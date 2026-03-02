ΚΚΕ:-aπαιτείται-λαϊκός-ξεσηκωμός-για-να-απεμπλακεί-η-Ελλάδα-από-τη-φωτιά-του-πολέμου

«Οι τελευταίες δραματικές εξελίξεις στην Κύπρο, αλλά και σε άλλες χώρες της περιοχής, από μόνες τους επιβάλουν η Ελλάδα εδώ και τώρα να απεμπλακεί από τη φωτιά του πολέμου που άναψαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ με τη στρατιωτική επίθεσή τους στο Ιράν» τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ, σημειώνοντας, στη συνέχεια, «αντίθετα, η ελληνική κυβέρνηση όχι μόνο δεν ανακαλεί τις ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις που βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία και την Ερυθρά Θάλασσα, αλλά ανακοινώνει και αποστολή ελληνικών φρεγατών και πολεμικών αεροσκαφών, κλιμακώνοντας βήμα το βήμα τη συμμετοχή της Ελλάδας στο μακελειό του πολέμου».

«Το πρόσχημα ότι αυτό γίνεται για την υπεράσπιση της “άμυνας της Κύπρου” είναι ένα ακόμη πελώριο και ξεδιάντροπο ψέμα. Ο ρόλος των ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Κύπρο θα είναι η προστασία των βρετανικών βάσεων στο νησί και των άλλων υποδομών του ΝΑΤΟ, των δυνάμεων που έχουν ευθύνη για την τουρκική εισβολή και κατοχή.

Την ίδια ώρα οι κυνικές παραδοχές του κυβερνητικού εκπροσώπου για την ένταξη της Ελλάδας στη “πυρηνική ομπρέλα” της Γαλλίας και για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες στη Μέση Ανατολή, ανάμεσα τους και το προσωπικό της συστοιχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία, αποτελούν ομολογία της στήριξης των ολέθριων σχεδιασμών των ΑμερικανοΝΑΤΟϊκών στην περιοχή με κάθε κόστος.

Όσο η κυβέρνηση της ΝΔ, με την ανοχή και των άλλων πολιτικών κομμάτων, εξακολουθεί να παρέχει βάσεις και άλλες υποδομές ως ορμητήριο πολέμου, να υιοθετεί και να αναπαράγει τα γελοία προσχήματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ για την εγκληματική επίθεσή τους στο Ιράν, τόσο ο κίνδυνος και ο ελληνικός λαός να γίνει στόχος αντιποίνων είναι παραπάνω από υπαρκτός» προσθέτει η ανακοίνωση του κόμματος και καταλήγει:

«Αυτές τις κρίσιμες ώρες κανείς δεν μπορεί να παριστάνει ότι δεν καταλαβαίνει!

Τώρα απαιτείται λαϊκός ξεσηκωμός για να κλείσουν όλες οι στρατιωτικές βάσεις από τη Σούδα της Κρήτης, μέχρι την Αλεξανδρούπολη και τη Λάρισα, να ανακληθεί η ελληνική πυροβολαρχία Πάτριοτ από τη Σαουδική Αραβία και να επιστρέψουν πίσω όλες οι φρεγάτες του πολεμικού ναυτικού και τα F-16, κάθε ελληνικό πλοίο που βρίσκεται στην περιοχή.

Ο πόλεμος των ιμπεριαλιστών δεν είναι δικός μας πόλεμος. Συμφέρον του ελληνικού λαού είναι να δυναμώσει η πάλη για την απεμπλοκή της Ελλάδας απ’ τον πόλεμο».

