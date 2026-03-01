Επίθεση-εποίκων-στη-Δυτική-Όχθη:-Δύο-Ισραηλινοί-ακτιβιστές-τραυματίες

Δυο ισραηλινές μη κυβερνητικές οργανώσεις κατήγγειλαν επίθεση που διαπράχθηκε χθες Παρασκευή στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, κατά τη διάρκεια της οποίας έποικοι χτύπησαν με ρόπαλα δυο ισραηλινούς ακτιβιστές.

Χαρακτήρισαν την επίθεση κρούσμα «κρατικής βίας» και «εβραϊκής τρομοκρατίας» του «κράτους απαρτχάιντ» του Ισραήλ.

Ο ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ καταδίκασε μέσω X την επίθεση, που κατ’ αυτόν βρίσκεται σε «πλήρη αντίθεση με τις αξίες του κράτους του Ισραήλ».

«Αυτό το σοβαρό επεισόδιο προστίθεται σε σειρά πρόσφατων (…) απαράδεκτων συμβάντων που πρώτα και πάνω απ’ όλα βλάπτουν το εγχείρημα του εποικισμού (σ.σ. της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης) και το καλό όνομα του κράτους του Ισραήλ στον κόσμο», πρόσθεσε.

Η επίθεση έγινε στο παλαιστινιακό χωριό Κούσρα, στο βόρειο τμήμα της Δυτικής Όχθης. Η ισραηλινή οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων B’Tselem έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που τράβηξε ακτιβιστής και εικονίζει «την αρχή» της εφόδου.

Σε αυτό βλέπει κανείς τουλάχιστον τέσσερις μασκοφόρους, εφοδιασμένους με ρόπαλα, να βγαίνουν από όχημα 4×4 που καταφθάνει με ταχύτητα. Κατόπιν ακούει κανείς κάποιον που φωνάζει «όχι, σας παρακαλώ, όχι» στα εβραϊκά, γδούπους, κραυγές πόνου, προτού οι δράστες της επίθεσης τραπούν σε φυγή.

Δυο άνθρωποι εικονίζονται πεσμένοι κάτω, ο ένας χωρίς να κινείται, με το πρόσωπο στο έδαφος και αίματα στο κεφάλι.

Το Magen David Adom («Κόκκινο άστρο του Δαυίδ»), το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου, έκανε γνωστό από την πλευρά του ότι δυο τραυματίες, περίπου πενήντα ετών, διακομίστηκαν με ελικόπτερο σε νοσοκομείο του Ισραήλ.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι διενεργεί έρευνα για να εντοπιστούν οι ύποπτοι για την επίθεση.

Πέραν της ανατολικής Ιερουσαλήμ, κατεχόμενης από το 1967 και προσαρτημένης από το Ισραήλ, πάνω από 500.000 Ισραηλινοί ζουν σήμερα στη Δυτική Όχθη, σε οικισμούς παράνομους δυνάμει του διεθνούς δικαίου, ανάμεσα σε περίπου 3 εκατομμύρια Παλαιστίνιους.

Τους τελευταίους μήνες, οι επιθέσεις που αποδίδονται σε ισραηλινούς εποίκους έχουν πολλαπλασιαστεί στη Δυτική Όχθη: έχουν στόχο Παλαιστίνιους, ισραηλινούς ακτιβιστές κατά του εποικισμού, ξένους αλληλέγγυους και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ισραηλινούς στρατιωτικούς.

Ο εποικισμός της Δυτικής Όχθης ουδέποτε σταμάτησε επί όλων των ισραηλινών κυβερνήσεων ανεξαιρέτως από το 1967, όμως έχει ενταθεί επί των ημερών της σημερινής κυβέρνησης του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, που θεωρείται η πιο δεξιά στην ιστορία του Ισραήλ, ειδικά μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με την B’Tselem, «οι αχαλίνωτες επιθέσεις που διαπράττονται από εποίκους σε όλη τη Δυτική Όχθη αποτελούν κρατική βία».

«Διαπράττονται με την πλήρη υποστήριξη, τη συμμετοχή και τη βοήθεια των κρατικών αρχών, στο πλαίσιο στρατηγικής του ισραηλινού καθεστώτος απαρτχάιντ με σκοπό να επιταχυνθεί και να ολοκληρωθεί η κατάσχεση παλαιστινιακών εδαφών», πρόσθεσε η ΜΚΟ.

«Το αίμα των φίλων μας λερώνει τα χέρια αυτών που υποστηρίζουν και χρηματοδοτούν την εβραϊκή τρομοκρατία, είτε άμεσα, είτε μέσω της κυβέρνησης, ή κλείνοντας τα μάτια», κατήγγειλε ο Άβι Νταμπούς, εκτελεστικός διευθυντής της οργάνωσης Ραβίνοι για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

«Κατήγγειλε ότι ο στρατός είναι «ανίσχυρος» και κάλεσε την «ισραηλινή κοινωνία» να ξεσηκωθεί «για να λάβει τέλος αυτή η ενδημική τρομοκρατία».