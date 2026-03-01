Ανδρουλάκης:-«Όλοι-όσοι-ζητούν-ένα-κράτος-δικαιοσύνης,-αξιοκρατίας-και-προσωπικής-ελευθερίας,-τώρα-ήρθε-η-ώρα-να-ακουστούν»

Close Menu
    Σε βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής,  Νίκος Ανδρουλάκης, αναφέρεται στην ιστορική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για την υπόθεση του κατασκοπευτικού λογισμικού predator. 

    Όπως εξηγεί «η δικαιοσύνη επιβεβαίωσε ότι η παρακολούθησή μου δεν ήταν ένα «λάθος», αλλά ένας οργανωμένος μηχανισμός”. Υποστηρίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής οτι “υπάρχει πλέον απόδειξη πως το παρακράτος που έστησε το σύστημα Μαξίμου είναι πραγματικό, τρομακτικό, αλλά όχι ανίκητο». 

    Ο κ. Ανδρουλάκης τονίζει πως ” η εθνική ασφάλεια πρέπει να είναι ουσιαστική δέσμευση ελευθερίας προς τους πολίτες και όχι εργαλείο για παράνομα παιχνίδια εξουσίας.  Αρκετά εξέθεσε τη χώρα ο κ. Μητσοτάκης. Όλοι όσοι ζητούν ένα κράτος δικαιοσύνης, αξιοκρατίας και προσωπικής ελευθερίας, τώρα ήρθε η ώρα να ακουστούν».

