Τραμπ:-Ο-πόλεμος-με-το-Ιράν-μπορεί-να-διαρκέσει-έως-και-τέσσερις-εβδομάδες,-όλα-πάνε-σύμφωνα-με-το-σχέδιο

Τηλεφωνική συνέντευξη στην Daily Mail, παραχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή (1/3) κατά την οποία μίλησε για το χρονοδιάγραμμα της επίθεση των ΗΠΑ κατά του Ιράν, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τον θάνατο των τριών Αμερικανών στρατιωτικών.

Οι τρεις στρατιωτικοί σκοτώθηκαν στις επιχειρήσεις, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί στη δημοσιότητα τα στοιχεία τους. «Ήταν σπουδαίοι άνθρωποι» δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις «αναμένονται απώλειες, δυστυχώς». «Μπορεί να συνεχιστεί, μπορεί να συμβεί ξανά», ανέφερε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος παραδέχθηκε ότι πρόκειται για τις πρώτες απώλειες κατά τη δεύτερη θητεία του, επισημαίνοντας ότι προηγούμενες επιχειρήσεις, όπως η σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο τον Ιανουάριο και οι βομβαρδισμοί ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων τον Ιούνιο, δεν είχαν προκαλέσει αμερικανικούς θανάτους. «Τα έχουμε πάει αρκετά καλά» σχολίασε.

Ο Τραμπ αποκάλυψε επίσης ότι, κατά την εκτίμησή του, η σύγκρουση με το Ιράν ενδέχεται να διαρκέσει περίπου τέσσερις εβδομάδες. «Πάντα το θεωρούσαμε μια διαδικασία τεσσάρων εβδομάδων. Είναι μια μεγάλη χώρα, θα χρειαστούν τέσσερις εβδομάδες ή και λιγότερο», είπε.

Σε ερώτηση για την πορεία των επιχειρήσεων, απάντησε ότι «εξελίσσονται σύμφωνα με το σχέδιο», προσθέτοντας ότι «εξουδετερώθηκε ολόκληρη η ηγεσία τους, πολύ περισσότερα από όσα περιμέναμε. Φαίνεται πως είναι 48».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίστηκε ανοιχτός στο ενδεχόμενο συνέχισης των συνομιλιών με την Τεχεράνη, χωρίς όμως να δεσμευθεί για το πότε ή αν θα υπάρξει προσωρινή παύση των επιθέσεων. «Δεν ξέρω. Θέλουν να μιλήσουν, αλλά τους είπα ότι έπρεπε να το είχαν κάνει την περασμένη εβδομάδα, όχι αυτή», σημείωσε.

Μιλώντας από το θέρετρό του στο Μαρ α Λάγκο, όπου βρίσκεται από τη στιγμή που έδωσε την εντολή για τα πλήγματα, ο Τραμπ ανέφερε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με στρατιωτικούς επιτελείς και ότι προετοιμάζεται να απευθυνθεί εκ νέου στον αμερικανικό λαό. «Βρίσκομαι με τους στρατηγούς αυτή τη στιγμή για μια ενημέρωση και θα προβώ σε δηλώσεις αμέσως μετά», είπε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε επίσης ότι είχε συνομιλίες με τους ηγέτες του Μπαχρέιν, της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κατάρ, της Ιορδανίας και «μερικών ακόμη» χωρών. Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο εμπλοκής της Σαουδικής Αραβίας, απάντησε: «Πολεμούν, πολεμούν κι αυτοί».

Ο Τραμπ αναμένεται να επιστρέψει αργότερα στην Ουάσιγκτον. Όπως δήλωσε, συνεργάτες του έχουν ήδη επικοινωνήσει με τις οικογένειες των πεσόντων στρατιωτικών, ενώ ο ίδιος σκοπεύει να τις συναντήσει «την κατάλληλη στιγμή».

Τέλος, εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι μετά το τέλος των επιχειρήσεων θα μπορούσε να αναδυθεί ένα δημοκρατικό καθεστώς στο Ιράν. «Το πιστεύω. Θα έχει ενδιαφέρον να το δούμε. Πολλά πράγματα μπορούν να συμβούν και πολλά θετικά μπορούν να προκύψουν», ανέφερε.