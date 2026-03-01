Υποδομές/Μεταφορές: «Πράσινο φως» στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 – Που πάνε 2,6 δισ.

«Πράσινο φως» από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έλαβε το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Ποιο είναι οι 5+1 βασικοί άξονες και στόχοι για την προσεχή προγραμματική περίοδο. Στη λίστα δρόμοι, σιδηρόδρομος, λιμάνια, αεροδρόμια, οδική ασφάλεια, ψηφιακός μετασχηματισμός, «πράσινη» ανάπτυξη, κοινωνική συνοχή.

«Πράσινο φως» από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έλαβε το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ύψους σχεδόν 2,6 δισ. ευρώ, που εντάχθηκε και με « τη βούλα» στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) της προγραμματικής περιόδου 2026-2030. Υπενθυμίζεται ότι το - περίπου προ 4μήνου είχε «φέρει στο φως» τους βασικότερους γενικούς στόχους της προσεχούς 5ετίας σε υποδομές και μεταφορές, ανάμεσα στους οποίους εντάσσονται η ολοκλήρωση και αναβάθμιση του εθνικού οδικού δικτύου, η αναβάθμιση του «ταλαιπωρημένου» σιδηρόδρομου και των λιμενικών υποδομών, η βελτίωση του τομέα αερομεταφορών και η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Ειδικότερα, ο προϋπολογισμός του Προγράμματος για την Προγραμματική Περίοδο 2026-2030 ανέρχεται σε 2.577.000.000 ευρώ (2,577 δισ). Εξ αυτών, η «μερίδα του λέοντος» πηγαίνει στον τομέα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» (Λιμενικές υποδομές, Σιδηροδρομικό δίκτυο, Οδικές υποδομές, Υποδομές αερομεταφορών, Οδική Ασφάλεια, Πολυτροπική και αστική κινητικότητα) με 1.693.089.000 ευρώ.

Ακολουθούν οι τομείς «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» (αύξηση ανθεκτικότητας κρίσιμων υποδομών και υπηρεσιών σε φυσικές καταστροφές, αποκατάσταση υποδομών από φυσικές καταστροφές, ολοκληρωμένος σχεδιασμός και προσαρμογή στη νέα κλιματική πραγματικότητα) με 559.209.000 ευρώ, «ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ» (Διαχείριση υδάτινων πόρων – φράγματα, λιμνοδεξαμενές, αρδευτικά δίκτυα κ.α., Ύδρευση – πόσιμο νερό, Πράσινες πόλεις – αστικές αναπλάσεις, εκσυγχρονισμός στόλου αστικών μεταφορών, κτίρια κ.λπ. Ενδυνάμωση διοικητικής ικανότητας) με 234.507.000 ευρώ, «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (ενίσχυση και αναβάθμιση της Υγείας, της Εκπαίδευσης και της Δικαιοσύνης) με 46.386.000 ευρώ, «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ» (Ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση διαδικασιών, Αναβάθμιση ψηφιακών υποδομών και ΤΠΕ, Ανάπτυξη ψηφιακών πλατφορμών και εφαρμογών, Κατάρτιση σε θέματα ψηφιακών δεξιοτήτων, Ασφάλεια και προστασία δεδομένων, Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και τεχνητή νοημοσύνης) με 15.462.000 ευρώ, με την «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» (Υποστήριξη Φορέων, Δράσεις εκπαίδευσης και ενημέρωσης, Τεχνική Βοήθεια) να δεσμεύει πόρους 28.347.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι γενικότερα το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής για το 2026 δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στις υποδομές και τις μεταφορές, με έμφαση στην ασφάλεια, τη συνδεσιμότητα και τη λειτουργικότητα των δικτύων, έχοντας «βαριά» ατζέντα για δρόμους, σιδηρόδρομο, λιμάνια και αεροδρόμιο, ενώ γενικότερα την περίοδο 2026 και μετά (σε βάθος μερικών ετών) αναμένονται πλήθος υποδομών και παρεμβάσεων, από τον Ε 65, τον ΒΟΑΚ και το Μετρό Αθήνας/Θεσσαλονίκης, έως τα σιδηροδρομικά projects, το Καστέλι, φράγματα και έργα οδικής ασφάλειας.

Υφιστάμενη κατάσταση Τομέα Μεταφορών και Υποδομών

Όπως σημειώνεται στην απόφαση έγκρισης, η υφιστάμενη κατάσταση στον τομέα των Υποδομών χαρακτηρίζεται από σημαντικές δημόσιες επενδύσεις που υλοποιήθηκαν κατά τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, οι οποίες συνέβαλαν στη δημιουργία και ενίσχυση βασικών τεχνικών και λειτουργικών υποδομών της χώρας. Παρά τη θετική αυτή εξέλιξη, εξακολουθούν να καταγράφονται διαρθρωτικές προκλήσεις που επηρεάζουν τη λειτουργικότητα, την αποδοτικότητα και τη μακροχρόνια βιωσιμότητα του υφιστάμενου αποθέματος υποδομών.

Ελλείψεις στη συστηματική συντήρηση, καθυστερήσεις στην αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων και μη έγκαιρη υλοποίηση κρίσιμων τεχνικών παρεμβάσεων οδηγούν σε σταδιακή υποβάθμιση της λειτουργικής τους επάρκειας. Η εμπειρία της προγραμματικής περιόδου 2021–2025 ανέδειξε ότι σημαντικό μέρος των εθνικών πόρων κατευθύνθηκε στην κάλυψη ανειλημμένων υποχρεώσεων και στην ολοκλήρωση ώριμων έργων, περιορίζοντας τη δυνατότητα προώθησης νέων παρεμβάσεων στρατηγικού χαρακτήρα και ενίσχυσης δράσεων προληπτικής συντήρησης.

Αντίστοιχα, στον τομέα των Μεταφορών καταγράφεται πρόοδος στην ανάπτυξη βασικών μεταφορικών δικτύων και στη βελτίωση της χωρικής διασύνδεσης, ωστόσο παραμένουν σημαντικές προκλήσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια, την αξιοπιστία και τη βιωσιμότητα των μετακινήσεων. Οι υφιστάμενες μεταφορικές υποδομές και οι υποστηρικτικές τεχνικές εγκαταστάσεις αντιμετωπίζουν ζητήματα παλαιότητας, φθοράς και περιορισμένης ενεργειακής αποδοτικότητας, ενώ είναι αυξημένη η έκθεσή τους σε κινδύνους που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή και τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Τα ανωτέρω επηρεάζουν άμεσα την οδική ασφάλεια και τη λειτουργική αξιοπιστία των δικτύων.

Στο πλαίσιο αυτό, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026–2030 αναγνωρίζει την ανάγκη μετάβασης από μια προσέγγιση εστιασμένη κυρίως στην υλοποίηση νέων έργων σε μια πιο ολοκληρωμένη στρατηγική, που δίνει προτεραιότητα στη συντήρηση, την αναβάθμιση και τη βέλτιστη αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών και δικτύων μεταφορών, διασφαλίζοντας τη λειτουργική επάρκεια, την ανθεκτικότητα και τη μακροχρόνια αναπτυξιακή συνέχεια.

Αναπτυξιακή στρατηγική του ΤΠΑ

Η αναπτυξιακή στρατηγική του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) 2026-2030 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών εντάσσεται πλήρως στο πλαίσιο και τις κατευθύνσεις του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026–2030 και εξειδικεύει τους στρατηγικούς του στόχους σε παρεμβάσεις με άμεσο λειτουργικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ο τομέας των υποδομών και μεταφορών αντιμετωπίζεται ως κρίσιμος μοχλός ανάπτυξης, εδαφικής συνοχής και κοινωνικής ευημερίας, καθώς επηρεάζει άμεσα την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, τη διασύνδεση των περιφερειών και την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Στρατηγικοί Αναπτυξιακοί Στόχοι: Η στρατηγική του Προγράμματος διαρθρώνεται σε έξι (6) διακριτούς αλλά αλληλοσυμπληρούμενους Αναπτυξιακούς Στόχους (ΑΣ), οι οποίοι ανταποκρίνονται στις βασικές αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας και διασφαλίζουν τη συνοχή, τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα των παρεμβάσεων κατά την προγραμματική περίοδο 2026–2030.

Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη: Ο πρώτος Αναπτυξιακός Στόχος (Προϋπολογισμός: 1,8% των πόρων) εστιάζει στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, μέσω της αναβάθμισης βασικών δημόσιων υπηρεσιών. Περιλαμβάνει παρεμβάσεις στους τομείς της Υγείας, της Εκπαίδευσης και της Δικαιοσύνης, με έμφαση στη λειτουργική αναβάθμιση υποδομών, στον εκσυγχρονισμό υπηρεσιών και στη βελτίωση της προσβασιμότητας και της αποτελεσματικότητάς τους, συμβάλλοντας στη μείωση κοινωνικών ανισοτήτων και στην ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου.

Ανάπτυξη Υποδομών και Μεταφορών: Ο δεύτερος Αναπτυξιακός Στόχος (Προϋπολογισμός: 65,7% των πόρων) αποτελεί τον βασικό πυλώνα του Προγράμματος και αφορά τη λειτουργική αναβάθμιση των εθνικών υποδομών μεταφορών, με έμφαση στις οδικές υποδομές. Στοχεύει ιδίως στην ολοκλήρωση και αναβάθμιση του εθνικού οδικού δικτύου και στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων υποδομής, εφαρμογής έξυπνων συστημάτων διαχείρισης και περιορισμού ταχύτητας, καθώς και ενίσχυσης της επιχειρησιακής ετοιμότητας (π.χ. αποχιονισμοί). Παράλληλα, χρηματοδοτούνται δράσεις προμήθειας σύγχρονου εξοπλισμού διαχείρισης κυκλοφορίας και παρεμβάσεις αναβάθμισης των υποδομών μεταφορών, με στόχο την ενίσχυση της διεθνούς συνδεσιμότητας, της διαλειτουργικότητας και της αξιοπιστίας του μεταφορικού συστήματος της χώρας.

Πολιτική Προστασία και Αντιμετώπιση της Κλιματικής Κρίσης: Ο τρίτος Αναπτυξιακός Στόχος (Προϋπολογισμός: 21,7% των πόρων) εστιάζει στη θωράκιση κρίσιμων υποδομών και υπηρεσιών έναντι των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και των φυσικών καταστροφών. Περιλαμβάνει έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, αποκατάστασης υποδομών από φυσικές καταστροφές, καθώς και δράσεις ολοκληρωμένου σχεδιασμού και προσαρμογής στη νέα κλιματική πραγματικότητα. Ο στόχος συμβάλλει καθοριστικά στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας του εθνικού χώρου και στη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας και περιουσίας.

Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Τεχνητή Νοημοσύνη: Ο τέταρτος Αναπτυξιακός Στόχος (Προϋπολογισμός: 0,60% των πόρων) στοχεύει στην ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση διαδικασιών, στην αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών και στη σταδιακή αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Οι παρεμβάσεις υποστηρίζουν τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και των υποδομών, ενισχύοντας την αποδοτικότητα, τη διαφάνεια και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Πράσινη Ανάπτυξη και Πράσινος Μετασχηματισμός: Ο πέμπτος Αναπτυξιακός Στόχος (Προϋπολογισμός: 9,10% των πόρων) προωθεί τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο και χαμηλών εκπομπών άνθρακα αναπτυξιακό μοντέλο. Στοχεύει στην απαλλαγή των μεταφορών από τις εκπομπές άνθρακα μέσω της ενίσχυσης των σιδηροδρομικών μεταφορών, των συνδυασμένων μεταφορικών λύσεων και του εκσυγχρονισμού του στόλου των αστικών συγκοινωνιών. Παράλληλα, δίνεται προτεραιότητα σε έργα Ύδρευσης και διαχείρισης υδατικών πόρων, με στόχο την ορθολογική χρήση του νερού, την προστασία της δημόσιας υγείας και τη διασφάλιση της περιουσίας και των φυσικών πόρων.

Υποστήριξη Προγραμμάτων: Ο έκτος Αναπτυξιακός Στόχος (Προϋπολογισμός: 1,10% των πόρων) αφορά την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας και την αποτελεσματική υλοποίηση του Προγράμματος. Περιλαμβάνει δράσεις τεχνικής βοήθειας, υποστήριξης φορέων, εκπαίδευσης και ενημέρωσης, διασφαλίζοντας την ομαλή παρακολούθηση, διαχείριση και απορρόφηση των πόρων.

Swot Analysis

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ (Strengths): · Σημαντικές επενδύσεις σε βασικά μεταφορικά δίκτυα (οδικά, σιδηροδρομικά, λιμενικά) κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. · Σχετικά ανεπτυγμένο εθνικό δίκτυο μεταφορών με ευρεία γεωγραφική κάλυψη. · Συσσωρευμένη τεχνική και διοικητική εμπειρία στη διαχείριση έργων υποδομών. · Σταθερό θεσμικό και χρηματοδοτικό πλαίσιο μέσω του ΕΠΑ 2026–2030. · Αναγνώριση, σε στρατηγικό επίπεδο, της σημασίας της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας των υποδομών.

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ (Weaknesses): · Ελλείψεις στη συστηματική συντήρηση και έγκαιρη αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών. · Παλαιότητα και φθορά σημαντικού μέρους των υποδομών. · Περιορισμένη ενεργειακή αποδοτικότητα υποδομών και εγκαταστάσεων. · Καθυστερήσεις στην ωρίμανση νέων έργων και αυξημένες διοικητικές απαιτήσεις. · Κατακερματισμός παρεμβάσεων και ανεπαρκής συντονισμός εθνικών και συγχρηματοδοτούμενων εργαλείων.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (Opportunities): · Αξιοποίηση του ΕΠΑ 2026–2030 ως βασικού εργαλείου κάλυψης χρηματοδοτικών κενών. · Μετάβαση σε ολοκληρωμένο μοντέλο σχεδιασμού με έμφαση στη συντήρηση και λειτουργική επάρκεια. · Ενσωμάτωση «πράσινων» και ενεργειακά αποδοτικών λύσεων στις μεταφορές. · Ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών στην κλιματική αλλαγή. · Βελτίωση συντονισμού εθνικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων.

ΑΠΕΙΛΕΣ (Threats): · Περαιτέρω υποβάθμιση υποδομών σε περίπτωση καθυστέρησης συντηρήσεων και αναβαθμίσεων. · Αυξημένοι κλιματικοί και περιβαλλοντικοί κίνδυνοι (ακραία καιρικά φαινόμενα). · Κίνδυνος αναποτελεσματικής αξιοποίησης πόρων λόγω ανεπαρκούς ωρίμανσης έργων. · Πιθανές δημοσιονομικές πιέσεις που περιορίζουν τη διαθεσιμότητα εθνικών πόρων. · Απώλεια αναπτυξιακών ευκαιριών λόγω καθυστερημένης προσαρμογής σε τεχνολογικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις.