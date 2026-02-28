Μετρό Αθήνας – Γραμμή 3: Τα σενάρια για «σπάσιμο» της διαδρομής από Αεροδρόμιο έως Λιμάνι Πειραιά

Η ΣΤΑΣΥ, προκειμένου να μειώσει χρονοαποστάσεις και να αλλάξει την εικόνα συνωστισμού σε βαγόνια και αποβάθρες, φέρεται να επεξεργάζεται σενάριο με μετεπιβιβάσεις στον σταθμό «Αιγάλεω» για όσους κινούνται από και προς Αεροδρόμιο και Πειραιά. Τι ακούγεται στην αγορά. Στα «όρια» της η Γραμμή 3, το έλλειμμα συρμών και ο εν αναμονή διαγωνισμός προμήθειας.

Σενάρια αλλαγών και ανασχεδιασμού των δρομολογίων του Μετρό που συνδέουν τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) «Ελευθέριος Βενιζέλος» με το λιμάνι του Πειραιά, ήτοι την γνωστή και ως «αεροδρομική» Γραμμή 3, φέρεται να επεξεργάζεται ο συγκοινωνιακός φορέας των μέσων σταθερής τροχιάς (ΣΤΑ.ΣΥ.). Βάσει αυτών, ενδέχεται τα αεροδρομιακά δρομολόγια να… επιστρέψουν στο παρελθόν και να μην συνδέουν απευθείας τον ΔΑΑ με τον Πειραιά, η οποία σήμερα πραγματοποιείται κάθε 36 λεπτά, έναντι 30 λεπτών αρχικής πρόβλεψης.

Σκοπός της ΣΤΑΣΥ είναι να βελτιώσει την εικόνα των δρομολογίων της Γραμμής 3 του Μετρό που εδώ και κάμποσο χρονικό διάστημα είναι στα όριά της, ταλαιπωρώντας και το επιβατικό κοινό, μέρος του οποίου, προφανώς, αποτελούν οι αυξημένες τουριστικές ροές. Ώστε να αλλάξει η εικόνα με τους ασφυκτικά γεμάτους σταθμούς και συρμούς, τον συνωστισμό σε βαγόνια και αποβάθρες, τα «τραβηγμένα» σε χρόνο δρομολόγια, ελλείψει και «φρέσκων» συρμών διρευματικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, που όμως μένει να επιβεβαιωθούν και στην πράξη, μια σκέψη – λύση που έχει «πέσει στο τραπέζι» είναι το «σπάσιμο» των δρομολογίων της Γραμμής 3, από και προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών. Το σκεπτικό θέλει οι συρμοί να μην κάνουν πλέον το σύνολο της διαδρομής έως το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, αλλά να τερματίζουν νωρίτερα στον Σταθμό «Αιγάλεω», όπως συνέβαινε και προ ετών πριν έρθει η επέκταση της γραμμής από Αγία Μαρίνα μέχρι Πειραιά (Δημοτικό Θέατρο).

Οι επιβάτες π.χ. από τον ΔΑΑ θα κατεβαίνουν στον σταθμό «Αιγάλεω» όπου θα αλλάζουν τρένο προς Πειραιά (θα μετεπιβιβάζονται σε επόμενο συρμό της ίδιας γραμμής, ώστε οι συρμοί που κατευθύνονται προς το αεροδρόμιο θα κινούνται με αυξημένη συχνότητα) και αντίστροφα όσοι ξεκινούν από το λιμάνι θα πηγαίνουν έως το Αιγάλεω όπου επίσης θα αλλάζουν τρένο με κατεύθυνση προς το Αεροδρόμιο, ώστε η χρονοαπόσταση από τα 36 λεπτά τώρα και επανέλθει στα 30 λεπτά, στη συχνότητα δηλαδή που εφαρμοζόταν από την αρχή της λειτουργίας του Μετρό, αλλά και να μειωθεί ο συνωστισμός και η ταλαιπωρία, καθώς έχουν «βγει» εκτός 5 δρομολόγια. Η επιλογή του σταθμού «Αιγάλεω» συνδέεται με το γεγονός ότι διαθέτει κεντρική αποβάθρα, προς διευκόλυνση της μετεπιβίβασης ιδίως τουριστών που μεταφέρουν αποσκευές.

Προφανώς, εφόσον εφαρμοστεί κάποιο τέτοιο μέτρο, όσοι ξεκινούν από Πειραιά θα πρέπει να αλλάζουν τρένο στο Αιγάλεω αν θέλουν αεροπορικό συρμό με κατεύθυνση τον ΔΑΑ, με το λιμάνι μάλλον να χάνει και κάποια δρομολόγια ανά ώρα. Ενώ και όσοι ξεκινούν από το Αεροδρόμιο με κατεύθυνση έως το «τέλος» της διαδρομής στον Πειραιά, πάλι θα πρέπει στο Αιγάλεω να μετεπιβιβαστούν, με ότι αυτό θα σημαίνει για τον συνολικό χρόνο που θα διαρκεί το «ταξίδι» από λιμάνι σε αεροδρόμιο και αντίστροφα. Βέβαια, όλα αυτά θα σημαίνουν και ανασχεδιασμό δρομολογίων και αλλαγές σε σχέση με τους εργαζόμενους, οπότε, μένει να φανεί αν εφαρμοστεί το «split», που κατά κάποιες πηγές αναμένονταν ακόμη και από τον Μάρτιο, ή όχι.

Σε κάθε περίπτωση, αποτελεί πραγματικότητα ότι ιδίως η Γραμμή 3 είναι στα «όριά» της ενώ λείπουν οι πρόσθετοι συρμοί που θα δώσουν ανάσα. Θεωρητικά, όπως και πρόσφατα αναφέραμε, αναμένεται διαγωνισμός για την προμήθεια έως 15 νέων συρμών που θα εξυπηρετούν τις γραμμές Μετρό, ιδίως αυτή που ενώνει τον Πειραιά με το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών (ΔΑΑ) «Ελευθέριος Βενιζέλος» στα Σπάτα (Γραμμή 3), με 7 εξ αυτών να είναι οι κρίσιμοι διρευματικοί. Δηλαδή, θα κινούνται τόσο υπόγεια όσο και υπέργεια, για να ενισχύσουν τα δρομολόγια κατά βάση από Δ. Πλακεντίας προς Αεροδρόμιο, στην λεγόμενη αεροπορική γραμμή, και σε μια συγκυρία στην οποία τα προβλήματα είναι συνεχή, οι ανάγκες (λόγω τουρισμού) αυξανόμενες και οι συρμοί παλιάς ηλικίας.

Υστέρα από την πολυετή αποεπένδυση στα μέσα σταθερής τροχιάς της πρωτεύουσας, η εν λόγω κίνηση θεωρείται απαραίτητη καθώς οι σημερινές χρονοαποστάσεις αδυνατούν να στηρίξουν τη ζήτηση που αυξάνεται χρόνο με τον χρόνο. Το μετρό μεταφέρει καθημερινά πάνω από 750.000 επιβάτες. Μόνο το 2024 η επιβατική κίνηση εκτοξεύτηκε κατά 8%, ενώ και το 2025 φαίνεται να υπήρξε ανοδική τάση. Αξίζει, επίσης, να αναφέρουμε ότι οι επτά διρευματικοί συρμοί του αεροδρομίου, έχουν ξεπεράσει τα 3 εκατ. χιλιόμετρα, καθώς η επέκταση της γραμμής 3 προς Πειραιά έγινε χωρίς να προστεθούν στο δίκτυο συρμοί, με αποτέλεσμα να επιβαρυνθούν περαιτέρω οι υφιστάμενοι.

Οι χρονοαποστάσεις των 4,5 έως 5 λεπτών ακόμα και όταν επιτυγχάνονται δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα μεγέθη της επιβατικής κίνησης, κατά συνέπεια, μέχρι να έρθουν νέοι συρμοί, που θα απαιτηθούν κάποια χρόνια, θα πρέπει οι συγκοινωνιακοί φορείς να καταφεύγουν σε «αλχημείες» και «μέσες λύσεις», όπως αυτή που κυκλοφορεί στην αγορά να «σπάσιμο» της Γραμμής 3.