Νότια-Κορέα:-21χρονη-ρώτησε-το-chatgpt-πώς-να-σκοτώσει-και-να-ναρκώσει-δύο-άνδρες

Σοκαριστικές αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας από τη Σεούλ, όπου μια 21χρονη γυναίκα κρατείται με την κατηγορία της διπλής ανθρωποκτονίας καθώς φέρεται να χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη για να υπολογίσει θανατηφόρες δόσεις φαρμάκων, προτού δηλητηριάσει δύο άνδρες.

Η υπόθεση, που έχει παγώσει την κοινή γνώμη στη Νότια Κορέα, άρχισε να ξετυλίγεται μετά από δύο ύποπτους θανάτους σε διάστημα μόλις δύο εβδομάδων. Η κατηγορούμενη, η οποία ταυτοποιείται μόνο με το επώνυμο Κιμ, ακολουθούσε μια συγκεκριμένη μεθοδολογία. Ενώ οι τοξικολογικές εξετάσεις ανίχνευσαν στον οργανισμό και των δύο θυμάτων έναν εκρηκτικό συνδυασμό φαρμακευτικών ουσιών.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι δύο θάνατοι σημειώθηκαν σε διάστημα περίπου δύο εβδομάδων στην πρωτεύουσα Σεούλ.

Η πρώτη υπόθεση καταγράφηκε στις 28 Ιανουαρίου, όταν η Κιμ έκανε check-in σε ξενοδοχείο μαζί με έναν άνδρα περίπου 20 ετών. Η ίδια αποχώρησε μετά από δύο ώρες, ενώ το θύμα βρέθηκε νεκρό την επόμενη ημέρα στο δωμάτιο. Το δεύτερο περιστατικό σημειώθηκε στις 9 Φεβρουαρίου, με παρόμοιο τρόπο, αλλά σε διαφορετικό μοτέλ, όπου και πάλι ο άνδρας που τη συνόδευε πέθανε λίγες ώρες αργότερα.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως «συνεργός»

Παρόλο που η 21χρονη ισχυρίστηκε αρχικά πως ήθελε απλώς να ναρκώσει τους άνδρες με βενζοδιαζεπίνες χωρίς δολοφονική πρόθεση, τα ευρήματα στο κινητό της τηλέφωνο την εκθέτουν ανεπανόρθωτα καθώς σύμφωνα με την αστυνομία, η Κιμ είχε «βομβαρδίσει» το ChatGPT με ερωτήματα όπως: «ποια ποσότητα υπνωτικών μαζί με αλκοόλ είναι επικίνδυνη;» και «υπάρχει περίπτωση να προκληθεί θάνατος από αυτόν τον συνδυασμό;»

Εκπρόσωπος των αρχών δήλωσε πως η δράστιδα είχε πλήρη επίγνωση των συνεπειών των πράξεών της, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία για να επιβεβαιώσει το μοιραίο αποτέλεσμα.

Το σκοτεινό παρελθόν και ο φόβος για περισσότερα θύματα

Η έρευνα πλέον λαμβάνει διαστάσεις θρίλερ, καθώς η Κιμ φέρεται να είχε επιχειρήσει να δολοφονήσει με τον ίδιο τρόπο και τον πρώην σύντροφό της τον περασμένο Δεκέμβριο. Ο άνδρας είχε χάσει τις αισθήσεις του για δύο ολόκληρες ημέρες, αλλά κατάφερε να επιζήσει.

Οι αρχές στη Σεούλ εξετάζουν πλέον ανοιχτά το ενδεχόμενο η 21χρονη να εμπλέκεται και σε άλλες ανεπίλυτες υποθέσεις, ενώ η ίδια υποβάλλεται σε ενδελεχή ψυχιατρική αξιολόγηση.