Αραγτσί:-Εντός-των-ημερών-η-εκλογή-διαδόχου-του-Χαμενεΐ,-δεν-εξετάζεται-κλείσιμο-των-Στενών-του-Ορμούζ

Σε συνέντευξή του στο Al Jazeera, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, ανακοίνωσε την έναρξη της συνταγματικής διαδικασίας διαδοχής μετά τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη της χώρας, κάνοντας λόγο για «πρωτοφανή παραβίαση του διεθνούς δικαίου» και προειδοποιώντας ότι η αντιπαράθεση θα καταστεί «πιο σύνθετη και επικίνδυνη».

Συγκεκριμένα, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας ανέφερε ότι «έχει ήδη ξεκινήσει η συνταγματική διαδικασία» και ότι την ίδια ημέρα συγκροτήθηκε Μεταβατικό Συμβούλιο, το οποίο αναλαμβάνει προσωρινά τα καθήκοντα της ηγεσίας έως την εκλογή νέου ανώτατου ηγέτη. Σύμφωνα με τον ίδιο, το Συμβούλιο αποτελείται από τον πρόεδρο της χώρας, τον επικεφαλής της Δικαιοσύνης και έναν νομικό του Συμβουλίου των Φυλάκων.

Όπως εξήγησε ο Αραγτσί, το τριμελές αυτό όργανο θα ασκεί καθήκοντα ηγεσίας μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκλογής από τη Συνέλευση των Ειδικών, εκτιμώντας ότι η επιλογή νέου ηγέτη μπορεί να πραγματοποιηθεί «εντός μίας ή δύο ημερών». «Όλα εξελίσσονται ομαλά, σύμφωνα με το νομικό μας σύστημα και το Σύνταγμα», υπογράμμισε.

«Σοβαρή και άνευ προηγουμένου πράξη»

Παράλληλα, δήλωσε ότι το Ιράν «ήταν πάντοτε ανοικτό στη διπλωματία», σε αντίθεση –όπως είπε– με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τις οποίες κατηγόρησε ότι «επιτέθηκαν για δεύτερη φορά κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων». Τόνισε ότι «δεν υπάρχουν περιορισμοί ή όρια στην υπεράσπισή μας», προσθέτοντας ότι οι κρατικοί θεσμοί λειτουργούν κανονικά και ότι οι συνταγματικές διαδικασίες βρίσκονται σε πλήρη εφαρμογή.

Στόχος «αμερικανικές βάσεις», όχι γειτονικές χώρες

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών ξεκαθάρισε ότι η Τεχεράνη δεν έχει προβλήματα με τις χώρες της άλλης πλευράς του Περσικού Κόλπου, κάνοντας λόγο για «φιλικές και καλές γειτονικές σχέσεις» και εκφράζοντας τη βούληση να συνεχιστούν. «Δεν επιτιθέμεθα στους αδελφούς μας στον Περσικό Κόλπο ούτε στους γείτονές μας. Πλήττουμε αμερικανικούς στόχους», ανέφερε.

Όπως υποστήριξε, οι ενέργειες του Ιράν συνιστούν «πράξη αυτοάμυνας και ανταπόδοσης στην αμερικανική επιθετικότητα». Σημείωσε ότι, εφόσον δεν είναι εφικτό να πληγούν στόχοι στο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών, η Τεχεράνη στρέφεται εναντίον αμερικανικών βάσεων και εγκαταστάσεων στην ευρύτερη περιοχή που, κατά τον ίδιο, χρησιμοποιούνται για επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

«Δεν εξετάζεται κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ»

Την ίδια ώρα, ο Ιρανός ΥΠΕΞ διευκρίνισε ότι η χώρα του «δεν έχει προς το παρόν πρόθεση να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ» ούτε σχεδιάζει «οποιαδήποτε ενέργεια που θα διατάρασσε τη ναυσιπλοΐα σε αυτή τη φάση».