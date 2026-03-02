ΙΡΑΝ: 40 χρόνια τρομοκρατικής χρηματοδότησης & πυρηνικής απειλής κατά της Δύσης

Από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979 μέχρι σήμερα, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχει κατασκευάσει ένα από τα πιο περίπλοκα και διεισδυτικά δίκτυα πληρεξούσιων ένοπλων οργανώσεων που ο κόσμος έχει γνωρίσει. Παράλληλα, η χώρα ακολουθεί αδιάκοπα ένα πυρηνικό πρόγραμμα το οποίο, σύμφωνα με δεκάδες εκθέσεις υπηρεσιών πληροφοριών, στοχεύει άμεσα στην εξουδετέρωση του Ισραήλ και στην ανατροπή της γεωπολιτικής ισορροπίας στη Μέση Ανατολή.

Το δίκτυο πληρεξούσιων τρομοκρατικών οργανώσεων

Το Ιράν δεν ασκεί τη βία απευθείας σε όλες τις περιπτώσεις. Η στρατηγική του βασίζεται στην ενδυνάμωση, χρηματοδότηση, εξοπλισμό και εκπαίδευση τοπικών ένοπλων ομάδων σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, τη Λατινική Αμερική και αλλού. Το σώμα που συντονίζει αυτή τη δράση είναι κυρίως το Σώμα Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) και, πιο συγκεκριμένα, η Δύναμη Quds — ο «μυστικός βραχίονας» του Ιράν στο εξωτερικό.

1. Χεζμπολάχ (Λίβανος) — «Το Χρυσό Χαρτί» του Ιράν

Χρονολόγιο ίδρυσης: 1982. Ιδρύθηκε με άμεση καθοδήγηση του IRGC στον νότιο Λίβανο, κατά τη διάρκεια της ισραηλινής εισβολής. Το Χεζμπολάχ αποτελεί το πιο επιτυχημένο παράδειγμα ιρανικής «έξω-πολιτικής» μέσω πληρεξούσιου.

Ετήσια χρηματοδότηση από το Ιράν: Εκτιμάται σε 700 εκατ. έως 1 δισ. δολάρια, σύμφωνα με εκθέσεις του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ και της CIA. Μέρος της χρηματοδότησης διοχετεύεται μέσω ιρανικών επιχειρήσεων ξεπλύματος χρήματος στο Λίβανο, τη Δυτική Αφρική και τη Βενεζουέλα.

⚠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΕΖΜΠΟΛΑΧ • 1983: Βομβιστική επίθεση στο αμερικανικό κτίριο της πρεσβείας στη Βηρυτό — 63 νεκροί. • 1983 (Οκτ.): Διπλή βομβιστική επίθεση σε αμερικανικές και γαλλικές δυνάμεις — 299 νεκροί. • 1985: Αεροπειρατεία TWA Πτήση 847. Ένας Αμερικανός ναύτης εκτελέστηκε. • 1994: Βομβαρδισμός εβραϊκού πολιτιστικού κέντρου AMIA στο Μπουένος Άιρες — 85 νεκροί, 300 τραυματίες. • 1996: Επίθεση Khobar Towers, Σαουδική Αραβία — 19 Αμερικανοί στρατιωτικοί νεκροί. • 2006: Πόλεμος με Ισραήλ. Εκτόξευση πάνω από 4.000 ρουκετών στη βόρεια Ισραηλινή επικράτεια. • 2023-2024: Χιλιάδες ρουκέτες και drones κατά του Ισραήλ σε συνέχεια των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου.

Σήμερα το Χεζμπολάχ διαθέτει το μεγαλύτερο μη κρατικό οπλοστάσιο στον κόσμο: εκτιμάται σε 130.000–150.000 ρουκέτες και πυραύλους — αριθμός που υπερβαίνει το αντίστοιχο πολλών κρατών-μελών του ΝΑΤΟ. Μεγάλο μέρος αυτών είναι ακριβείας και έχει αποθηκευτεί στη νότια Βηρυτό και το νότιο Λίβανο.

2. Χαμάς & Ισλαμική Τζιχάντ (Παλαιστινιακά Εδάφη)

Το Ιράν χρηματοδοτεί τόσο τη Χαμάς όσο και την Ισλαμική Τζιχάντ από τη δεκαετία του 1990, αν και η Χαμάς — ως οργάνωση Μουσουλμανικής Αδελφότητας — έχει ιδεολογικές διαφορές με τη σιιτική Τεχεράνη. Ωστόσο, το κοινό τους μίσος για το Ισραήλ υπερνικά τις θεολογικές διαφορές.

Εκτιμώμενη ετήσια χρηματοδότηση Χαμάς από Ιράν: 100 εκατ. δολάρια. Μετά τη νίκη της Χαμάς στις εκλογές του 2006 και τον αποκλεισμό της Γάζας, η ιρανική χρηματοδότηση αυξήθηκε σημαντικά.

⚠ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 — Η ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΑΜΑΣ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ Η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ — η χειρότερη σφαγή Εβραίων μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο — στοίχισε τη ζωή σε 1.195 ανθρώπους. Ηγέτης της Χαμάς Yahya Sinwar σχεδίασε την επίθεση με ιρανική στήριξη. Αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες εντόπισαν συντονισμό με τη Δύναμη Quds του IRGC προ της επίθεσης. Η Ισλαμική Τζιχάντ, άμεση πληρεξούσια του Ιράν, συμμετείχε ενεργά στην εισβολή.

3. Χούθι (Υεμένη) — Ο Νέος «Βραχίονας» του Ιράν

Οι Χούθι (κίνημα Ansar Allah) ελέγχουν από το 2014-15 μεγάλο τμήμα της βόρειας Υεμένης, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Σαναά. Το Ιράν τους παρέχει πυραύλους, drones, εκπαίδευση και επιχειρησιακή καθοδήγηση μέσω της Δύναμης Quds.

Η κλιμάκωση ξεκίνησε τον Νοέμβριο 2023, όταν οι Χούθι άρχισαν να επιτίθενται σε εμπορικά πλοία στον κόλπο του Άντεν και την Ερυθρά Θάλασσα, αναφέροντας αλληλεγγύη προς τη Χαμάς. Επιπλέον:

— Εκτόξευσαν βαλλιστικούς πυραύλους κατά του Ισραήλ (Tel Aviv, Eilat).

— Κατέρριψαν αμερικανικά MQ-9 Reaper drones αξίας άνω των 30 εκατ. δολαρίων έκαστο.

— Επιτέθηκαν σε αμερικανικά πολεμικά πλοία στη θάλασσα.

300–500 εκατ. δολάρια Εκτιμώμενη ετήσια χρηματοδότηση Χούθι από Ιράν

4. Κινήσεις & Μιλίτσια στο Ιράκ

Μετά την αμερικανική εισβολή στο Ιράκ το 2003, το Ιράν ενίσχυσε δεκάδες σιιτικές πολιτοφυλακές που στόχευαν αμερικανικά στρατεύματα. Η πλέον γνωστή ομπρέλα οργανώσεων είναι το Λαϊκό Κινητοποιητικό Δυνάμεις (PMF/Hashd al-Shaabi), που ιδρύθηκε επίσημα το 2014 αλλά έχει ισχυρά φιλοϊρανικά στοιχεία.

⚠ ΚΥΡΙΕΣ ΦΙΛΟΪΡΑΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟ ΙΡΑΚ • Kata’ib Hezbollah: Άμεσο πληρεξούσιο του Ιράν. Ευθύνεται για εκατοντάδες επιθέσεις κατά ΗΠΑ. • Asa’ib Ahl al-Haq: Πρώην εκπαιδευμένη από τη Δύναμη Quds. Εμπλέκεται σε σφαγές αμάχων. • Badr Organization: Μία από τις παλαιότερες, ιδρύθηκε στο Ιράν στη δεκαετία 1980. • Januari 2020: Εκτέλεση Qassem Soleimani (αρχηγός Δύναμης Quds) — ΗΠΑ αποκάλυψαν επιχειρήσεις κατά Αμερικανών. • 2024: Δεκάδες επιθέσεις rocket/drone σε αμερικανικές βάσεις στο Ιράκ, τουλάχιστον 3 νεκροί Αμερικανοί.

5. Συρία — Η «Γέφυρα» Ανεφοδιασμού

Το Ιράν επενέβη καθοριστικά στον συριακό εμφύλιο πόλεμο (2011-σήμερα) για να διατηρήσει το καθεστώς Assad — και κυρίως για να διατηρήσει τη γεωγραφική σύνδεση («στρατηγικό διάδρομο») μεταξύ Ιράν-Ιράκ-Συρίας-Λιβάνου (Χεζμπολάχ).

Η Δύναμη Quds ανέπτυξε χιλιάδες μαχητές, ιρανούς συμβούλους, και παρείχε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια στρατιωτικής βοήθειας στη Δαμασκό.

6. Οργανώσεις στη Λατινική Αμερική & Αφρική

Η ιρανική τρομοκρατική δικτύωση δεν περιορίζεται στη Μέση Ανατολή:

Βενεζουέλα: Το Χεζμπολάχ χρησιμοποιεί ιρανικές επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα για ξεπλύμα χρήματος και στρατολόγηση. Αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών επέβαλε κυρώσεις σε δίκτυο 8 ατόμων το 2022.

Δυτική Αφρική: Το Χεζμπολάχ λειτουργεί εμπορικά δίκτυα σε Γκάνα, Σενεγάλη, Ακτή Ελεφαντοστού — κυρίως στο διαμαντεμπόριο και χρηματιστηριακές επιχειρήσεις που χρηματοδοτούν επιχειρήσεις.

Αργεντινή/Βραζιλία: Η «Τριπλή Μεθόριος» (Ciudad del Este) αποτελεί γνωστό κόμβο δραστηριότητας του Χεζμπολάχ για εκδεκαετίες.

7. Αφγανιστάν — Μοναδική Περίπτωση

Παρά τη βαθιά αντίθεση μεταξύ σιιτικού Ιράν και σουνιτικών Ταλιμπάν, το Ιράν παρείχε περιορισμένη υποστήριξη στους Ταλιμπάν μετά το 2001, κυρίως ως αντίβαρο στην αμερικανική παρουσία στην περιοχή. Ανεξάρτητα ερευνητές και αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν παροχή όπλων.

Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν — Ανάλυση & Στόχοι

Το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες απειλές της διεθνούς ασφάλειας του 21ου αιώνα. Αν και το Ιράν επιμένει ότι οι σκοποί του είναι ειρηνικοί, δεκάδες τεκμηριωμένες αποδείξεις — από αρχεία που εξήχθησαν από ισραηλινούς πράκτορες του Μοσάντ έως εκθέσεις της IAEA — υποδεικνύουν στρατιωτική κατεύθυνση.

Α. Ιστορικό του Πυρηνικού Προγράμματος

ΕΤΟΣ ΓΕΓΟΝΟΣ 1957 Πυρηνική συνεργασία Ιράν-ΗΠΑ υπό τον Σάχη (πρόγραμμα «Atoms for Peace»). 1970 Ιράν υπογράφει τη Συνθήκη NPT για μη-διάδοση πυρηνικών. 1979 Ισλαμική Επανάσταση — Χομεϊνί αρχικά αναστέλλει το πρόγραμμα ως «αντιισλαμικό». 1980s Επανεκκίνηση του προγράμματος κατά τον ιρανο-ιρακινό πόλεμο. Ιράκ χρησιμοποιεί χημικά — Ιράν επιζητά αποτρεπτικό. 2002 Εθνικό Συμβούλιο Αντίστασης Ιράν αποκαλύπτει κρυφές εγκαταστάσεις εμπλουτισμού στο Natanz και αντιδραστήρα βαρέος ύδατος στο Arak. 2006 Ιράν αρχίζει βιομηχανικό εμπλουτισμό ουρανίου — IAEA αδυνατεί να επαληθεύσει ειρηνικούς σκοπούς. 2010 Κυβερνοεπίθεση Stuxnet (ΗΠΑ-Ισραήλ) καταστρέφει περίπου 1.000 φυγοκεντρητές Natanz. 2015 Συμφωνία JCPOA: Ιράν περιορίζει εμπλουτισμό σε αντάλλαγμα ανακούφισης κυρώσεων. 2018 Ισραηλινή Μοσάντ αφαιρεί 55.000 σελίδες μυστικών πυρηνικών εγγράφων από Τεχεράνη — αποδεικνύοντας στρατιωτικές φιλοδοξίες. 2018 ΗΠΑ αποχωρούν από JCPOA. Ιράν σταδιακά ξεπερνά τα όρια του. 2021 Ιράν εμπλουτίζει ουράνιο σε 60% — κοντά στο 90% που απαιτείται για όπλο. 2023-24 IAEA: Αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου Ιράν φτάνουν επίπεδα ικανά για πολλαπλές βόμβες αν εμπλουτιστούν περαιτέρω. 2024-25 Επαναλαμβανόμενες αποτυχίες διαπραγματεύσεων — Ιράν αρνείται πλήρη πρόσβαση επιθεωρητών IAEA.

Β. Τεχνική Ανάλυση: Πού Βρίσκεται Σήμερα το Πρόγραμμα

Σύμφωνα με εκθέσεις της IAEA (Νοέμβριος 2024) και εκτιμήσεις αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών:

~182,3 κιλά (Νοεμβ. 2024) Απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου 60%

Εκτίμηση: 1-2 εβδομάδες για επαρκή ποσότητα σχάσιμης ύλης Χρόνος breakout (παραγωγή 1 βόμβας αν αποφασιστεί)

Natanz, Fordow (υπόγεια), Arak, Isfahan, Parchin Κύριες πυρηνικές εγκαταστάσεις

Η εγκατάσταση Fordow είναι χαρωπό παράδειγμα: βρίσκεται σε ορεινή περιοχή, χτισμένη σε βάθος 80 μέτρων κάτω από βράχο, σχεδιασμένη ώστε να αντέχει σε αεροπορικές επιθέσεις. Αυτή η αρχιτεκτονική — μια εγκατάσταση εμπλουτισμού κτισμένη για να επιβιώσει κατά βομβαρδισμού — δεν συνάδει με τη χρήση για ειρηνικές ενεργειακές ανάγκες.

Γ. Η Σύνδεση Πυρηνικού Προγράμματος — Ισραήλ

Η πυρηνική απειλή του Ιράν κατά του Ισραήλ δεν είναι υπονοούμενη — είναι ρητά διατυπωμένη από ιρανούς ηγέτες:

⚠ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΙΡΑΝΩΝ ΗΓΕΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ • Αχμαντινετζάτ (2005): «Το Ισραήλ πρέπει να σβηστεί από τον χάρτη.» (Δήλωση στο συνέδριο ‘A World Without Zionism’) • Χαμενεΐ (2015): «Το Ισραήλ δεν θα υπάρχει σε 25 χρόνια.» • Χαμενεΐ (2023): «Παλαιστινιακή αντίσταση = Θεϊκή εντολή» — δηλαδή νομιμοποίηση επίθεσης 7ης Οκτωβρίου. • IRGC (2024): «Εάν το Ισραήλ επιτεθεί στο ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, θα χρησιμοποιήσουμε κάθε μέσο.» • Χαμενεΐ (2024, μετά απεύθειας ιρανική επίθεση κατά Ισραήλ): Υπαινιγμός χρήσης πυρηνικού «τελευταίο χαρτί».

Τι σημαίνει αυτό στρατηγικά; Το Ισραήλ — με πληθυσμό 9,7 εκ. ανθρώπων συγκεντρωμένων σε μικρό γεωγραφικό χώρο — είναι ευάλωτο σε ακόμα και μία πυρηνική κεφαλή. Ο πρώην πρόεδρος Ιράν Ραφσαντζάνι είχε πει χαρακτηριστικά το 2001: «Μία ισλαμική βόμβα θα ισοπεδώσει το Ισραήλ, ενώ ο ισλαμικός κόσμος θα επιβιώσει.» — Η δήλωση αυτή συνοψίζει την ιρανική πυρηνική «λογική».

Δ. Η Απριλιανή Επίθεση 2024: Κλιμάκωση Χωρίς Προηγούμενο

Τον Απρίλιο 2024, για πρώτη φορά στην ιστορία, το Ιράν εξαπέλυσε άμεση επίθεση κατά του Ισραήλ από το ίδιο του το έδαφος: 170 drones, 30 κρουαζιερόπλοια, 120 βαλλιστικούς πυραύλους. Τα 99% αναχαιτίστηκαν από το ισραηλινό σύστημα αεράμυνας, τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και την Ιορδανία. Αυτή η επίθεση δοκίμασε — και αποκάλυψε — δυνατότητες και αδυναμίες αμφοτέρων των πλευρών.

Τον Οκτώβριο 2024, μετά τη δολοφονία του Χασάν Νασράλα (αρχηγός Χεζμπολάχ) και του Ismael Haniyeh (πολιτικός αρχηγός Χαμάς), το Ιράν εξαπέλυσε δεύτερη μαζική επίθεση με ~200 βαλλιστικούς πυραύλους. Μερικοί έφτασαν σε ισραηλινό έδαφος — σηματοδοτώντας νέο επίπεδο κλιμάκωσης.

Ε. Αδύναμα Σημεία — Εσωτερική Κρίση και Λαϊκή Δυσαρέσκεια

Είναι σημαντικό να αναλυθεί και η εσωτερική διάσταση: Το ιρανικό καθεστώς βρίσκεται υπό αυξανόμενη εσωτερική πίεση.

— Εξεγέρσεις «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία» (2022-23): Εκατομμύρια Ιρανοί βγήκαν στους δρόμους. Η αστυνομία σκότωσε τουλάχιστον 500 διαδηλωτές.

— Οικονομική κατάρρευση: Ο πληθωρισμός ξεπερνά το 40%. Η ιρανική λίρα έχει χάσει 90% της αξίας της σε μια δεκαετία.

— Υπεξαίρεση: Ειδικοί εκτιμούν ότι το 30-40% της ιρανικής οικονομικής βοήθειας σε πληρεξούσιους «χάνεται» σε διαφθορά IRGC.

Ωστόσο, η ιστορία δείχνει ότι τα καθεστώτα υπό πίεση συχνά κλιμακώνουν εξωτερικές εντάσεις για εσωτερική νομιμοποίηση — μια δυναμική που κάνει το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα ακόμα πιο επικίνδυνο.

ΜΕΡΟΣ Γ΄: Διεθνής Απάντηση & Γεωπολιτικές Συνέπειες

Η Δύση έχει αντιδράσει με τρία κύρια εργαλεία: κυρώσεις, διπλωματία και μυστικές επιχειρήσεις.

Κυρώσεις

Οι ΗΠΑ, ΕΕ και ΟΗΕ έχουν επιβάλει εκατοντάδες δεσμεύσεις κατά ιρανικών οντοτήτων, IRGC, Χεζμπολάχ και συνδεδεμένων δικτύων. Εκτιμάται ότι το Ιράν έχει χάσει πάνω από 1 τρισ. δολάρια σε χαμένα έσοδα από πετρέλαιο από το 2012.

Παρ’ όλα αυτά, το Ιράν συνεχίζει να εξάγει πετρέλαιο κυρίως μέσω Κίνας (εξαγωγές 1,5-1,7 εκατ. βαρέλια/ημέρα το 2023-24, σύμφωνα με αναλυτές), καταστρατηγώντας τις κυρώσεις.

Μυστικές Επιχειρήσεις Ισραήλ — «Shadow War»

⚠ ΓΝΩΣΤΕΣ ΙΣΡΑΗΛΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΙΡΑΝΙΚΟΥ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ • 2010-12: Stuxnet cyberattack — Καταστροφή φυγοκεντρητών Natanz. • 2010-12: Δολοφονίες 4 ιρανών πυρηνικών επιστημόνων (Majid Shahriari, Darioush Rezaei κ.ά.). • 2018: Μοσάντ εξάγει 55.000 σελίδες μυστικών αρχείων από Τεχεράνη. • 2020: Δολοφονία κορυφαίου πυρηνικού επιστήμονα Mohsen Fakhrizadeh — με τηλεκατευθυνόμενο τουφέκι. • 2021-23: Σειρά εκρήξεων και δολιοφθορών σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις. • 2024: Δολοφονία Ismael Haniyeh (Τεχεράνη) και Nasrallah (Βηρυτός) — πλήγμα στην ιρανική «αξία αποτροπής».

Το Διπλωματικό Αδιέξοδο

Η συμφωνία JCPOA του 2015 ήταν η μεγαλύτερη διπλωματική επίτευξη. Ωστόσο, η αποχώρηση των ΗΠΑ (2018) και η αδυναμία επαναδιαπραγμάτευσης (2021-23) άφησαν κενό. Σήμερα (2025), δεν υπάρχει σε ισχύ καμία συμφωνία, και το Ιράν εμπλουτίζει ουράνιο σε επίπεδα που ξεπερνούν κατά πολύ εκείνα του 2015.

Μια συστηματική, ιδεολογικά κατευθυνόμενη απειλή

Αυτό που ξεχωρίζει το Ιράν από άλλες χώρες που έχουν χρηματοδοτήσει τρομοκρατία δεν είναι μόνο η έκταση ή η διάρκεια — είναι η ιδεολογική συνέπεια. Το ιρανικό καθεστώς ξεκίνησε με ρητό στόχο την «εξαγωγή της επανάστασης» και την καταστροφή τόσο των δυτικών επιρροών όσο και του Ισραήλ. Σαράντα πέντε χρόνια αργότερα, αυτός ο στόχος παραμένει αμετάβλητος.

Το πυρηνικό πρόγραμμα δεν είναι αυτοτελές — είναι το «ασφαλιστήριο συμβόλαιο» ενός καθεστώτος που γνωρίζει ότι χωρίς πυρηνική αποτροπή είναι ευάλωτο. Η μεγάλη ερώτηση παραμένει: θα επιτρέψει η διεθνής κοινότητα στο Ιράν να αποκτήσει αυτή τη δυνατότητα; Και αν ναι, ποιες θα είναι οι συνέπειες για ένα ήδη πολυδιχασμένο Ισραήλ, μια αστάθμητη Μέση Ανατολή, και μια Δύση που βρίσκεται σε ένα από τα πλέον κρίσιμα γεωπολιτικά σταυροδρόμια μετά τον Ψυχρό Πόλεμο;

Πηγές & Αναφορές:

