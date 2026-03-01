ΥΠΕΘΟΟ:-Πώς-θα-πάρουν-«ανάσα»-δανειολήπτες-με-ελβετικό-φράγκο

Ποιοι και πόσο ωφελούνται. Αναλυτικά παραδείγματα για την υποβολή αίτησης.

Αντίστροφα μετράει πλέον ο χρόνος προκειμένου να μπορέσουν χιλιάδες οφειλέτες με δάνειο σε ελβετικό φράγκο, να υποβάλουν αίτηση προσαρμογής του δανείου τους με νέα, πιο ευνοϊκή ισοτιμία και «κλειδωμένο» χαμηλό επιτόκιο.

Μέσω της πλατφόρμας της Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και τεσσάρων διακριτών εργαλείων-κατηγοριών, οι οφειλέτες μπορούν να πετύχουν «κούρεμα» της συναλλαγματικής ισοτιμίας έως και 50% και «κλείδωμα» σταθερού, χαμηλού επιτοκίου.

​Καθώς η δυνατότητα υποβολής αίτησης ισχύει μόνο για έξι μήνες από την έναρξη ισχύος της σχετικής διάταξης (από 19/2/2026) το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εξέδωσε 12σέλιδο χρηστικό Οδηγό 25 Ερωτήσεων – Απαντήσεων οι οποίες κατευθύνουν «βήμα προς βήμα» τους οφειλέτες, επιχειρώντας να δώσει διέξοδο στο χρόνιο πρόβλημα χιλιάδων δανειοληπτών.

Σύμφωνα με τον Οδηγό, το πρώτο βήμα -και βασική προϋπόθεση- για ένταξη στη ρύθμιση αποτελεί η έκδοση Βεβαίωσης Κατάταξης. Δανειολήπτες με εξυπηρετούμενες οφειλές σε ελβετικό φράγκο, εφόσον δεν έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση του Νόμου Κατσέλη (ν. 3869/2010 ), δύνανται να αιτηθούν τη μετατροπή της οφειλής τους σε ευρώ με ειδικούς, ευνοϊκούς όρους.

«Ψαλίδι» στη δόση

Βάσει του Οδηγού, η ρύθμιση για τα ενήμερα ή ρυθμισμένα δάνεια διαρθρώνεται σε τέσσερις (4) κατηγορίες, ανάλογα με τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια του δανειολήπτη, εξασφαλίζοντας μετατροπή σε ευρώ με ευνοϊκότερους όρους από την τρέχουσα ισοτιμία.

Οι 4 «ταχύτητες» οφειλετών είναι:

​

-Κατηγορία 1 (οι πλέον ευάλωτοι και ΑμΕΑ): Ισοτιμία μετατροπής βελτιωμένη κατά 50% και σταθερό επιτόκιο 2,30% ετησίως για όλη την υπολειπόμενη διάρκεια. ΑμΕΑ με αναπηρία άνω του 67% εντάσσονται αυτόματα στην Κατηγορία 1, ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων.​

Κατηγορία 2: Ισοτιμία μετατροπής βελτιωμένη κατά 30% και σταθερό επιτόκιο 2,50% ετησίως.​

Κατηγορία 3: Ισοτιμία μετατροπής βελτιωμένη κατά 20% και σταθερό επιτόκιο 2,70% ετησίως.​

Κατηγορία 4 (Χωρίς κανένα εισοδηματικό/περιουσιακό κριτήριο): Ισοτιμία μετατροπής βελτιωμένη κατά 15% και σταθερό επιτόκιο 2,90% ετησίως. Για αυτή την κατηγορία αρκεί μια απλή αίτηση στην Τράπεζα, χωρίς την έκδοση βεβαίωσης από την πλατφόρμα.

Τι σημαίνουν αυτά για την τσέπη του δανειολήπτη;

Ο Οδηγός παραθέτει ένα αποκαλυπτικό παράδειγμα για ένα δάνειο με υπόλοιπο 100.000 ελβετικών φράγκων (που με τρέχουσα ισοτιμία 0,93 αντιστοιχεί σε χρέος 107.527 ευρώ), με υπολειπόμενη διάρκεια 15 ετών:

​

Αν ο δανειολήπτης ανήκει στην Κατηγορία 1, το χρέος του «κουρεύεται» στα 71.684 ευρώ. Η μηνιαία δόση διαμορφώνεται στα 475 ευρώ, ενώ αν κάνει χρήση της 5ετούς επιμήκυνσης, η δόση πέφτει μόλις στα 377 ευρώ.

​

Ακόμα και αν ανήκει στην Κατηγορία 4 (χωρίς κριτήρια), το χρέος μειώνεται στα 93.501 ευρώ, με τη δόση στα 647 ευρώ (ή 519 ευρώ με την 5ετή επιμήκυνση).

Τα «κλειδιά» της ρύθμισης

Η υπαγωγή σε συγκεκριμένη κατηγορία (Κατηγορία 1, 2 ή 3) πραγματοποιείται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κατόπιν ελέγχου εισοδηματικών, περιουσιακών και καταθετικών κριτηρίων χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης στο taxisnet μέσω του συνδέσμου: https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/diakheirise-opheilon/bebaiose-katataxes-daneiolepton-me-exuperetoumenes-opheiles-se-elbetiko-phragko

Μετά την υποβολή της αίτησης εκδίδεται Βεβαίωση Κατάταξης, η οποία:

πιστοποιεί την κατηγορία στην οποία εντάσσεται ο δανειολήπτης,

επιτρέπει στον πιστωτή να προχωρήσει στη μετατροπή της οφειλής σε ευρώ με το αντίστοιχο ποσοστό βελτίωσης ισοτιμίας και σταθερό επιτόκιο,

συνεπάγεται την άρση τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου για τον έλεγχο των κριτηρίων.

Τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) με πιστοποιημένη αναπηρία τουλάχιστον 67% μπορούν να ενταχθούν απευθείας στην Κατηγορία 1 του άρθρου 128 του ν. 5264/2025, χωρίς πρόσθετο έλεγχο εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων.

Η ρύθμιση αφορά τόσο ενήμερα και ρυθμισμένα, όσο και ληξιπρόθεσμα δάνεια. Ωστόσο έρχεται με συγκεκριμένη «ημερομηνία λήξης», θέτοντας ένα αυστηρό εξάμηνο περιθώριο (έως τον Αύγουστο του 2026) για υποβολή αιτήσεων.

Τα SOS της ρύθμισης

Από τον Οδηγό προκύπτουν κρίσιμες λεπτομέρειες που καθορίζουν πόσοι και ποιοι τελικά θα φτάσουν «στην πηγή να πιουν νερό»:

​

– αυστηρή προθεσμία: η δυνατότητα μετατροπής ισχύει αυστηρά για έξι (6) μήνες. Για τις Κατηγορίες 1-3, η προθεσμία λήγει στις 19.08.2026 (6 μήνες από την έναρξη ισχύος της διάταξης, 19.02.2026). Για την Κατηγορία 4, η προθεσμία εκπνέει νωρίτερα, στις 19.06.2026 (6 μήνες από τη δημοσίευση του ΦΕΚ, 19.12.2025).

​

– «πάγωμα» διώξεων και καταργήσεις δικών: με την ένταξη στη ρύθμιση παύουν τυχόν διωκτικά μέτρα (π.χ. αναγκαστική εκτέλεση) κατά των δανειοληπτών, ενώ καταργούνται και τυχόν εκκρεμείς δικαστικές διαδικασίες σε οποιοδήποτε στάδιο (π.χ. αγωγές που είχαν ασκηθεί).

​

– προμήθειες και επιμήκυνση: η μετατροπή του νομίσματος από ελβετικό φράγκο σε ευρώ γίνεται με μηδενική προμήθεια. Παράλληλα, ο δανειολήπτης μπορεί να ζητήσει παράταση του χρόνου αποπληρωμής έως 5 επιπλέον έτη (με ανώτατο όριο ηλικίας το 80ο έτος), ώστε να μειωθεί περαιτέρω η μηνιαία δόση.

​

– «Κόκκινα» Δάνεια: Οφειλές με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ρυθμίζονται μέσω της πλατφόρμας του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, με τεκμαιρόμενη συναίνεση όλων των πιστωτών.

​