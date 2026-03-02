Βουτιά -3,36% στο Χρηματιστήριο: Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ κατά Ιράν ανατρέπει τα πάντα – Τράπεζες, τουρισμός και φυσικό αέριο στο κόκκινο

Μαύρη Δευτέρα για το Χρηματιστήριο Αθηνών. Στον απόηχο της σφοδρότερης κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή των τελευταίων δεκαετιών – με τις συντονισμένες επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ να θέτουν τέλος στη ζωή του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ – η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά κατέγραψε τη βαρύτερη ημερήσια απώλεια της χρονιάς, διαγράφοντας με μία κίνηση εβδομάδες ανοδικής πορείας.

Ο Γενικός Δείκτης (ΓΔ) έκλεισε στις 2.200,98 μονάδες, με απώλειες 76,62 μονάδων ή 3,36%, αδυνατώντας να υπερασπισθεί τον κρίσιμο ψυχολογικό φράχτη των 2.200 μονάδων για μεγάλο διάστημα της συνεδρίασης. Πρόκειται για τη χειρότερη ημερήσια επίδοση για το ΧΑ από τον Νοέμβριο 2025, και αναμφίβολα τη βαρύτερη της χρονιάς 2026 σε μονάδες και ποσοστό. Ο τζίρος ανήλθε στα 367,72 εκατ. ευρώ – αξιοσημείωτα αυξημένος σε σχέση με τον πρόσφατο μέσο όρο – ένδειξη πανικοβλημένων ρευστοποιήσεων και όχι ελεγχόμενης εκροής.

Η Εικόνα του Ταμπλό

Η συνεδρίαση ξεκίνησε από τα υψηλά της ημέρας και σε ελάχιστα λεπτά κατέρρευσε κάτω από τις 2.200 μονάδες. Το χαρτοφυλάκιο των ευρωπαϊκών θεσμικών ξεφορτώθηκε μαζικά ελληνικές θέσεις, εκμεταλλευόμενο τον αυξημένο τζίρο για να βγει από μετοχές που είχαν ανέβει υπερβολικά. Ο ΓΔ σχεδόν ανέκτησε μέρος των απωλειών τις απογευματινές ώρες, ακολουθώντας μια μικρή σταθεροποίηση στις ευρωπαϊκές αγορές, αλλά ο τελικός απολογισμός παρέμεινε βαρύς.

Από τις μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης, οι μεγαλύτερες πτώσεις καταγράφηκαν στην Τράπεζα Πειραιώς (-6,77%, στα 7,57 ευρώ), στη Alpha Bank (-5,91%, στα 3,50 ευρώ) και στην Eurobank (-5,61%, στα 3,70 ευρώ). Η Εθνική Τράπεζα υποχώρησε κατά 3,23% στα 13,34 ευρώ, ενώ η Εθνική Τράπεζα Ελλάδος (ΕΕΕ) κατέγραψε σχετικά ήπια πτώση 1,01% στα 53,95 ευρώ. Η Coca-Cola HBC συγκαταλέγεται επίσης στα πιο ανθεκτικά blue chips της ημέρας.

Στον αντίποδα, η Motor Oil (ΜΟΗ) ξεχώρισε ως η μεγαλύτερη νικήτρια, καταγράφοντας άνοδο 1,31% στα 37,16 ευρώ – αναμενόμενο εύρημα δεδομένης της εκτόξευσης του Brent – ενώ η HellenicQ (ΕΛΠΕ) κέρδισε 0,96% στα 8,895 ευρώ, ωφελούμενη κι αυτή από την ενεργειακή κρίση. Στις υπόλοιπες μετοχές του δείκτη, οι απώλειες ήταν γενικευμένες: ΔΕΗ -3,49%, ΟΠΑΠ -3,92%, ΔΑΑ -5,94%, BIO -3,68%, ΓΕΚΤΕΡΝΑ -2,27%, Metlen -2,23%, CENER -2,73%.

Ο Αδύναμος Κρίκος: Η Τράπεζα Πειραιώς Κορυφαία Χαμένη

Το ρεκόρ των απωλειών ανήκει ανεπιφύλακτα στην Τράπεζα Πειραιώς, η οποία κατέγραψε πτώση 6,77% – πρωταθλήτρια μεταξύ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών και μία από τις μεγαλύτερες μεταβολές στο ταμπλό. Η απόδοση αυτή δεν εκπλήττει όσους παρακολουθούν συστηματικά την τράπεζα, καθώς τα πρόσφατα αποτελέσματα χρήσης 2025 δεν έπεισαν.

Παρά τα €1,07 δισ. καθαρών κερδών που ανακοινώθηκαν, οι αναλυτές εντόπισαν σειρά αδυναμιών: το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (NIM) κινήθηκε χαμηλότερα στο 2,2%, οι λειτουργικές δαπάνες δεν εμφάνισαν πειθαρχία, ενώ μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Εθνικής Ασφαλιστικής, το κεφαλαιακό μαξιλάρι της τράπεζας αναμένεται να περιοριστεί. Η Πειραιώς εισέρχεται πλέον σε μια φάση όπου ο κίνδυνος δεν της αφήνει κανένα περιθώριο λάθους. Η αποτύπωση αυτή γίνεται πιο οδυνηρή σε μέρες γενικευμένης αποστροφής κινδύνου, όπως η σημερινή.

Σημειωτέον ότι η διοίκηση της Πειραιώς έχει προγραμματίσει Capital Markets Day στο Λονδίνο για την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026, στο οποίο θα παρουσιασθεί το νέο επιχειρηματικό σχέδιο. Η αγορά αναμένει χρηματιστηριακά συγκεκριμένους νέους στόχους που θα δικαιολογούν μια ανατίμηση της μετοχής.

Τεχνική Εικόνα: Ο ΓΔ Μπροστά στους Κρίσιμους Κόμβους

Η σημερινή διόρθωση αποκαλύπτει με σαφήνεια το μεικτό τεχνικό σκηνικό που διαμορφώνεται στον Γενικό Δείκτη μετά από μήνες ανοδικής κίνησης. Ας αποτιμηθεί η εικόνα συστηματικά:

Στήριξη 1η – Ζώνη 2.180-2.200 μονάδων: Πρόκειται για την πιο κρίσιμη άμεση στήριξη. Η αγορά δοκίμασε σήμερα τα 2.187 – ελαφρώς κάτω από τα 2.200 – και αναπήδησε εν μέρει. Η διακράτηση αυτής της ζώνης στα επόμενα ημερήσια κλεισίματα είναι πρωταρχικής σημασίας. Απώλεια της επί κλεισίματος θα σηματοδοτούσε επιδείνωση της βραχυπρόθεσμης τεχνικής εικόνας.

Στήριξη 2η – Ζώνη 2.130-2.150 μονάδων: Στη ζώνη αυτή συναντώνται ο κινητός μέσος 50 ημερών (ΜΚΜ50) και σημαντικά ιστορικά υψηλά Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2025 που έχουν μετατραπεί σε στήριξη. Σε περίπτωση νέας πίεσης, αυτός είναι ο επόμενος «πάτος» όπου αναμένεται να εμφανισθεί αγοραστικό ενδιαφέρον.

Στήριξη 3η – Ζώνη 2.050-2.080 μονάδων: Ο κινητός μέσος 200 ημερών εκτιμάται στην περιοχή αυτή και αποτελεί τον εντός έτους κόμβο που ξεχωρίζει «διόρθωση» από «αναστροφή τάσης». Σε σενάριο παράτασης της γεωπολιτικής κρίσης για μήνες, η ζώνη αυτή θα τεθεί υπό δοκιμασία.

Αντίσταση 1η – Ζώνη 2.250-2.260 μονάδων: Η πρώτη σημαντική αντίσταση. Μόλις προ ημερών η αγορά βρισκόταν εκεί και τώρα ο ΓΔ πρέπει να ανακτήσει αυτά τα επίπεδα για να εκτονωθεί η αρνητική ψυχολογία.

Αντίσταση 2η – Ζώνη 2.370-2.400 μονάδων: Τα πρόσφατα υψηλά 16ετίας. Μακροχρόνια, η ζώνη αυτή αποτελεί τον στόχο για ανανέωση της bull market. Η απόστασή της σήμερα (περίπου +8% από τα τρέχοντα επίπεδα) υπενθυμίζει πόσο σημαντική ήταν η φετινή άνοδος και γιατί η αγορά ήταν ευάλωτη σε ρευστοποιήσεις.

Η RSI (Relative Strength Index) πλησιάζει στις 40 μονάδες, χωρίς ακόμα να εισέρχεται σε υπερπωλημένο έδαφος (κάτω από 30). Στα χειρότερα σενάρια κλιμάκωσης της σύγκρουσης, ο δείκτης θα μπορούσε να υποχωρήσει πρώτα στις 2.150, και στη συνέχεια στις 2.050 μονάδες. Σε σενάριο αποκλιμάκωσης ή εκεχειρίας, το «ανακουφιστικό ράλι» μπορεί να επιστρέψει γρήγορα το ΓΔ κοντά στις 2.280-2.320 μονάδες.

Σε επίπεδο FTSE Large Cap, ο δείκτης υπεξέρχεται ανεπιφύλακτα κάτω από τις 5.700 μονάδες – παλαιό υψηλό αντίστασης που είχε μετατραπεί σε στήριξη. Ο τραπεζικός δείκτης (ΔΤΡ), κοντά στις 2.438 μονάδες, κινδυνεύει να «σπάσει» τον ΜΚΜ50, αν η εβδομάδα αρχίσει με νέα πτώση.

Διεθνές Φόντο: Πόλεμος, Πετρέλαιο και Παγκόσμιο Sell–Off

Η «σπίθα» που άναψε όλα τα φιτίλια: το Σαββατοκύριακο 28 Φεβρουαρίου – 1 Μαρτίου, ΗΠΑ και Ισραήλ πραγματοποίησαν τις πλέον ευρείας κλίμακας συντονισμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά ιρανικού εδάφους, με αποτέλεσμα τον θάνατο του Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ. Το Ιράν ανταπέδωσε με βαλλιστικούς πυραύλους κατά πόλεων του Ισραήλ και ΗΠΑ στρατιωτικών βάσεων ανά τον Κόλπο, ενώ ανακοίνωσε το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Η αντίδραση των αγορών ήταν ηλεκτρισμένη. Το Brent crude εκτοξεύτηκε άνω του 8% – πλησιάζοντας τα 80 δολάρια το βαρέλι – ενώ αναλυτές της Barclays δεν αποκλείουν ακόμα και άλμα πάνω από τα 100 δολάρια αν κλείσουν οριστικά τα Στενά, δια μέσω των οποίων διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου ημερησίως. Ο χρυσός έσπασε το ιστορικό ρεκόρ των 5.300 δολαρίων ανά ουγγιά. Το φυσικό αέριο ενισχύθηκε άνω του 5%.

Στις ευρωπαϊκές αγορές, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε 1,8%, με τη Μαδρίτη να υφίσταται τις βαρύτερες ζημίες (-2,8%), ακολουθούμενη από το Παρίσι (-2,1%), τη Ρώμη (-2,4%) και τη Φρανκφούρτη (-2,5%). Στη Wall Street, ο S&P 500 άνοιξε με πτώση κοντά στο 1,5%, ο Dow Jones έχασε άνω των 400 μονάδων, ενώ ακόμα και ο φαινομενικά ανθεκτικός Nasdaq δεν απέφυγε τις ρευστοποιήσεις. Σε αυτό το σκηνικό, το ΧΑ – με τη γνωστή εκτεθειμένη σχέση υψηλού beta / μεγάλης στρατηγικής βαρύτητας σε αναδυόμενες αγορές – αναμενόταν να υπεραποδώσει αρνητικά, και ακριβώς αυτό έπραξε.

Η Fed και η νομισματική πολιτική: Η νέα γεωπολιτική φλόγα δημιουργεί ένα δίλημμα για τη Fed. Η ανάβαση των τιμών ενέργειας υπονομεύει την πορεία αποπληθωρισμού που επέτρεψε μέχρι τώρα συζητήσεις για μειώσεις επιτοκίων. Η Capital Economics εκτιμά πως η διατήρηση του αργού στα 100 δολάρια για ικανό χρονικό διάστημα θα μπορούσε να προσθέσει 0,6-0,7 ποσοστιαίες μονάδες στον παγκόσμιο πληθωρισμό, κάτι που θα αναγκάσει τη Fed να διστάσει ή ακόμη και να αντιστρέψει την τάση χαλάρωσης. Αυτό είναι κακό νέο και για τα ελληνικά ομόλογα.

Η Ελλάδα στο Μάτι του Κυκλώνα: Ενέργεια, Τουρισμός, Ναυτιλία

Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα ευάλωτη θέση εξαιτίας τριών δομικών αδυναμιών που ενεργοποιούνται ταυτόχρονα σε αυτές τις συνθήκες.

Εξάρτηση από φυσικό αέριο: Η χώρα εισάγει σημαντικά ποσοστά του φυσικού αερίου που καταναλώνει, ενώ η Ελλάδα λειτουργεί και ως ενεργειακός κόμβος διέλευσης για τα Βαλκάνια. Η εκτόξευση του φυσικού αερίου λόγω αβεβαιότητας στον Ορμούζ επηρεάζει άμεσα τα νοικοκυριά και τη βιομηχανία, αναζωογονώντας πληθωριστικές πιέσεις που μόλις είχαν αρχίσει να υποχωρούν. Η ΔΕΗ, που διαπραγματεύτηκε σήμερα με απώλειες 3,49%, βρίσκεται στη δίνη αυτής της αβεβαιότητας.

Τουρισμός υπό απειλή: Ο ελληνικός τουρισμός, αδιαφιλονίκητη κινητήρια δύναμη ΑΕΠ, κινδυνεύει να θιγεί σοβαρά εαν η κρίση παραταθεί. Η Ισραηλινή αγορά – μία από τις δυναμικότερες πηγές εισερχόμενων επισκεπτών τα τελευταία χρόνια – έχει ήδη παγώσει. Εγχώριες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ανησυχούν για δευτερογενείς επιπτώσεις από το αυξημένο κόστος καυσίμων αεροπλοΐας, ακυρώσεις κρατήσεων από τις Αμερικανική αγορά, και γενικότερη αρνητική εικόνα για την «γειτονική Ανατολική Μεσόγειο». Η Aegean Airlines έχει ήδη αναστείλει πτήσεις προς και από τη Μέση Ανατολή, επωμιζόμενη πρόσθετη πίεση κόστους.

Ναυτιλία: Δέκα δεξαμενόπλοια με ελληνική σημαία παραμένουν εγκλωβισμένα εντός Περσικού Κόλπου. Αυξανόμενα ναύλα, ασφάλιστρα πολεμικού κινδύνου και αναδρομολογήσεις δια μέσου Ακρωτηρίου Καλής Ελπίδας επιβαρύνουν τις λειτουργικές δαπάνες του ελληνικού εμπορικού στόλου, ακόμα κι αν μεσοπρόθεσμα τα υψηλά ναύλα μπορεί να αποτελέσουν αντιστάθμισμα.

Κύπρος: Ανησυχητικές Εξελίξεις στον Αδύναμο Κρίκο της Ανατολικής Μεσογείου

Ιδιαίτερα ανησυχητικές παρουσιάζονται οι εξελίξεις στην Κύπρο, η οποία ευρίσκεται γεωγραφικά πλησιέστερα στο πεδίο μάχης. Βαλλιστικοί πύραυλοι ιρανικής προέλευσης εκτοξεύτηκαν και επηρέασαν τον ευρύτερο εναέριο χώρο της Κύπρου, θέτοντας σε κόκκινο συναγερμό τις αρχές του νησιού. Ο Πρόεδρος Κύπρου δήλωσε πως η χώρα παραμένει σε πλήρη συντονισμό με τους εταίρους της.

Ο κυπριακός τουρισμός, μια εξίσου ευαίσθητη οικονομία, απειλείται άμεσα. Οι Ευρωπαΐοι τουρίστες πρέπει να ανακαλύψουν εκ νέου εαν η Κύπρος θεωρείται «ασφαλής» προορισμός εν μέσω αναταραχής στην ευρύτερη περιοχή. Οι ελληνικές τράπεζες που δραστηριοποιούνται εντόνως στην Κύπρο – κυρίως η Eurobank και η Alpha Bank – εκτίθενται σε μια επιβράδυνση της αναπτυξιακής δυναμικής του νησιού, επιδεινώνοντας τη σημερινή ήδη βαριά απόδοσή τους.

Γνώμες Ειδικών

Ο Luis Costa, επικεφαλής στρατηγικής αναδυόμενων αγορών της Citigroup, σε σημείωμα που κυκλοφόρησε χθες βράδυ, επεσήμανε ότι ιστορικά οι γεωπολιτικές κρίσεις πετρελαίου αποκλιμακώνονται σχετικά γρήγορα, ωστόσο προειδοποίησε ότι αν το παρόν επεισόδιο παραταθεί, η αστάθεια στις αγορές μπορεί να διαρκέσει πολύ. Σε κάθε περίπτωση, κατά την Citigroup το σοκ θα εκτείνεται πέρα από τις αγορές ενέργειας, σφίγγοντας τις χρηματοοικονομικές συνθήκες και τροφοδοτώντας τις πληθωριστικές προσδοκίες παγκοσμίως.

Ο Κωνσταντίνος Ζούζουλας, αναλυτής της AXIA – Alpha Finance, εκτίμησε σε ανάλυσή του της 2ας Μαρτίου πως η άμεση επίπτωση στις εισηγμένες του ΧΑ παραμένει περιορισμένη αν η κρίση δεν κλιμακωθεί περαιτέρω. Ωστόσο, τόνισε ότι η αρχική αντίδραση της αγοράς είναι κλασική «risk-off» κίνηση, με τους επενδυτές να ρευστοποιούν ό,τι έχει ανέβει πιο πολύ. Μεσοπρόθεσμα, η μέρα αυτή μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για τους πειθαρχημένους επενδυτές.

Η Optima Bank σε άμεση ανάλυση εκτιμά πως η παράταση της κλιμάκωσης θα επηρεάσει αρνητικά την ελληνική οικονομία με επιβράδυνση και πληθωρισμό. Εντοπίζει ιδιαίτερη έκθεση στα διυλιστήρια (ΕΛΠΕ, ΜΟΗ) που θα αναζητήσουν εναλλακτικές διαδρομές για αργό πετρέλαιο, αλλά και στις ελληνικές τράπεζες που επεκτείνονται στη Μέση Ανατολή, με τον γεωπολιτικό κίνδυνο να επιβραδύνει τα σχέδιά τους.

Ο Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, τόνισε στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι ιστορικά οι πολεμικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή επιφέρουν μείωση παγκόσμιου ΑΕΠ 0,2% – 1%, άνοδο πληθωρισμού κατά 1% και ενίσχυση επιτοκίων. «Αν η σύρραξη διαρκέσει μήνες, θα υπάρξουν σοβαρές επιπτώσεις σε τουρισμό, ενέργεια, ναυτιλία και εμπόριο», κατέληξε ο ίδιος.

Αναλυτές της Wells Fargo χαρτογράφησαν σενάρια για τον S&P 500: στο χειρότερο σενάριο παρατεταμένου κλεισίματος του Ορμούζ, ο δείκτης μπορεί να υποχωρήσει προς τις 6.000 μονάδες από τις τρέχουσες ~6.850, ενώ στο βασικό σενάριο ο στόχος παραμένει οι 7.500 μονάδες. Η JPMorgan ανέβασε τον στόχο της για τον χρυσό στα 6.300 δολάρια ανά ουγγιά έως το τέλος 2026, ενώ η Barclays δεν αποκλείει τιμή πετρελαίου Brent στα 100 δολάρια σε σενάριο παράτασης της σύγκρουσης.