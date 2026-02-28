openai:-Κατέληξε-σε-συμφωνία-με-το-Πεντάγωνο-μετά-το-«ναυάγιο»-της-συνεργασίας-με-την-anthropic

Η OpenAI συμφώνησε να αναπτύξει τα δικά της μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης στο δίκτυο διαβαθμισμένων πληροφοριών του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας αφού κατέρρευσε η συνεργασία του Πενταγώνου με την Anthropic.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από την κυβέρνησή του «να σταματήσει αμέσως οποιαδήποτε χρήση» των μοντέλων της εταιρείας Anthropic η οποία αρνήθηκε να παραχωρήσει απεριόριστη πρόσβαση στον αμερικανικό στρατό.

Νωρίτερα η Anthropic αρνήθηκε να υποχωρήσει στο τελεσίγραφο του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, με το οποίο απαιτούσε από την εταιρεία να επιτρέψει στον αμερικανικό στρατό να χρησιμοποιεί χωρίς περιορισμούς το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης Claude.

Ο επικεφαλής της Anthropic επιμένει ότι τα πιο προηγμένα συστήματα AI δεν είναι ακόμη αρκετά αξιόπιστα ώστε να τους δίνεται η δύναμη να ελέγχουν φονικά όπλα, και κατά συνέπεια να σκοτώνουν, χωρίς την ανθρώπινη επίβλεψη.

Πρόκειται για μια πρωτοφανή αντίδραση της αμερικανικής κυβέρνησης έναντι μιας εταιρείας που είχε ηγετικό ρόλο στην κρίσιμη για την εθνική ασφάλεια AI και απειλεί να καταστήσει την Athropic παρία, ένα καθεστώς το οποίο μέχρι τώρα η Ουάσιγκτον επεφύλασσε μόνο για εχθρικούς προμηθευτές.

H Anthropic δήλωσε «βαθιά θλιμμένη» για την απόφαση και παράλληλα δεσμεύθηκε να προσφύγει δικαστικά κατά της απόφασης της αμερικανικής κυβέρνησης.

Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, δήλωσε την Παρασκευή ότι κατέληξε σε συμφωνία «με το υπουργείο Πολέμου προκειμένου να αναπτύξουμε τα μοντέλα μας στο διαβαθμισμένο δίκτυό τους», χρησιμοποιώντας το όνομα που έχει δώσει στο υπουργείο Άμυνας η κυβέρνηση Τραμπ.

Tonight, we reached an agreement with the Department of War to deploy our models in their classified network. In all of our interactions, the DoW displayed a deep respect for safety and a desire to partner to achieve the best possible outcome. AI safety and wide distribution of… — Sam Altman (@sama) February 28, 2026

Σύμφωνα με τον Άλτμαν, σε αυτή τη συμφωνία περιλαμβάνεται «η απαγόρευση μαζικής παρακολούθησης σε εθνικό επίπεδο και η ανθρώπινη ευθύνη στη χρήση βίας, ακόμη και στα συστήματα αυτόματων οπλικών συστημάτων», δηλαδή ακριβώς οι όροι που είχε θέσει προηγουμένως η Anthropic για να δεχθεί τη χρήση των μοντέλων της AI από το Πεντάγωνο.

Η startup δημιούργησε επίσης δικλείδες ασφαλείας για να διασφαλίσει ότι τα μοντέλα της συμπεριφέρονται όπως πρέπει στο πλαίσιο της ανάπτυξης, ανέφερε ο Άλτμαν. «Θα εφαρμόσουμε επίσης τεχνικές εγγυήσεις προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα μοντέλα μας θα συμπεριφέρονται όπως πρέπει, κάτι που επιθυμεί και το υπουργείο Πολέμου», είπε.

Η OpenAI αρνήθηκε να σχολιάσει εάν οι υπηρεσίες της εταιρείας θα αντικαταστήσουν την εργασία που είχε αναλάβει προηγουμένως η Anthropic. Όπως και να’ χει, η συμφωνία της OpenAI με το Πεντάγωνο απειλεί να μεγαλώσει το ρήγμα μεταξύ της κυβέρνησης Τραμπ και της Anthropic, η οποία έχει λάβει ισχυρή υποστήριξη για τη στάση της από τη Σίλικον Βάλεϊ, όπου οι εργαζόμενοι στον τεχνολογικό κλάδο συσπειρώθηκαν στο πλευρό της εταιρείας και προέτρεψαν άλλες μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, όπως η Amazon και η Microsoft, να ακολουθήσουν το παράδειγμά της.