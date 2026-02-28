Πάνω από 20 ακυρώσεις και εκτροπές πτήσεων στο Ελευθέριος Βενιζέλος μετά την επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν – Ανακοινώσεις από Aegean και SΚΥ Express

Aναταράξεις στις πτήσεις και τον προγραμματισμό των αεροπορικών εταιρειών φέρνουν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Από την Αθήνα ήδη είναι πάνω από 20 οι ακυρώσεις και οι εκτροπές πτήσεων από και προς την περιοχή για λόγους ασφαλείας.

Ο μεγαλύτερος εγχώριος αερομεταφορέας, η AEGEAN ήδη προχώρησε σε ακυρώσεις των δρομολογίων της έως και τις 2 Μαρτίου ενημερώνοντας τους ταξιδιώτες για τις εναλλακτικές των εισιτηρίων, ενώ αντίστοιχα ακυρώσεις πτήσεων έχουν ήδη γίνει και θα προστεθούν περισσότερες μέσα στην ημέρα από αεροπορικές που πετούν στην περιοχή από την Αθήνα όπως οι

Wizz Air, Bluebird, AIR Haifa, EL Al Israel Airlines.

Πιο συγκεκριμένα, μέχρι αυτή την στιγμή υπάρχουν πάνω από 20 ακυρώσεις, όπως προαναφέρθηκε, από το Ελευθέριος Βενιζέλος αλλά και εκτροπές πτήσεων προς την Αθήνα, νούμερο που αναμένεται να βαίνει αυξανόμενο ανάλογα και με την εξέλιξη των γεγονότων.

Με βάση την επίσημη ανακοίνωση της AEGEAN «λόγω των πρόσφατων γεγονότων στη Μέση Ανατολή, προχωρούμε σε ακύρωση των πτήσεων μας από και προς τα Διεθνή Αεροδρόμια Μπεν Γκιουριόν στο Τελ Αβίβ, Ράφικ Χαρίρι στην Βηρυτό και το Διεθνές Αεροδρόμιο Ερμπίλ για το διάστημα 28/02/2026 έως και τις 02/03/2026».

Σύμφωνα με την εταιρεία οι επιβάτες που επηρεάζονται από τις παραπάνω ακυρώσεις μπορούν:

-Να ακυρώσουν την κράτησή τους και να λάβουν credit voucher για μελλοντική χρήση εδώ

-Να προβούν σε αλλαγή των εισιτηρίων τους χωρίς κόστος επανέκδοσης και διαφορά ναύλου με νέα ημερομηνία ταξιδιού έως και 31/03/2026 καλώντας στο (+30) 210 6261000.

Επιπλέον όσοι επιβάτες έχουν εισιτήριο από/προς Τελ Αβίβ, Βηρυτό και Ερμπίλ για πτήσεις έως και 10/03/2026, εάν το επιθυμούν υπάρχει η δυνατότητα να προβούν σε αλλαγή των εισιτηρίων τους χωρίς κόστος επανέκδοσης και διαφορά ναύλου με νέα ημερομηνία ταξιδιού έως και 31/03/2026 καλώντας στο (+30) 210 6261000 να ακυρώσουν το εισιτήριο τους χωρίς κόστος μέσω του τηλεφωνικού κέντρου (+30) 210 6261000.

«Από πλευράς μας αξιολογούμε διαρκώς τις εξελίξεις σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων αεροπορικών αρχών και προχωρούμε συνεχώς σε προσαρμογές του προγράμματος μας για τα συγκεκριμένα δρομολόγια», καταλήγει η ανακοίνωση της εταιρείας.

Ανακοίνωση και από την Sky Express

Η SKY express ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω του κλεισίματος του εναέριου χώρου του Ισραήλ, οι προγραμματισμένες πτήσεις της από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ATH) προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν (TLV), καθώς και οι πτήσεις από το Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν (TLV) προς τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ATH), για το διάστημα από Κυριακή 1 Μαρτίου έως Δευτέρα 2 Μαρτίου, ακυρώνονται.

Για τη διευκόλυνσή του το επιβατικό κοινό, μπορεί να επιλέξει μία από τις παρακάτω διαθέσιμες εναλλακτικές:

1. Δωρεάν αλλαγή του εισιτηρίου σε μελλοντική πτήση του ίδιου δρομολογίου με ημερομηνία αναχώρησης ως 31/12/2026, μέσω της επιλογής «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ» στο skyexpress.com.

2. Ακύρωση της κράτησης και έκδοση credit voucher, που αντιστοιχεί στο ποσό του εισιτηρίου σας, με διάρκεια ισχύος 12 μηνών, μέσω της επιλογής «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ» στο skyexpress.com.

3. Ακύρωση της κράτησης και επιστροφή χρημάτων, κατόπιν επικοινωνίας στο flightchange@skyexpress.gr.

Οι επιβάτες των πτήσεων που επηρεάζονται έχουν ήδη λάβει προσωπική ενημέρωση.

Οι ανακοινώσεις των ξένων εταιρειών

Την ίδια στιγμή, η μία μετά την άλλη οι αεροπορικές προχωρούν σε αλλαγές του προγραμματισμού τους δεδομένου ότι έχει κλείσει ο εναέριος χώρος χώρων όπως το Ισραήλ, το Ιράν, το Ιράκ, το Μπαχρέιν, η Ντόχα, κομμάτι του εναέριου χώρου της Συρίας κ.α..

Το Reuters αναφέρεται σε μια σειρά από εταιρείες που ακύρωσαν διεθνώς τα προγραμματισμένα τα δρομολόγιά τους.

Συγκεκριμένα, μέχρι στιγμής έχουν κάνει ανακοινώσεις οι εξής εταιρείες:

Wizz Air: Αναστέλλει όλες τις πτήσεις από και προς Ισραήλ, Ντουμπάι, Άμπου Ντάμπι και Αμάν άμεσα έως τις 7 Μαρτίου. H αεροπορική εταιρεία θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και παραμένει σε συνεχή επαφή με τις τοπικές και διεθνείς αρχές, τους οργανισμούς ασφάλειας της αεροπορίας και τους σχετικούς κυβερνητικούς φορείς. Οι επιχειρησιακές αποφάσεις θα επανεξετάζονται συνεχώς και το πρόγραμμα πτήσεων ενδέχεται να προσαρμοστεί ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης. «Η ασφάλεια των επιβατών, του πληρώματος και των αεροσκαφών παραμένει η ύψιστη προτεραιότητα της Wizz Air. Αναγνωρίζουμε την αναστάτωση που ενδέχεται να προκληθεί και ευχαριστούμε τους επιβάτες μας για την κατανόησή τους. Οι επιβάτες, των οποίων επηρεάζονται οι κρατήσεις τους, θα ενημερωθούν απευθείας σχετικά με τις διαθέσιμες επιλογές τους», αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας.

Lufthansa: Αναστέλλει πτήσεις από και προς Τελ Αβίβ (Ισραήλ), Βηρυτό (Λίβανος) και Ομάν μέχρι τις 7 Μαρτίου. Επίσης, δεν θα εκτελεστούν πτήσεις προς/από Ντουμπάι το Σάββατο και την Κυριακή.

KLM: Ακύρωσε την πτήση Άμστερνταμ–Τελ Αβίβ που ήταν προγραμματισμένη για το Σάββατο.

Air France: Ακυρώνει πτήσεις προς και από Τελ Αβίβ και Βηρυτό για τις 28 Φεβρουαρίου.

Air Arabia: Ακύρωσε πτήσεις προς Ιράν, Ιράκ και άλλες περιοχές της Μέσης Ανατολής.