Βίντεο: Η στιγμή του φονικού χτυπήματος στο παλάτι του Χαμενεΐ – Πώς τον εντόπισε η CIA

Βίντεο με τη στιγμή του βομβαρδισμού στο παλάτι που διέμενε ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, το πρωί του Σαββάτου μετά από πλήγμα που δέχτηκε κατά την κοινή επιχείρηση ΗΠΑ και Ισραήλ, έδωσαν οι ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις.

‼️WATCH: For the first time since the start of Operation ‘Roaring Lion’, the IAF is striking targets belonging to the Iranian terror regime in the heart of Tehran. Over the past day, the IAF conducted large-scale strikes to establish aerial superiority and pave the path to… pic.twitter.com/DN2MkGCfWc — Israel Defense Forces (@IDF) March 1, 2026

Η επιχείρηση έγινε μετά από πολύμηνη παρακολούθηση του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν από τη CIA. Όπως αναφέρουν οι New York Times, η αμερικανική υπηρεσία Πληροφοριών διαβίβασε στο Ισραήλ λεπτομερείς και υψηλής αξιοπιστίας πληροφορίες, ότι ο Χαμενεΐ θα παρευρίσκονταν σε σύσκεψη ανώτερων Ιρανών αξιωματούχων το Σάββατο στην Τεχεράνη.

Παράλληλα, οι ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών επαλήθευσαν ότι επρόκειτο να γίνει σύσκεψη στο παλάτι που διέμενε. Όπως ανέφερε αμερικανική πηγή, ο Χαμενεΐ επρόκειτο να πραγματοποιήσει συνάντηση στην Τεχεράνη το βράδυ του Σαββάτου, αλλά οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες αποκάλυψαν ότι η συνάντηση θα πραγματοποιούνταν το πρωί. Η ευκαιρία ήταν ιδανική. Ουάσινγκτον και Τελ Αβίβ αποφάσισαν να επισπεύσουν το πλήγμα για την εξόντωσή του, για να γίνει την ώρα της σύσκεψης του Χαμενεΐ με τον στενό του κύκλο.

Ισραηλινές πηγές ανέφεραν ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών εντόπισαν πολλαπλές ταυτόχρονες συναντήσεις υψηλού επιπέδου, γεγονός που οδήγησε στην άμεση ενεργοποίηση της επιχείρησης. Το ισραηλινό δίκτυο Channel 12 μετέδωσε ότι περίπου 30 βόμβες ρίχθηκαν στο συγκρότημα όπου βρισκόταν ο Χαμενεΐ, ο οποίος, σύμφωνα με την ίδια πηγή, βρισκόταν υπόγεια την ώρα της επίθεσης.

Δορυφορικές φωτογραφίες από το Παλάτι μετά τον βομβαρδισμό

Σκοτώθηκαν η κόρη, ο γαμπρός, η εγγονή του αλλά και κορυφαίοι αξιωματούχοι

Πέραν του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, από την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση σκοτώθηκαν η κόρη, ο γαμπρός και η εγγονή του.

Παράλληλα, το Ιράν επιβεβαίωσε ότι σκοτώθηκαν ο αρχηγός των Φρουρών της Επανάστασης στρατηγός Μοχάμαντ Πακπούρ, ο υποστράτηγος Σαγίντ Αμπντολραχίμ Μουσαβί, Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, ο ναύαρχος Αλί Σαμχανί, Σύμβουλος του Ανώτατου Διοικητή και Γραμματέας του Συμβουλίου Άμυνας και ο Μοχάμεντ Μπασέρι, ανώτερος αξιωματούχος του υπουργείου Πληροφοριών του Ιράν.

#BREAKING: Iran’s defense minister Aziz Nasirzadeh and Abdul Rahim Mousavi, chief of staff of Iran’s armed forces, were confirmed killed – state media pic.twitter.com/0ssS9aoP3v — Rudaw English (@RudawEnglish) March 1, 2026

Σύμφωνα με τον Νετανιάχου, σκοτώθηκαν και «πολλοί ηγέτες» που συνδέονταν με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Ιρανικά μέσα ανέφεραν 201 νεκρούς και 747 τραυματίες από τα αρχικά πλήγματα, μεταξύ των οποίων περισσότερα από 100 παιδιά σε σχολείο.

«Ένας από τους πιο κακούς ανθρώπους στην Ιστορία είναι νεκρός»

Ο Χαμενεΐ σκοτώθηκε στο πρώτο κύμα των επιθέσεων, το πρωί του Σαββάτου. Οι φήμες για την εξόντωσή του ξεκίνησαν νωρίς. Δορυφορικές εικόνες έδειχναν ότι το παλάτι είχε γκρεμιστεί, ενώ ο Χαμενεΐ δεν είχε εμφανιστεί δημόσια από την έναρξη των επιθέσεων.

Οι φήμες οργίαζαν, μέχρι που ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε ανακοίνωση. «Ένας από τους πιο κακούς ανθρώπους στην Ιστορία είναι νεκρός», έγραψε στο Truth Social. Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο Χαμενεΐ εντοπίστηκε σε συνεργασία με το Ισραήλ μέσω «εξαιρετικά εξελιγμένων συστημάτων πληροφοριών». Στόχος της επιχείρησης είναι η αλλαγή καθεστώτος. Όπως είπε, είναι «η μεγαλύτερη ευκαιρία για τον ιρανικό λαό να πάρει πίσω τη χώρα του». Πρόσθεσε ότι δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης και των σωμάτων ασφαλείας «δεν θέλουν πλέον να πολεμήσουν». Παράλληλα, ισραηλινοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η σορός του ανακτήθηκε.

Η είδηση επιβεβαιώθηκε επίσημα από την ιρανική τηλεόραση. Με δάκρυα στα μάτια, ο παρουσιαστής ανακοίνωσε τον θάνατο του Χαμενεΐ λέγοντας: «Ήπιε το γλυκό και αγνό ποτήρι του μαρτυρίου και ενώθηκε με το Ύψιστο Ουράνιο Βασίλειο».

Ο παρουσιαστής διάβασε την ανακοίνωση του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, που μεταξύ άλλων αναφέρει, σύμφωνα με μετάφραση του Reuters.

Δημόσιο πένθος 40 ημερών και 7 ημέρες αργία

Ιρανικά κρατικά και ημιεπίσημα μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν τα ξημερώματα της Κυριακής (1/3) ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολά Αλί Χαμενεΐ, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια πλήγματος στην Τεχεράνη. Λίγο αργότερα την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε και η ιρανική κυβέρνηση, η οποία κήρυξε 40 ημέρες δημόσιου πένθους και 7 ημέρες αργίας.

Από την άλλη, χιλιάδες συγκεντρώθηκαν σε πλατείες και ιερούς τόπους σε Τεχεράνη και Μασχάντ για να τιμήσουν τον ηγέτη, ενώ η κυβέρνηση κήρυξε 40ήμερη επίσημη περίοδο πένθους.

#BREAKING

People in Iran mourn following the official announcement of the martyrdom of Grand Ayatollah Imam Khamenei. pic.twitter.com/LkuovUVitR — Tehran Times (@TehranTimes79) March 1, 2026

Αντίθετα, κάποιοι άλλοι βγήκαν στους δρόμους και πανηγύριζαν.

Διαδικασία διαδοχής

Σύμφωνα με το ιρανικό Σύνταγμα, η Συνέλευση των Ειδικών θα πρέπει να συνεδριάσει για την επιλογή νέου ανώτατου ηγέτη. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι Φρουροί της Επανάστασης ενδέχεται να επιχειρήσουν συγκέντρωση εξουσίας.

Ο Λαριτζάνι, που ήταν βασικός σύμβουλος του Χαμενεΐ, τόνισε ότι σύντομα θα διαμορφωθεί μεταβατική ηγετική δομή που θα περιλαμβάνει τον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, τον επικεφαλής της Δικαιοσύνης Γολαμχοσεΐν Μοχσενί Ετζεΐ και ακόμη έναν ανώτατος αξιωματούχος.

Νέα περιφερειακή σύγκρουση στη Μέση Ανατολή

Ο θάνατος του Χαμενεΐ θεωρείται σημαντική επιτυχία της κοινής επιχείρησης ΗΠΑ – Ισραήλ, που ξεκίνησε με εκτεταμένες αεροπορικές επιδρομές σε όλη τη χώρα, βυθίζοντας τη Μέση Ανατολή σε νέα περιφερειακή σύγκρουση αβέβαιης διάρκειας.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε νέο κύμα επιθέσεων κατά ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων και συστημάτων αεράμυνας. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (Centcom) ανέφερε ότι προχωρά σε «ταχεία και αποφασιστική δράση».

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι τα πλήγματα αποφασίστηκαν λόγω «ανυπόφορης απειλής» από το ιρανικό βαλλιστικό πρόγραμμα και πληροφοριών για πιθανό προληπτικό χτύπημα της Τεχεράνης.

Οι Φρουροί της Επανάστασης απείλησαν όλες τις αμερικανικές βάσεις και συμφέροντα στην περιοχή, δηλώνοντας ότι τα αντίποινα θα συνεχιστούν έως ότου «ο εχθρός ηττηθεί αποφασιστικά». Το Ιράν εξαπέλυσε πυραύλους και drones κατά αμερικανικών βάσεων, μεταξύ άλλων κατά του αρχηγείου του 5ου Στόλου στο Μπαχρέιν, καθώς και κατά στόχων στο Ισραήλ και σε χώρες του Κόλπου.

Διπλωματική σύγκρουση του Ισραήλ και των ΗΠΑ με το Ιράν υπήρξε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ο Αμερικανός πρέσβης υποστήριξε ότι η ενέργεια ήταν νόμιμη, ενώ ο Ιρανός πρέσβης τη χαρακτήρισε «έγκλημα πολέμου». Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες κάλεσε σε άμεση παύση των επιθέσεων και επιστροφή στις διαπραγματεύσεις, προειδοποιώντας για ευρύτερη σύγκρουση με σοβαρές συνέπειες για αμάχους και περιφερειακή σταθερότητα.