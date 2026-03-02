Η-inditex-Ελλάδας-πιστοποιείται-ως-top-employer-2026-για-δεύτερη-συνεχόμενη-χρονιά

Με αίσθημα ευθύνης και ενθουσιασμού, η Inditex Ελλάδας συνεχίζει να εξελίσσεται, να φροντίζει τους ανθρώπους της και να δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου όλοι αισθάνονται ότι ανήκουν, αναπτύσσονται και κάνουν τη διαφορά.

Η Inditex Ελλάδας ανακοινώνει με ιδιαίτερη υπερηφάνεια ότι πιστοποιήθηκε ως Top Employer 2026 από τον διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό Top Employers Institute, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά τη σταθερή της προσήλωση στην αριστεία στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού και τη διαρκή επένδυση σε ένα σύγχρονο, ανθρώπινο και συμπεριληπτικό εργασιακό περιβάλλον. Η νέα αυτή διάκριση έρχεται σε συνέχεια της περσινής αναγνώρισης της εταιρείας ως Top Employer 2025, ενισχύοντας τη συνέπεια και τη συνέχεια μιας στρατηγικής που τοποθετεί τους ανθρώπους στο επίκεντρο.

Η πιστοποίηση Top Employer απονέμεται σε οργανισμούς που ανταποκρίνονται στα πλέον αυστηρά διεθνή πρότυπα, βάσει των αποτελεσμάτων της μεθοδολογικά τεκμηριωμένης έρευνας HR Best Practices Survey. Η αξιολόγηση καλύπτει κρίσιμους πυλώνες όπως η People Strategy, το Work Environment, η Talent Acquisition, η Μάθηση & Ανάπτυξη, η Διαφορετικότητα, Ισότητα & Συμπερίληψη (DE&I) και η Ευημερία & Φροντίδα των Ανθρώπων (Wellbeing).

Η φετινή πιστοποίηση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, καθώς έρχεται μετά από μια χρονιά δυναμικής εξέλιξης και ανάπτυξης για την Inditex Ελλάδας, με νέες πρωτοβουλίες, νέα ανοίγματα και ενισχυμένες ομάδες, σε ένα περιβάλλον αυξημένων απαιτήσεων. Μέσα σε αυτή τη διαδρομή, η εταιρεία συνέχισε να καλλιεργεί ένα πλαίσιο όπου οι άνθρωποί της νιώθουν ασφάλεια, εμπιστοσύνη και ουσιαστική σύνδεση, ενδυναμώνοντας την εταιρική κουλτούρα και τη συνολική εμπειρία εργασίας.

Με σταθερή δέσμευση στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος όπου η διαφορετικότητα αγκαλιάζεται, η εξέλιξη ενθαρρύνεται και η φωνή κάθε εργαζομένου ακούγεται, η διάκριση Top Employer 2026 αποτελεί όχι μόνο επιβράβευση καλών πρακτικών, αλλά και ισχυρή ένδειξη οργανωτικής ωριμότητας, στρατηγικής συνέπειας και προοδευτικής κουλτούρας.

Η αναγνώριση αυτή ανήκει πρωτίστως στους ανθρώπους της Inditex Ελλάδας σε όλες και όλους που, καθημερινά, μέσα στα καταστήματα και τα γραφεία της εταιρείας, δίνουν ζωή στην κουλτούρα της και μετατρέπουν τις αξίες σε πράξη.

