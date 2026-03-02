Κατάρ:-Η-qatar-energy-σταματά-την-παραγωγή-lng

Η Qatar Energy, κρατική εταιρεία ενέργειας του Κατάρ, ανακοίνωσε ότι διακόπτει την παραγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) μετά τις ιρανικές επιθέσεις σε δύο από τις κύριες εγκαταστάσεις επεξεργασίας φυσικού αερίου της.

«Λόγω στρατιωτικών επιθέσεων σε εγκαταστάσεις της Qatar Energy που βρίσκονται στις βιομηχανικές ζώνες Ρας Λαφάν και Μεσαγιέντ στο Κατάρ, η Qatar Energy σταμάτησε την παραγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και παράγωγων προϊόντων», ανακοίνωσε η εταιρεία.