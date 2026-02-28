Τράπεζες:-«Χρυσώνουν»-τους-μετόχους-με-2,82-δισ.-ευρώ-από-κέρδη-του-2025

Κοντά στα 2,83 δισ. ευρώ αναμένεται να διαμορφωθεί η συνολική επιβράβευση των μετόχων των τεσσάρων συστημικών τραπεζών από τα κέρδη χρήσης 2025, μέσω μερισμάτων και επαναγορών ιδίων μετοχών.

Τα καθαρά ανακοινωθέντα κέρδη των τεσσάρων συστημικών τραπεζών διαμορφώθηκαν στα 4,64 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τις αρχικές εκτιμήσεις των διοικήσεων και ελαφρώς τις συγκλίνουσες προβλέψεις της αγοράς. Η ισχυρή αυτή επίδοση σε επίπεδο bottom line λειτούργησε ως βασικός μοχλός για την αύξηση των διανομών και την αναθεώρηση των payout ratios προς τα πάνω.

Eurobank, Alpha Bank και Πειραιώς ανέβασαν το payout στο 55% από 50% και άνω που καθοδηγούσαν για το 2025, με την Εθνική να φτάνει το 80% προσθέτοντας ακόμη 300 εκατ. ευρώ στο συνολικό πλαίσιο επιβράβευσης. Να σημειωθεί πως οι τράπεζες υπερέβησαν άνετα τον πήχη που έθεταν οι αναλυτές, που με ανέμεναν κοντά στα 2,3 δισ. ευρώ σε επίπεδο συνολικής επιβράβευσης. Στην χρήση 2024 οι τράπεζες διέθεσαν 1,952 δισ. ευρώ σε μετρητά και buybacks.

Eurobank: Στα 717 εκατ. ευρώ η επιβράβευση για το 2025

Στα 717 εκατ. ευρώ διαμορφώνεται η συνολική επιβράβευση των μετόχων της Eurobank για τη χρήση 2025, με το payout να ανέρχεται στο 55%, επιβεβαιώνοντας την προοδευτική αύξηση των διανομών τα τελευταία έτη. Εξ αυτών, περίπου 429 εκατ. ευρώ αφορούν χρηματικά μερίσματα και 288 εκατ. ευρώ επαναγορές ιδίων μετοχών.

Σωρευτικά για την περίοδο 2022-2025, οι διανομές (μερίσματα και buybacks) φθάνουν τα 1,83 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 1,16 δισ. ευρώ σε μετρητά και 670 εκατ. ευρώ μέσω επαναγοράς ιδίων, με τη διοίκηση να διατηρεί σταθερή πολιτική προοδευτικής αύξησης του dividend per share. Παράλληλα, το πρόγραμμα buyback που ξεκίνησε αρχικού ύψους 288 εκατ. ευρώ, έχει ήδη υλοποιηθεί σε ποσοστό περίπου 79%, με 70,6 εκατ. μετοχές να έχουν αποκτηθεί και 54,2 εκατ. να έχουν ακυρωθεί.

Μοιράζει 1 δισ. ευρώ η ΕΤΕ

Σε επίπεδα payout 60% επί των κερδών του 2025 τοποθετείται η Εθνική Τράπεζα, με τη συνολική επιβράβευση των μετόχων να προσεγγίζει το 1 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένης πρότασης για πρόσθετη κεφαλαιακή διανομή 300 εκατ. ευρώ το 2026, που θα λάβει τη μορφή επαναγοράς ίδιων υπό την αίρεση των εποπτικών εγκρίσεων.

Η τράπεζα συνεχίζει την επιθετική αναβάθμιση της πολιτικής διανομών, έχοντας ήδη αυξήσει το ordinary payout από 30% σε 50% και πλέον σε 60%, ενώ η συνολική διανομή (μέρισμα και buyback) εκτιμάται στα 0,7 δισ. ευρώ για το 2025, έναντι 0,6 δισ. ευρώ το 2024 και 0,3 δισ. ευρώ το 2023. Σε επίπεδο ανά μετοχή, το total payout ανά μετοχή διαμορφώνεται σε 0,77 ευρώ για το 2025, από 0,63 ευρώ το 2024, αντανακλώντας την ισχυρή οργανική κερδοφορία και την κεφαλαιακή ευχέρεια της τράπεζας.

Alpha: 4x διανομών από την επανέναρξη

Σημαντική επιτάχυνση της επιβράβευσης των μετόχων καταγράφει η Alpha Bank, με τις διανομές να τετραπλασιάζονται από την επανέναρξη της πολιτικής μερισμάτων και να ανέρχονται στα 519 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2025. Το ποσό αυτό κατανέμεται ισόποσα μεταξύ χρηματικών μερισμάτων (259 εκατ. ευρώ) και επαναγοράς ιδίων μετοχών (259 εκατ. ευρώ).

Η τακτική χρηματική διανομή για το 2025 διαμορφώνεται στα 259 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 270% σε ετήσια βάση, ενώ προκύπτει τελικό μέρισμα περίπου 6,5 λεπτών ανά μετοχή. Το payout ratio ανέρχεται στο 55%, από 43% το 2024 και 20% το 2023, επιβεβαιώνοντας τη σταδιακή κανονικοποίηση της πολιτικής ανταμοιβής των μετόχων, με τη διοίκηση να διατηρεί δέσμευση για προοδευτική αύξηση του μερίσματος και ευελιξία στα μελλοντικά buybacks ανάλογα με τις συνθήκες αγοράς.

Στο ταμείο για ακόμη 492 εκατ. ευρώ οι μέτοχοι της Πειραιώς

Θετικές εκπλήξεις προέκυψαν και από την Πειραιώς, αυξάνοντας το payout στο 55% από 50% που καθοδηγούσε και ως επί το πλείστον κυριαρχούσε στις εκτιμήσεις των αναλυτών. Συνδυαστικά με την υψηλότερη του 1 δισ. ευρώ κερδοφορία (1,07 δισ. ευρώ), η τράπεζα θα διανείμει συνολικά 592 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 100 εκατ. ευρώ έλαβαν τη μορφή buyback το οποίο ολοκληρώθηκε. Συνεπώς, οι μέτοχοι θα λάβουν ακόμη 492 εκατ. ευρώ υπό τη μορφή cash.

Η τράπεζα διαφοροποιήθηκε έναντι των υπολοίπων συστημικών ως προς τη μορφή της εμπροσθοβαρούς επιβράβευσης, καθώς από τα κέρδη της χρήσης 2024 είχε ήδη επιστρέψει 373 εκατ. ευρώ μέσω χρηματικής διανομής με τη μορφή επιστροφής κεφαλαίου, επιλογή που ευθυγραμμιζόταν με τις προτιμήσεις βασικών μετόχων.