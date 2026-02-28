Νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου από την Εθνική Τράπεζα -Στόχος η μείωση του λειτουργικού κόστους και η αναδιάρθρωση

Τη Δευτέρα «ανοίγει» νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου η Εθνική Τράπεζα με στόχο την ανανέωση προσωπικού και την ενίσχυση του δυναμικού της άτομα του τεχνολογικού κλάδου με έμφαση την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η τράπεζα δεν θέτει συγκεκριμένο ποσοτικό στόχο ενώ σε ότι αφορά την αποζημίωση εκτιμάται ότι θα κινηθεί τουλάχιστον στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη εθελούσια το 2024, δηλαδή στα 200.000 ευρώ (μέγιστο ποσό αποζημίωσης συν μπόνους) στην περίπτωση άμεσης αποχώρησης, ενώ οι αποδοχές θα είναι υψηλότερο για εκείνους που επιλέξουν την μακροχρόνια άδεια.

Στόχος η μείωση του λειτουργικού κόστους και η αναδιάρθρωση

Το νέο πρόγραμμα εθελούσιας προανήγγειλε ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς κατά τη διάρκειας της παρουσίασης των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2025 στους αναλυτές. Στόχος του προγράμματος είναι μείωση του λειτουργικού κόστους και η αναδιάρθρωση τόσο του δικτύου καταστημάτων όσο και μονάδων διοίκησης.

Το πρόγραμμα, οι λεπτομέρειες του οποίου θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα, θα απευθύνεται σύμφωνα με πληροφορίες σε εργαζόμενους ηλικίας άνω των 45 ετών με προϋπηρεσία τουλάχιστον 7 ετών και σε άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών με προϋπηρεσία τουλάχιστον 10 έτη. Προβλέπεται εξάλλου, ως είθισται σε όλα τα τραπεζικά προγράμματα εθελούσιας, να υπάρχουν ειδικές πρόνοιες για εργαζόμενους που βρίσκονται στο κατώφλι της συνταξιοδότησης.

Οι τράπεζες έχουν μειώσει σημαντικά τον μέσο ηλικίας των εργαζομένων στα 45 έτη

Γενικότερα μέσω των προγραμμάτων εθελούσιας εξόδου οι τράπεζες έχουν μειώσει σημαντικά τον μέσο ηλικίας των εργαζομένων στα 45 έτη, με τις νέες προσλήψεις – πέρσι έγιναν 1.500 από τις συστημικές με έμφαση στο digital banking και στην πληροφορική – να αφορά ηλικίες 23-40 ετών, αυξημένων προσόντων ώστε να υποστηριχθεί ένα σύγχρονο μοντέλο λειτουργίας, με έμφαση στην τεχνολογία αλλά και τη συμβουλευτική.

Στους 27.388 ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων στον τραπεζικό κλάδο

Στο τέλος του 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων στον τραπεζικό κλάδο ήταν 27.388 εκ των οποίων οι 495 στις συνεταιριστικές τράπεζες που συνολικά διαθέτουν 33 καταστήματα. Σε ότι αφορά τα μέλη της Ενωσης απασχολούν συνολικά 26.833 εργαζόμενους και διαθέτουν δίκτυο 1317 καταστημάτων. Πιο αναλυτικά:

Η Πειραιώς είχε 6.990 εργαζόμενους και 368 καταστήματα, η Εθνική 6.295 εργαζόμενους και 318 καταστήματα, η Eurobank 6.065 εργαζόμενους και 266 καταστήματα, η Alpha 5.363 εργαζόμενους και 249 καταστήματα, η Attica Bank είχε 1.467 άτομα προσωπικό και 86 καταστήματα, η Optima bank 550 εργαζόμενους και 29 καταστήματα. Την περίοδο 2019-2024, ο αριθμός των τραπεζοϋπαλλήλων μειώθηκε κατά 10.346 άτομα, αντικατοπτρίζοντας τη ριζική αναδιάρθρωση του τραπεζικού κλάδου ενώ ένας σημαντικός αριθμός τραπεζοϋπαλλήλων μετακινήθηκε στις εταιρείες διαχείρισης δανείων (servicers).