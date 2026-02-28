Π.-Μυλωνάς:-Χρονιά-μεγάλων-ευκαιριών-για-την-Εθνική-Τράπεζα-το-2026

Ο Παύλος Μυλωνάς χαρακτήρισε το 2026 χρονιά ευκαιριών για την Εθνική Τράπεζα, με στόχο πιστωτική επέκταση άνω των 10 δισ. ευρώ έως το 2028 και υψηλότερες αποδόσεις για τους μετόχους.

Ως μια χρονιά ευκαιριών για την Εθνική Τράπεζα χαρακτήρισε το 2026 ο Διευθύνων Σύμβουλος Παύλος Μυλωνάς, καθώς η επιτυχής εφαρμογή του στρατηγικού πλάνου της έως τώρα της επέτρεψε να υπεραποδόσει τη χρονιά που μας πέρασε και να δημιουργήσει ισχυρές βάσεις για το νέο έτος.

Μιλώντας στους αναλυτές, ο κ. Μυλωνάς υπογράμμισε πως το επιχειρηματικό σχέδιο για την τριετία 2026-2028 έχει σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη τις ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες που κυριαρχούν, τα εγγενή ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Εθνικής και το ισχυρό ιστορικό της στην υλοποίηση μετασχηματισμών.

Οι παράγοντες αυτοί θα οδηγήσουν σε ισχυρή και υγιή καθαρή πιστωτική επέκταση που θα ξεπεράσει τα 10 δισ. ευρώ σε βάθος τριετίας, αύξηση των επιτοκιακών εσόδων κατά 7% σε ετήσια βάση και καθαρό επιτοκιακό περιθώριο άνω των 290 μονάδων βάσης, παράλληλα με αυξημένες προμήθειες, που θα επιτευχθούν με τη βελτίωση της δυναμικής των διασταυρούμενων πωλήσεων σε προϊόντα επενδύσεων, θησαυροφυλακίου και τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων.

Φυσικά, από το business plan δεν θα μπορούσε να λείπει η πρόβλεψη για την αμοιβή των μετόχων: Βασικοί στόχοι για το 2028 αποτελούν η επίτευξη απόδοσης επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) 17% και να αυξηθούν τα κέρδη ανά μετοχή από τα τρέχοντα 1,38 ευρώ σε πάνω από 1,70 ευρώ το 2028.

«Στόχος μας ήταν πάντα η αύξηση της αξίας για τους μετόχους, η οποία περιλαμβάνει την αύξηση των διανομών και μακροπρόθεσμα απαιτεί την αύξηση της βάσης των εσόδων μας, η οποία σε περίπτωση ανόργανης ανάπτυξης θα επιτευχθεί με τη δημιουργία αξίας μέσω συνεργιών» υπογράμμισε ο CEO.

Το επιχειρηματικό σχέδιο 2026-28 περιλαμβάνει επίσης την επιτάχυνση της αξιοποίησης του κεφαλαίου, διατηρώντας παράλληλα ικανοποιητικά κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας.

Προς αυτόν τον σκοπό, η διοίκηση στοχεύει σε δείκτη CET1 κάτω από 16% στο τέλος του 2028, διατηρώντας επαρκή αποθέματα κεφαλαίου και στρατηγική ευελιξία.

Τέλος, εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να ανακοινωθεί νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, όπως είχε ήδη γνωστοποιήσει η διοίκηση από το τρίτο τρίμηνο του 2025.

Όσον αφορά στις επιπτώσεις της απόφασης του Αρείου Πάγου για τα «κόκκινα» δάνεια που υπάγονται στον νόμο Κατσέλη, η διοίκηση απάντησε ότι δεν διαφοροποιείται από τις δηλώσεις που έκαναν την προηγούμενη ημέρα οι διοικήσεις της Πειραιώς και της Eurobank, αφού ούτε η Εθνική αναμένεται να αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα στον ισολογισμό της, ακόμη και στο σενάριο της αναδρομικότητας.

Λίγη περισσότερη υπομονή για το deal στο bancassurance

Λίγη περισσότερη υπομονή όσον αφορά τα τεκταινόμενα στον τραπεζοασφαλιστικό τομέα της Εθνικής Τράπεζας ζήτησε ο Διευθύνων Σύμβουλος Παύλος Μυλωνάς κατά τη σημερινή ενημέρωση των αναλυτών, προσθέτοντας πως η τράπεζα βρίσκεται στη διαδικασία επιλογής νέου συνεργάτη, με τις σχετικές ανακοινώσεις για τις κινήσεις στο bancassurance να αναμένονται μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Για αυτόν τον λόγο, οι στόχοι που έχουν ανακοινωθεί για την περίοδο 2026-2028 δεν περιλαμβάνουν τις επικείμενες εξελίξεις στην τραπεζοασφαλιστική δραστηριότητα και για αυτόν τον λόγο θα ακολουθήσει νέο guidance σύντομα, ανέφερε ο CEO της Εθνικής Τράπεζας κατά την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων του έτους 2025 και του νέου τριετούς business plan.

Υψηλά κέρδη για τους μετόχους

Η αυξανόμενη κερδοφορία της Εθνικής Τράπεζας ενισχύει τα κεφαλαιακά αποθέματα, τροφοδοτώντας την ισχυρή οργανική ανάπτυξη της τράπεζας, καθώς και υψηλές αποδόσεις για τους μετόχους.

Όπως ανέφερε ο κ. Μυλωνάς, ο Όμιλος έκλεισε το 2025 με καθαρά κέρδη 1,3 δισ. ευρώ, τα οποία μεταφράζονται σε κέρδη ανά μετοχή ύψους 1,38 ευρώ, ενώ ο δείκτης απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) διαμορφώθηκε στο 15,5%, υπερβαίνοντας τον αρχικό στόχο για >15%.

Για τα κέρδη του 2025, η διοίκηση προτείνει:

Τακτική διανομή 40%, ύψους 0,5 δισ. ευρώ, με τη μορφή μερίσματος σε μετρητά (0,51 ευρώ ανά μετοχή).

Επιπλέον τακτική διανομή 20%, ύψους 0,2 δισ. ευρώ, μέσω προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών (0,26 ευρώ ανά μετοχή).

Παράλληλα, προτείνεται πρόσθετη διανομή κεφαλαίου ύψους 300 εκατ. ευρώ το 2026, μέσω προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει μετά τη γενική συνέλευση του Ιουνίου.

Τι πέτυχε η Εθνική Τράπεζα το 2025

Όπως σημείωσε ο κ. Μυλωνάς, η Εθνική Τράπεζα κατάφερε να πετύχει όλους τους στόχους που είχε θέσει για το 2025, οι οποίοι μάλιστα είχαν αναθεωρηθεί ανοδικά στην πορεία του έτους.

Όπως προαναφέρθηκε, ο δείκτης απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) διαμορφώθηκε στο 15,5%, υπερβαίνοντας τους προηγούμενους στόχους για >13% και >15%.

Παράλληλα, τα εξυπηρετούμενα δάνεια αυξήθηκαν κατά 3,5 δισ. ευρώ ή +10% σε ετήσια βάση το 2025, υπερβαίνοντας σημαντικά τον στόχο πιστωτικής επέκτασης ύψους >2,5 δισ. ευρώ. Σε βάθος έτους, τα εξυπηρετούμενα δάνεια ανήλθαν σε 37 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο 2025.

Οι εκταμιεύσεις δανείων ενισχύθηκαν σημαντικά το Δ’ τρίμηνο 2025, προσεγγίζοντας τα 4 δισ. ευρώ, ενώ σε επίπεδο έτους διαμορφώθηκαν σε 9,7 δισ. ευρώ, με πρωταγωνιστικούς τομείς την ενέργεια και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα ξενοδοχεία, τη ναυτιλία, τη μεταποίηση και τις κατασκευές.

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης / Όμιλος (€ εκατ.) Δ’ τρίμηνο 2025 Γ’ τρίμηνο 2025 Β’ τρίμηνο 2025 Α’ τρίμηνο 2025 Δ’ τρίμηνο 2024 Γ’ τρίμηνο 2024 Σύνολο Ενεργητικού 78.886 76.727 77.590 75.322 74.957 73.967 Δάνεια (προ προβλέψεων) 40.543 38.331 38.211 37.021 37.034 35.103 Σωρευμένες προβλέψεις (984) (941) (938) (915) (895) (965) Δάνεια (μετά από προβλέψεις) 39.559 37.390 37.273 36.106 36.139 34.138 Εξυπηρετούμενα δάνεια 36.956 34.688 34.439 33.574 33.571 31.368 Χαρτοφυλάκιο επενδύσεων 22.196 21.531 20.624 20.422 20.397 18.222 Καταθέσεις 59.613 58.336 58.243 56.523 57.528 56.974 Ενσώματα ίδια κεφάλαια 8.344 8.311 8.112 8.159 7.797 7.704

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες κατέγραψαν ισχυρή ανάπτυξη το Δ’ τρίμηνο 2025, αγγίζοντας +10% αύξηση σε επίπεδο έτους, έναντι στόχου για άνω του 8%, με αιχμή του δόρατος την αύξηση των προμηθειών από επενδυτικά προϊόντα, τις πωλήσεις χρηματοοικονομικών προϊόντων και τις προμήθειες χρηματοδοτήσεων.

Το κόστος πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκε στις 40 μ.β. από 53 μ.β. το 2024, ευνοϊκά συγκρινόμενος με το στόχο 45 μ.β. που είχαμε θέσει για το έτος, ενώ ο δείκτης κόστους προς έσοδα παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα, ανερχόμενος σε 34% το 2025, εντός του στόχου που είχε θέσει η διοίκηση για το έτος.

Οι καταθέσεις ενισχύθηκαν κατά 2 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση, αποτυπώνοντας τις συνεχιζόμενες εισροές καταθέσεων όψεως και ταμιευτηρίου.

Παράλληλα, συνεχίζεται η μετακύλιση προθεσμιακών καταθέσεων προς τα αμοιβαία κεφάλαια, βελτιώνοντας περαιτέρω το μείγμα και το κόστος των καταθέσεών

Ο δείκτης CET1 ανήλθε σε 18,8%, ενισχυμένος κατά +50 μ.β. σε ετήσια βάση, απορροφώντας την ισχυρή πιστωτική επέκταση και τα υψηλά επίπεδα διανομών.

Ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας διαμορφώθηκε σε 21,5%, ή 22,7%, λαμβάνοντας υπόψιν την έκδοση ομολόγου ΑT1 ύψους 500 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο 2026.

O δείκτης MREL του Ομίλου ανήλθε σε 29,2%, υπερβαίνοντας τον αναθεωρημένο στόχο MREL ύψους 26,7%.