xiaomi:-Στην-κορυφή-και-της-ελληνικής-αγοράς,-καθώς-ένας-στους-4-έχει-προϊόντα-xiaomi

Επενδύσεις 24 δισ. ευρώ παγκοσμίως, για την κινεζική εταιρεία τεχνολογίας.

Συνολικές επενδύσεις που θα ξεπεράσουν τα 24 δισ. ευρώ έως το 2030 ανήγγειλε από τη Βαρκελώνη ο William Lu, Partner and President της Xiaomi Corporation, με αφορμή την παγκόσμια παρουσίαση των smart Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra και Leica Leitzphone και των υπόλοιπων προϊόντων του οικοσυστήματος της εταιρείας.

Από τη σκηνή, ο επικεφαλής της Xiaomi επέλεξε να ξεκινήσει από τη συνολική εικόνα του ομίλου και τη θέση του στη διεθνή κατάταξη.

Η εταιρεία βρισκόταν στη θέση 297 της λίστας κολοσσών Fortune Global 500 για το 2025, ενώ καταλαμβάνει την 229η θέση στη λίστα Forbes Global 2000 και την 81η στη λίστα Interbrand Best Global Brands. Όπως υπογράμμισε, τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν τη σταθερή διεθνή ανάπτυξη της Xiaomi και τη διεύρυνση του αποτυπώματός της σε αγορές παγκοσμίως.

Έδωσε έμφαση επίσης στην στρατηγική που εντάσσεται στο μοντέλο «Human × Car × Home», που συνδέει προσωπικές συσκευές, αυτοκίνητο και έξυπνο σπίτι σε ένα ενιαίο τεχνολογικό οικοσύστημα.

Στο πεδίο της αγοράς, η Xiaomi παραμένει για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στην τρίτη θέση παγκοσμίως ως brand smartphones. Παράλληλα, βρίσκεται στην πρώτη θέση στα wearable bands και στην πέμπτη θέση στην αγορά tablets (τέταρτο τρίμηνο 2025), σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν.

Ο William Lu έκανε ειδική αναφορά και στην δραστηριότητα της εταιρείας στην ηλεκτροκίνηση, σημειώνοντας ότι η Xiaomi έχει ήδη παραδώσει περισσότερα από 500.000 ηλεκτρικά οχήματα το 2025. Το αυτοκίνητο, όπως ανέφερε, αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής επέκτασης της εταιρείας και εντάσσεται οργανικά στο ευρύτερο οικοσύστημα προϊόντων και υπηρεσιών.

Παράλληλα, παρουσιάστηκαν στοιχεία για το οικοσύστημα AIoT της Xiaomi, το οποίο ξεπερνά πλέον το 1 δισεκατομμύριο παγκόσμιες συνδέσεις συσκευών, επιβεβαιώνοντας τη φιλοδοξία της εταιρείας να λειτουργεί ως ολοκληρωμένη πλατφόρμα τεχνολογίας και όχι μόνο ως κατασκευαστής συσκευών.

Η παρουσίαση της σειράς Xiaomi 17, σε στρατηγική συνεργασία με τη Leica, αποτέλεσε το κεντρικό προϊόντικό γεγονός, ωστόσο το μήνυμα της ήταν ευρύτερο: ενίσχυση επενδύσεων, τεχνολογική αυτάρκεια και περαιτέρω ενοποίηση του οικοσυστήματος συσκευών, οχημάτων και έξυπνων οικιακών λύσεων.

Δυναμική παρουσία και στην Ελλάδα

Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί ένας στους τέσσερις Έλληνες έχουν προϊόντα Xiaomi που διαθέτει παρουσία από το 2016 μέσω της διανομής της Info Quest Technologies.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις με στοιχεία ανάλυσης της Canalys, στο δεύτερο τρίμηνο του 2025, η Xiaomi κατέχει την πρώτη θέση στην ελληνική αγορά, καταγράφοντας μερίδιο 42% σε επίπεδο τεμαχίων. Η εικόνα στο τρίτο τρίμηνο του 2025 παραμένει παρόμοια ως προς την κατάταξη.

--