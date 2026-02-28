Σχεδόν-13.000-σφαίρες-και-βαρύς-οπλισμός-βρέθηκε-σε-ταχύπλοο-που-εισέβαλε-στην-Κούβα

Μια ομάδα Κουβανών εξόριστων που σκόπευε να διεισδύσει στην Κούβα με ταχύπλοο ήταν οπλισμένη με σχεδόν 13.000 σφαίρες, 13 τουφέκια και 11 πιστόλια, δήλωσαν Κουβανοί αξιωματούχοι χθες Παρασκευή, παρέχοντας νέες λεπτομέρειες σχετικά με την θανατηφόρα ανταλλαγή πυροβολισμών που σημειώθηκε στη θάλασσα την Τετάρτη.

Η κυβέρνηση στην Αβάνα ανακοίνωσε ότι 10 Κουβανοί υπήκοοι που προέρχονταν από τις ΗΠΑ εισήλθαν σε κουβανικά ύδατα και άνοιξαν πυρ εναντίον ενός πλοίου του λιμενικού, με αποτέλεσμα οι κουβανικές δυνάμεις να ανταποδώσουν τα πυρά σκοτώνοντας τέσσερις και τραυματίζοντας έξι άλλους, οι οποίοι συνελήφθησαν.

Ανώτερα στελέχη του κουβανικού υπουργείο Εσωτερικών παρουσίασαν τον οπλισμό που κατασχέθηκε σε ειδικό πρόγραμμα της τηλεόρασης, όπως και εικόνες από τα πλοία τα οποία ήταν γεμάτα τρύπες από τις σφαίρες.

Η αιματηρή αυτή αντιπαράθεση σημειώθηκε σε μια περίοδο που οι σχέσεις των ΗΠΑ και της Κούβας είναι ιδιαίτερα οξυμένες, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να ασκεί πιέσεις στο νησί επιβάλλοντας εμπάργκο στην είσοδο πετρελαίου, αφού αιχμαλώτισε τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, κρίσιμο σύμμαχο της Αβάνας, στις 3 Ιανουαρίου.

Οι κουβανικές αρχές επεσήμαναν ότι οι επιβαίνοντες στο ταχύπλοο ήταν Κουβανοί εξόριστοι, κάποιοι από τους οποίους είχαν περιληφθεί σε έναν κατάλογο με φερόμενους τρομοκράτες, οι οποίοι ξεκίνησαν από τις ΗΠΑ με στόχο να σπείρουν το χάος και να επιτεθούν σε στρατιωτικές μονάδες στο νησί.

«Στόχος αυτής της ομάδας ήταν να διεισδύσει, να προωθήσει τη διατάραξη της δημόσιας τάξης. Να υποκινήσει τον λαό να ενωθεί. Να προβεί σε κάτι βίαιο. Να επιτεθεί σε στρατιωτικές μονάδες με σκοπό να υποκινήσει κοινωνική αναταραχή και να ενώσει τον λαό προκειμένου να υποκλέψει την επανάσταση. Αυτό έχει αποδειχθεί», δήλωσε ο συνταγματάρχης Βίκτορ Άλβαρες του υπουργείου Εσωτερικών.

«Αναλογική» απάντηση

Αμερικανοί πολιτικοί έχουν εκφράσει τις επιφυλάξεις τους σχετικά με την κουβανική εκδοχή των γεγονότων. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο επεσήμανε την Τετάρτη ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα ερευνήσει ανεξάρτητα τα γεγονότα, ενώ πρόσθεσε ότι δεν επρόκειτο για αμερικανική επιχείρηση και ότι σε αυτή δεν ενεπλάκη κανένα μέλος του ομοσπονδιακού προσωπικού της χώρας.

Κουβανοί αξιωματούχοι δήλωσαν από την πλευρά τους ότι η ομάδα αυτή ξεκίνησε από την περιοχή Φλόριντα Κις των ΗΠΑ με δύο πλοία, αλλά εγκατέλειψε το ένα λόγω τεχνικών προβλημάτων. Όλα τα μέλη της ομάδας επιβιβάστηκαν σε ένα ταχύπλοο, το οποίο εκλάπη από τη Φλόριντα.

Οι αρχές της Κούβας σημείωσαν ότι στο ταχύπλοο εντόπισαν ένα drone, ασυρμάτους, μαχαίρια, φορητή γεννήτρια, έναν κόφτη και άλλα υλικά. Επίσης βρήκαν σύμβολα του Κινήματος της 30ης Νοεμβρίου και της Λαϊκής Αυτοάμυνας, δύο αντικομμουνιστικών οργανώσεων που αντιτίθενται στην κουβανική κυβέρνηση.

Η Κούβα ανακοίνωσε ότι μια περίπολος που αποτελούνταν από πέντε μέλη της συνοριοφυλακής τα οποία επέβαιναν σε σκάφος 9 μέτρων εντόπισε το εισερχόμενο ταχύπλοο λίγο μετά τις 7 το πρωί, ένα ναυτικό μίλι ανοικτά των βόρειων ακτών του νησιού.

Οι εισβολείς άνοιξαν πυρ από απόσταση 185 μέτρων, χτυπώντας τον καπετάνιο του κουβανικού σκάφους στην κοιλιά, ανέφερε η Κούβα. Αιμορραγώντας βαριά, ο τραυματίας καπετάνιος παρέμεινε στο πηδάλιο και οδήγησε το πλοίο του προς το εχθρικό σκάφος, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ανταλλαγή πυροβολισμών σε απόσταση περίπου 20 μέτρων, ανέφεραν οι αξιωματικοί.

Η Κούβα χαρακτήρισε την απάντησή της «αναλογική».