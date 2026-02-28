Ο-Χαμενεΐ-είναι-ζωντανός,-λέει-ο-Ιρανός-ΥΠΕΞ:-«mission-impossible»-η-αλλαγή-του-καθεστώτος,-το-μήνυμά-του-στον-Τραμπ

Σε συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο NBC News, μετά τα κοινά πλήγματα Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, Αλί Χαμενεΐ, βρίσκεται εν ζωή και ότι η ηγεσία του καθεστώτος παραμένει ακέραιη.

«Είναι ζωντανός, απ’ όσο γνωρίζω» δήλωσε χαρακτηριστικά διαψεύδοντας σενάρια που κυκλοφόρησαν μετά τα κοινά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ.

Ο Αραγτσί επιβεβαίωσε ότι δύο διοικητές σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, ωστόσο υποστήριξε ότι τα ανώτερα κλιμάκια της πολιτικής και θεσμικής ηγεσίας δεν επλήγησαν. Όπως δήλωσε, «όλοι οι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι είναι ζωντανοί», προσθέτοντας ότι «όλοι βρίσκονται στις θέσεις τους και διαχειριζόμαστε την κατάσταση, όλα είναι υπό έλεγχο».

Παράλληλα, ο Ιρανός ΥΠΕΞ επέκρινε τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ για την απόφαση να προχωρήσουν σε στρατιωτική δράση ενώ, όπως ανέφερε, βρίσκονταν σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Στοχεύουμε αποκλειστικά αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στη Μέση Ανατολή, είμασε σε άμυνα

Παράλληλα, δήλωσε ότι η Τεχεράνη στοχοποιεί αποκλειστικά αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή και όχι πολίτες εντός των Ηνωμένων Πολιτειών, τονίζοντας ότι η χώρα του επιδιώκει αποκλιμάκωση όταν τερματιστούν τα κοινά πλήγματα Ουάσινγκτον και Τελ Αβίβ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ενέργειες της Τεχεράνης συνιστούν πράξη αυτοάμυνας.

«Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμία επικοινωνία», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ωστόσο ότι εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιθυμούν διάλογο, «γνωρίζουν πώς μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μου». Τόνισε ότι η ιρανική πλευρά «ενδιαφέρεται σαφώς για αποκλιμάκωση» και είναι έτοιμη να συζητήσει μόλις σταματήσουν τα κοινά πλήγματα Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ.

Παράλληλα, χαρακτήρισε τη σύγκρουση «πόλεμο επιλογής των Ηνωμένων Πολιτειών», υποστηρίζοντας ότι η Ουάσινγκτον «θα πρέπει να πληρώσει γι’ αυτό». Διευκρίνισε πάντως ότι «όσον αφορά εμάς, δεν θέλουμε πόλεμο».

Αναφερόμενος στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί αλλαγής καθεστώτος στο Ιράν, το ενδεχόμενο αυτό «αδύνατη αποστολή». Υποστήριξε ότι τέτοιου είδους επιδιώξεις δεν είναι ρεαλιστικές και δεν ανταποκρίνονται στις πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα.

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας στάθηκε επίσης στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος, τονίζοντας ότι υπάρχει η δυνατότητα επίτευξης συμφωνίας που θα εγγυάται τον ειρηνικό χαρακτήρα του. Επανέλαβε ότι το Ιράν είναι διατεθειμένο να καταλήξει σε μια διευθέτηση που θα διασφαλίζει πως το πυρηνικό του πρόγραμμα δεν έχει στρατιωτικές επιδιώξεις.