήλωσή του, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ βρίσκεται μπροστά σε «σημαντική, καθοριστική και άνευ προηγουμένου εκστρατεία» με στόχο την καταστροφή των δυνατοτήτων του «ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος», κάνοντας λόγο για συνεχή υπαρξιακή απειλή κατά της χώρας του.

Ο Ζαμίρ υποστήριξε ότι οι IDF, σε συνεργασία με τον αμερικανικό στρατό, έχουν ξεκινήσει πλήγματα κατά στρατηγικών στόχων εντός του Ιράν.

«Οι IDF, μαζί με τον στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών, άρχισαν να πλήττουν στρατηγικούς στόχους στο Ιράν. Είμαστε προετοιμασμένοι με υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα, τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η εκστρατεία αποσκοπεί στην καταστροφή δυνατοτήτων που «συνιστούν διαρκή υπαρξιακή απειλή για την ασφάλεια του Κράτους του Ισραήλ».

Όπως δήλωσε, η επιχείρηση «θα διασφαλίσει την ύπαρξή μας και το μέλλον μας εδώ».

Αναφερόμενος στη 12ήμερη σύγκρουση με το Ιράν τον Ιούνιο του 2025, σημείωσε ότι ο ισραηλινός στρατός «καθυστέρησε και απώθησε το πυρηνικό πρόγραμμα, έπληξε το βαλλιστικό οπλοστάσιο και υπονόμευσε το σχέδιο που σχεδιάστηκε και καθοδηγήθηκε από το ιρανικό καθεστώς με τους περιφερειακούς του εταίρους για την καταστροφή του Κράτους του Ισραήλ».

Υποστήριξε επίσης ότι η επιχείρηση εκείνη «απέδειξε ότι το καθεστώς είναι ευάλωτο», κάνοντας λόγο για «ιστορική συνεργασία» με τον αμερικανικό στρατό στο πλαίσιο της επιχείρησης «Midnight Hammer», κατά την οποία, όπως είπε, αμερικανικά αεροσκάφη επέφεραν «θανατηφόρο πλήγμα» στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με τον Ζαμίρ, παρά το σοβαρό πλήγμα που υπέστη, το ιρανικό καθεστώς «δεν εγκατέλειψε το όραμά του και τις κακόβουλες προθέσεις του» για την καταστροφή του Ισραήλ, συνεχίζοντας την προώθηση του πυρηνικού προγράμματος, την αποκατάσταση και επιτάχυνση της παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων και την αποσταθεροποίηση της περιοχής μέσω της χρηματοδότησης και εξοπλισμού ένοπλων οργανώσεων-συμμάχων.

Ο αρχηγός των IDF ανέφερε ότι τους τελευταίους μήνες ηγήθηκε, σε συντονισμό με τους Αμερικανούς ομολόγους του —τον πρόεδρο του Μικτού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων και τον διοικητή της CENTCOM— ενός «κοινού και εις βάθος επιχειρησιακού σχεδίου μάχης». Χαρακτήρισε τη συνεργασία μεταξύ IDF και αμερικανικού στρατού «στενή και άνευ προηγουμένου», σημειώνοντας ότι «αυτή τη στιγμή πιλότοι της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας πλήττουν εκατοντάδες στόχους σε όλο το Ιράν, με μεγάλο ρίσκο και σε συντονισμό με αμερικανικά πλήγματα».

Όπως ανέφερε, τα συστήματα αεράμυνας και το ισραηλινό ναυτικό έχουν αναπτυχθεί για την προστασία του εναέριου χώρου και των ακτών από πυραυλικές επιθέσεις και εναέριες ή θαλάσσιες απειλές, ενώ οι χερσαίες δυνάμεις αναπτύσσονται κατά μήκος των συνόρων «για την αποτροπή και απόκρουση κάθε προσπάθειας διείσδυσης στο έδαφος του Κράτους του Ισραήλ».

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι «δεν υπάρχει απόλυτη άμυνα» και ότι δεν πρέπει να υποτιμηθεί η ικανότητα του αντιπάλου να προκαλέσει πλήγματα. «Το επόμενο διάστημα θα αντιμετωπίσουμε δύσκολες δοκιμασίες», δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι το Ισραήλ υπερέχει «σε θάρρος, στην αποφασιστικότητα των στρατιωτών του και στο δίκαιο του δρόμου του».

Ο Ζαμίρ κάλεσε τους Ισραηλινούς πολίτες να τηρούν τις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου, επισημαίνοντας ότι «η συμμόρφωση με αυτές σώζει ζωές».

Κλείνοντας, τόνισε ότι οι IDF είναι «επικεντρωμένες αποκλειστικά στη νίκη» και ότι «κάθε εχθρός που απειλεί την ασφάλεια του Ισραήλ θα πληρώσει βαρύ τίμημα». «Εμπιστευθείτε μας και βασιστείτε στη δύναμη των IDF να ενεργούν με ισχύ και χωρίς συμβιβασμούς σε όλα τα μέτωπα», κατέληξε.