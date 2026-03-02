Ευρωαγορές: Ισχυρές απώλειες καθώς η Μέση Ανατολή βυθίζεται σε σύγκρουση – Άλμα στις τιμές του πετρελαίου

Οι ευρωπαϊκές αγορές έκλεισαν πτωτικά τη Δευτέρα 2/3, καθώς οι παγκόσμιες χρηματαγορές επηρεάστηκαν από τις εκτεταμένες επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν το Σαββατοκύριακο.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε με πτώση 1,65% στις 623,36 μονάδες, με τα μεγάλα χρηματιστήρια να βρίσκονται σε αρνητικό έδαφος. Πιο αναλυτικά:

Γερμανικός DAX: -2,42% στις 24.672,40 μονάδες

Βρετανικός FTSE: -1,20% στις 10.780,11 μονάδες

Γαλλικός CAC: -2,17% στις 8.394,32 μονάδες

Ισπανικός ΙΒΕΧ: -2,62% στις 18.360,80 μονάδες

Ιταλικός ΜΙΒ: -1,97% στις 46.280,40 μονάδες.

Οι νορβηγικές εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου Vår Energi και Equinor σημείωσαν άνοδο 6% και 8% αντίστοιχα, καθώς αυξήθηκαν οι ανησυχίες για την παγκόσμια ενεργειακή επάρκεια.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές αμυντικών εταιρειών έκλεισαν μικτά, περιορίζοντας νωρίτερα τα κέρδη τους. Η βρετανική BAE Systems ανέβηκε 6%, ενώ η σουηδική Saab υποχώρησε κατά 0,5%. Η ιταλική Leonardo ενισχύθηκε σχεδόν 3% και η γερμανική Renk σημείωσε άνοδο πάνω από 3%. Η ιταλική Avio έκλεισε μειωμένη κατά 1%.

Οι εταιρείες που συνδέονται με τον τουρισμό και τα ταξίδια υπέστησαν σημαντικές απώλειες λόγω της συνεχιζόμενης παγκόσμιας αναταραχής τη Δευτέρα. Η Carnival PLC υποχώρησε 8%, η International Consolidated Airlines πάνω από 5%, η TUI AG σχεδόν 10% και η Lufthansa 5%.

Οι επιθέσεις στο Ιράν είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο του Ανώτατου Ηγέτη της χώρας, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ενώ οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κάλεσαν τους Ιρανούς πολίτες να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία για την ανατροπή του καθεστώτος.

Το Ιράν εξαπέλυσε αντίποινα κατά των αμερικανικών βάσεων στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με το U.S. Central Command, τέσσερις Αμερικανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν στο πλαίσιο της σύγκρουσης.

Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι αναμένονται περαιτέρω απώλειες Αμερικανών στρατιωτικών. «Ο πόλεμος είναι κόλαση», είπε. Ο Αμερικανός Αρχηγός των Επιτελείων, Γεν. Νταν Κέιν, επανέλαβε σε ενημέρωση ότι δεν πρόκειται για «μία νυχτερινή επιχείρηση» και ότι θα υπάρξουν «επιπλέον απώλειες».

Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν την άνοδό τους τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για σοβαρές διακοπές στην προμήθεια μέσω του Στενού του Χορμούζ. Οι διεθνείς τιμές του Brent έφτασαν σε νέο υψηλό 52 εβδομάδων και σημείωσαν άνοδο σχεδόν 6%.

Η εκτεταμένη επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ ξεκίνησε το Σάββατο μετά την άρνηση του Ιράν να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις των ΗΠΑ για περιορισμό του πυρηνικού του προγράμματος, ενώ ο τελευταίος γύρος διαπραγματεύσεων την προηγούμενη Πέμπτη ολοκληρώθηκε χωρίς συμφωνία.

Στην Ευρώπη, τα εταιρικά αποτελέσματα αφορούν την Bank of Ireland Group, τη Smith & Nephew και την Galp Energia, ενώ οι οικονομικές ανακοινώσεις περιλαμβάνουν στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις στη Γερμανία και το ΑΕΠ της Ιταλίας.