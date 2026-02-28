«Μπλόκο» στις κρυφές ανατιμήσεις στα ράφια – Έρχεται ειδική σήμανση και βαριά πρόστιμα για τους παραβάτες

Τι προβλέπεται σε πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για το φαινόμενο του shrinkflation. Τι αλλάζει στην αγορά.

Τέλος στις κρυφές αυξήσεις τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ επιχειρεί να βάλει το υπουργείο Ανάπτυξης, φέρνοντας ειδική σήμανση στα προσυσκευασμένα προϊόντα των οποίων η ποσότητα μειώνεται χωρίς ανάλογη μείωση τιμής.

Πρόκειται για μέτρο που έρχεται να αντιμετωπίσει το λεγόμενο shrinkflation, φαινόμενο το οποίο εντάθηκε τα προηγούμενα χρόνια στη σκιά της όξυνσης των πληθωριστικών πιέσεων και σύμφωνα με το οποίο οι καταναλωτές βρέθηκαν αντιμέτωποι με μειωμένες συσκευασίες προϊόντων στα ράφια, χωρίς αυτές να συνοδεύονται και από τις απαραίτητες μειώσεις στις τιμές των εν λόγω προϊόντων. Το εν λόγω μέτρο είχε προαναγγείλει ήδη από την περασμένη άνοιξη ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Έρχεται ειδική σήμανση

Όπως ορίζει πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, πλέον τα προσυσκευασμένα προϊόντα των οποίων η ποσότητα μειώνεται χωρίς να μειώνεται ανάλογα η τιμή, έτσι ώστε η προκύπτουσα μετά τη μείωση της ποσότητας του προϊόντος τιμή μονάδος, να είναι μεγαλύτερη από αυτήν που ίσχυε πριν από τη μείωση της ποσότητας, θα φέρουν ειδική επισήμανση.

Σύμφωνα με το άρθρο 228 του πολυνομοσχεδίου, η ειδική επισήμανση θα διατηρείται για τουλάχιστον δύο μήνες από τη διάθεση του προϊόντος με μειωμένη ποσότητα στην αγορά και για τουλάχιστον δύο μήνες από τη διάθεση του προϊόντος από κάθε επιχείρηση λιανικού εμπορίου ξεχωριστά.

Υπόχρεες για την τοποθέτηση και τη διατήρηση της ειδικής επισήμανσης είναι οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, ενώ το κόστος κατασκευής και διατήρησης της επισήμανσης αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από τις επιχειρήσεις που παράγουν το προϊόν ή το εισάγουν στην ελληνική αγορά.

Βαριά πρόστιμα για τους παραβάτες

Αρμόδια αρχή για τη λήψη καταγγελιών και τη διαπίστωση παραβάσεων ορίζεται η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση, ορίζεται:

– σύσταση με σκοπό την παύση της παράνομης πρακτικής και τη συμμόρφωση εντός οριζόμενης με την απόφαση αποκλειστικής προθεσμίας, καθώς και την παράλειψή της στο μέλλον,

– πρόστιμο από 5.000 ευρώ έως 2.000.000 ευρώ, καθώς και ανακοίνωση της επωνυμίας του παραβάτη και του επιβληθέντος προστίμου.

Το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων του ν. 4442/2016 – Ορισμός αρχών για την εφαρμογή του πλαισίου εποπτείας οικονομικών δραστηριοτήτων και αγοράς προϊόντων του ν. 4512/2018 – Ρυθμίσεις για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για χειροτεχνικά και βιομηχανικά προϊόντα και λήψη αναγκαίων μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/2411 – Ενίσχυση της αναπτυξιακής δραστηριότητας και των στρατηγικών επενδύσεων – Απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου για το υπαίθριο εμπόριο και λοιπές διατάξεις» θα βρίσκεται σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση μέχρι την 13η Μαρτίου 2026.