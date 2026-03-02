Κύπρος:-Σειρήνες-στη-βάση-Ακρωτηρίου-μετά-από-κήρυξη-απειλής-ασφαλείας

Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού τέθηκαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Κυριακής οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο, μετά από κήρυξη «απειλής ασφαλείας», σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η εφημερίδα Cyprus Mail.

Ο βρετανικός στρατός αντιδρά σε «φερόμενο πλήγμα drone» τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα στην αεροπορική βάση του στην Κύπρο, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας στο Λονδίνο, με φόντο τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

«Οι ένοπλες δυνάμεις μας αντιδρούν σε φερόμενο πλήγμα drone στη βάση της RAF στο Ακρωτήρι, στην Κύπρο, που έγινε τα μεσάνυχτα» (σ.σ. τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου.

Δεν αναφέρθηκαν θύματα ούτε ζημιές ως αυτό το στάδιο.

Όπως αναφέρεται, το προσωπικό των βάσεων ενημερώθηκε για την ύπαρξη απειλής και έλαβε οδηγίες να επιστρέψει άμεσα στις οικίες του και να παραμείνει σε εσωτερικούς χώρους «μέχρι νεωτέρας». Παράλληλα, ζητήθηκε από όσους βρίσκονταν εντός των εγκαταστάσεων να απομακρυνθούν από παράθυρα και να καλυφθούν πίσω ή κάτω από βαριά και συμπαγή έπιπλα, αναμένοντας περαιτέρω οδηγίες. Κατά τα πρώτα λεπτά της εξέλιξης του περιστατικού, βρετανικά μαχητικά Typhoon απογειώθηκαν από τη βάση.

«Πρόκειται για drone που προκάλεσε περιορισμένες ζημιές» λέει ο εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας

Το περιστατικό σχολίασε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ο οποίος ενημέρωσε πως «πρόκειται για μη επανδρωμένο drone το οποίο προκάλεσε περιορισμένες ζημιές».

«Οι αρμόδιες αρχές ενεργοποίησαν άμεσα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και παρακολουθούν την κατάσταση σε συνεχή συντονισμό με τη Βρετανική Κυβέρνηση όσο και με τη διοίκηση των Βρετανικών Βάσεων.Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας βρίσκεται σε διαρκή συνεδρίαση υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Περισσότερες πληροφορίες θα παρέχονται προς ενημέρωση», όπως είπε.

Σημειώνεται ότι το μεσημέρι της Κυριακής, ο Βρετανός υπουργός Αμυνας Τζον Χίλι είχε αναφέρει ότι δύο πύραυλοι από το Ιράν είχαν εκτοξευτεί με κατεύθυνση την Κύπρο, όπου βρίσκονται βρετανικές στρατιωτικές βάσεις. Ωστόσο οι σχετικές αναφορές διαψεύστηκαν από την κυπριακή πλευρά.

Αργά το βράδυ, ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ανέφερε ότι η χώρα του έχει παραχωρήσει στις ΗΠΑ άδεια να χρησιμοποιήσουν βρετανικές βάσεις για επιχειρήσεις κατά των αποθηκών των ιρανικών πυραύλων.

