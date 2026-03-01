Πρίγκιπας Άντριου – Βιρτζίνια Τζιουφρέ: Τα εκατομμύρια της σιωπής και το σκοτεινό παρασκήνιο του συμβιβασμού

Η υπόθεση που απείλησε να τινάξει στον αέρα τη βασιλική οικογένεια της Βρετανίας το 2022 κατέληξε σε έναν αιφνιδιαστικό εξωδικαστικό συμβιβασμό. Η Βιρτζίνια Τζιουφρέ είχε καταθέσει αγωγή στις ΗΠΑ, κατηγορώντας τον τότε δούκα του Γιορκ ότι είχε σεξουαλικές επαφές μαζί της όταν ήταν 17 ετών, στο πλαίσιο του κυκλώματος του Τζέφρι Επστάιν. Ο ίδιος αρνήθηκε κατηγορηματικά τις κατηγορίες. Όταν το αμερικανικό δικαστήριο αρνήθηκε να απορρίψει την αγωγή και άνοιξε τον δρόμο για δίκη με ενόρκους και τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ καθόντουσαν σε αναμμένα κάρβουνα ανησύχησαν έντονα. Λίγες ημέρες αργότερα, ανακοινώθηκε συμβιβασμός εκτός δικαστηρίου – και η δίκη αποφεύχθηκε. Όμως, το ποσό του συμβιβασμού που φέρεται να αγγίζει τα 12 εκατ. λίρες συνεχίζει να γεννά ερωτήματα.

1. Από πού προκύπτει το ποσό των 12 εκατ. λιρών;

Οι όροι της συμφωνίας δεν δημοσιοποιήθηκαν ποτέ επισήμως. Το ποσό των 12 εκατ. λιρών προέκυψε από δημοσιεύματα βρετανικών εφημερίδων, χωρίς επίσημη επιβεβαίωση. Άλλες πηγές έκαναν λόγο για πολύ χαμηλότερο ποσό – ακόμη και 3 εκατ. λίρες. Η αλήθεια παραμένει άγνωστη, όπως και το πώς κατανέμεται το ποσό (αποζημίωση, δωρεές, νομικά έξοδα).

2. Μπορούσε ο Άντριου να πληρώσει ένα τέτοιο ποσό;

Παρά τον πολυτελή τρόπο ζωής του – ιδιωτικά τζετ, συλλογή ρολογιών Rolex και Bentley – τα επίσημα εισοδήματά του ήταν περιορισμένα: μια μικρή ναυτική σύνταξη και ετήσιο επίδομα από τη βασίλισσα.

Το ερώτημα για την πραγματική του περιουσία και τις οικονομικές του διασυνδέσεις (μεταξύ αυτών και ο Jeffrey Epstein) παραμένει αντικείμενο συζητήσεων.

3. Τι έγινε με τα ακίνητά του;

Το σαλέ του στο Βερμπιέ της Ελβετίας φερόταν να πωλείται για να καλυφθεί η συμφωνία. Ωστόσο, υπήρχαν εκκρεμείς οφειλές και υποθήκες. Το Royal Lodge, πρώην κατοικία της βασιλομήτορος, είχε επίσης κοστίσει εκατομμύρια σε ανακαινίσεις.

4. Πλήρωσε η «Τράπεζα της Μαμάς και του Μπαμπά»;

Δημοσιεύματα υποστήριξαν ότι η Ελισάβετ Β΄ συνέβαλε με σημαντικό ποσό, πιθανώς ως δάνειο. Άλλες αναφορές ήθελαν μέρος της περιουσίας του Φίλιππος, Δούκας του Εδιμβούργου να χρησιμοποιείται για τη συμφωνία. Η διαθήκη του παραμένει σφραγισμένη για 90 χρόνια, σύμφωνα με βασιλική παράδοση.

5. Ενεπλάκη ο Κάρολος Γ΄;

Κυκλοφόρησαν πληροφορίες ότι ο τότε πρίγκιπας της Ουαλίας συνέβαλε οικονομικά. Φίλοι του βασιλιά, ωστόσο, διέψευσαν κατηγορηματικά οποιαδήποτε άμεση συμμετοχή. Πιθανό σενάριο είναι ότι ανέλαβε εκκρεμείς δόσεις μετά τον θάνατο της μητέρας του.

6. Πλήρωσαν οι φορολογούμενοι;

Το βρετανικό Υπουργείο Οικονομικών απάντησε σε αίτημα διαφάνειας ότι δεν χρησιμοποιήθηκε δημόσιο χρήμα για νομικά έξοδα ή τη συμφωνία. Ωστόσο, παραμένει γκρίζα ζώνη ως προς το κατά πόσο τα έσοδα των δουκάτων μπορούν να θεωρηθούν αμιγώς «προσωπικά».

7. Τι απέγιναν τα χρήματα της Τζιουφρέ;

Η Βιρτζίνια Τζιουφρέ αυτοκτόνησε τον Απρίλιο του 2024. Χωρίς διαθήκη, η περιουσία της αποτέλεσε αντικείμενο νομικής διαμάχης στην Αυστραλία. Μέρος των χρημάτων είχε μεταφερθεί σε οικογενειακό trust, ενώ είχε λάβει αποζημιώσεις και από την Γκισλέιν Μάξγουελ και την JP Morgan.

8. Τι συνέβη με τη φιλανθρωπική οργάνωση;

Στη συμφωνία αναφερόταν ότι ο Άντριου θα προχωρούσε σε «σημαντική δωρεά» στη φιλανθρωπική της οργάνωση για τα θύματα trafficking. Ωστόσο, η αρχική ΜΚΟ είχε χάσει το καθεστώς της, ενώ και η μεταγενέστερη οργάνωση SOAR εμφανίζεται χωρίς σαφή οικονομική δραστηριότητα.

9. Πού βρίσκεται σήμερα ο Άντριου;

Απογυμνωμένος από βασιλικούς τίτλους και δημόσια καθήκοντα, ο Άντριου ζει πλέον μακριά από το προσκήνιο, με περιορισμένο προσωπικό και αυξημένη απομόνωση. Το ερώτημα που παραμένει: θα αποκαλυφθεί ποτέ ποιος πλήρωσε – και πόσα – για να κλείσει η υπόθεση; Μέχρι τότε, μια βαριά σκιά συνεχίζει να βαραίνει ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα κεφάλαια της σύγχρονης βρετανικής μοναρχίας.