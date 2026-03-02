Μεταποίηση:-Αύξηση-παραγωγής-και-νέων-παραγγελιών-με-επιταχυνόμενους-ρυθμούς

Εντονότερη ανάκαμψη της υγείας του ελληνικού τομέα μεταποίησης κατεγράφη τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του δείκτη PMI® της S&P Global.

Η συνολική ανάπτυξη ενισχύθηκε από τις εντονότερες αυξήσεις της παραγωγής και των νέων παραγγελιών, καθώς η αύξηση της παραγωγής ήταν η ταχύτερη σε διάστημα περίπου ενός έτους. Η βελτίωση των συνθηκών ζήτησης επικεντρώθηκε κυρίως στην εγχώρια αγορά, καθώς οι νέες παραγγελίες εξαγωγών επέστρεψαν σε επίπεδα μείωσης στα μέσα του πρώτου τριμήνου. Οι εταιρείες αύξησαν περαιτέρω τις αγορές εισροών και τα επίπεδα απασχόλησης, παρότι οι δυσκολίες εύρεσης κατάλληλα καταρτισμένου προσωπικού είχαν αρνητικό αντίκτυπο στη δημιουργία θέσεων εργασίας, ενώ ο όγκος αδιεκπεραίωτων εργασιών κατέγραψε εκ νέου άνοδο. Σύμφωνα με αναφορές, η μεγαλύτερη εισροών νέων παραγγελιών ενίσχυσε τις προοπτικές ως προς την παραγωγή.

Το κόστος εισροών αυξάνεται με εντονότερο ρυθμό, ωστόσο η αύξηση των τιμών πώλησης μετριάζεται

Σε ό,τι αφορά τις τιμές, το κόστος εισροών αυξήθηκε με εντονότερο ρυθμό, κυρίως λόγων των αυξήσεων στις χρεώσεις των μετάλλων. Παρ’ όλα αυτά, οι εταιρείες κατέγραψαν ασθενέστερη αύξηση των τιμών πώλησης σε σύγκριση με τον Ιανουάριο.

Ο εποχικά προσαρμοσμένος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών της S&P Global για τον τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα (Purchasing Managers’ Index™ – PMI) έκλεισε στις 54.4 μονάδες τον Φεβρουάριο, τιμή ελαφρώς υψηλότερη από τις 54.2 μονάδες στο ξεκίνημα του 2026. Τα τελευταία στοιχεία υπέδειξαν έντονη βελτίωση των λειτουργικών συνθηκών στα εργοστάσια των παραγωγών αγαθών, η οποία ήταν η ταχύτερη που έχει καταγραφεί από τον Αύγουστο του 2025.

Σύμφωνα με αναφορές, οι εντονότερες συνθήκες ζήτησης οδήγησαν σε περαιτέρω αύξηση των νέων παραγγελιών στα εργοστάσια των Ελλήνων κατασκευαστών, τον Φεβρουάριο. Ο ρυθμός αύξησης ήταν σε γενικές γραμμές έντονος και ο δριμύτερος που έχει καταγραφεί από τον Αύγουστο του 2025. Η ανάκαμψη αποδόθηκε επίσης σε επιτυχημένες διαφημιστικές πρωτοβουλίες και στην αυξημένη κατασκευαστική δραστηριότητα.

Παρ’ όλα αυτά, οι πωλήσεις σε διεθνείς αγορές υποχώρησαν στα μέσα του πρώτου τριμήνου, καθώς οι νέες παραγγελίες εξαγωγών μειώθηκαν για πρώτη φορά σε διάστημα τριών μηνών, λόγω των αναφορών για ασθενέστερη ζήτηση από το εξωτερικό.

Σε αντιστοιχία με τις μεγαλύτερες νέες εργασίες, οι κατασκευαστές κατέγραψαν συνεχιζόμενη αύξηση των επιπέδων παραγωγής κατά τη διάρκεια του Φεβρουαρίου, επεκτείνοντας με αυτόν τον τρόπο την τρέχουσα περίοδο συνεχούς αύξησης που καταγράφεται από τον Οκτώβριο του 2024. Επιπλέον, ο ρυθμός αύξησης κατέγραψε υψηλό 11 μηνών.

Η αύξηση των απαιτήσεων παραγωγής προκάλεσε έναν ακόμα κύκλο δημιουργίας θέσεων εργασίας και αύξηση της αγοραστικής δραστηριότητας. Παρότι η άνοδος των αγορών εισροών επιταχύνθηκε λόγω της λιγότερο αισθητής πίεσης που ασκήθηκε στην εφοδιαστική αλυσίδα, οι δυσκολίες ανεύρεσης κατάλληλα καταρτισμένου προσωπικού εμπόδισαν τις προσπάθειες πρόσληψης εργατών. Ο ρυθμός δημιουργίας θέσεων εργασίας κατέγραψε χαμηλό πέντε μηνών, παρέμεινε ωστόσο ιστορικά υψηλός.

Ο ηπιότερος ρυθμός αύξησης της απασχόλησης συνέβαλε στην άσκηση πίεσης στην παραγωγική ικανότητα, καθώς οι Έλληνες κατασκευαστές κατέγραψαν νέα συσσώρευση των ανεκτέλεστων εργασιών τον Φεβρουάριο. Η αύξηση ήταν η πρώτη που έχει καταγραφεί σε διάστημα δέκα μηνών και, παρότι ήπια, ήταν η εντονότερη από τον Ιούλιο του 2023.

Όσον αφορά τους χρόνους παράδοσης προμηθειών, οι Έλληνες παραγωγοί αγαθών κατέγραψαν, τον Φεβρουάριο, την ασθενέστερη επιδείνωση της απόδοσης των προμηθευτών που έχει καταγραφεί από τον Ιούνιο του 2025. Ωστόσο, σύμφωνα με αναφορές, οι μεγαλύτεροι χρόνοι παράδοσης προμηθειών οφείλονταν στις καθυστερήσεις των μεταφορών και στους περιορισμούς παραγωγικής ικανότητας μετά την απότομη αύξηση των αγορών εισροών.

Παράλληλα, σύμφωνα με αναφορές, οι μεγαλύτερες αγορές εισροών και οι προσδοκίες για αυξημένες νέες παραγγελίες κατά τους επόμενους μήνες ενίσχυσαν τις προσπάθειες δημιουργίας αποθεμάτων τον Φεβρουάριο. Τα αποθέματα προμηθειών και ετοίμων προϊόντων συσσωρεύτηκαν για πρώτη φορά σε διάστημα δύο και δέκα μηνών αντίστοιχα. Εν τω μεταξύ, η μέση επιβάρυνση κόστους στις εγκαταστάσεις των Ελλήνων παραγωγών αγαθών αυξήθηκε με εντονότερο ρυθμό τον Φεβρουάριο. Ο ρυθμός αύξησης ήταν ο ταχύτερος που έχει καταγραφεί σε διάστημα περίπου ενός έτους, καθώς οι εταιρείες επισήμαναν συχνά τις υψηλότερες τιμές προμηθειών, ιδιαίτερα στα μέταλλα, ενώ αυξήθηκαν επίσης και οι χρεώσεις των μεταφορών.

Οι μέσες τιμές πώλησης που επέβαλλαν οι Έλληνες κατασκευαστές αυξήθηκαν με ασθενέστερο ρυθμό, ο οποίος παρέμεινε ωστόσο σε επίπεδο υψηλότερο από την τάση που επικρατεί στην έρευνα. Ορισμένες εταιρείες προσπάθησαν να συνεχίσουν να μετακυλίουν το υψηλότερο κόστος στους πελάτες.

Τον Φεβρουάριο, οι Έλληνες κατασκευαστές παρέμειναν αισιόδοξοι σχετικά με την αύξηση της παραγωγής κατά το επόμενο έτος. Ο βαθμός αισιοδοξίας υποχώρησε ελαφρώς από τον Ιανουάριο, παρέμεινε ωστόσο έντονος στο πλαίσιο της ιστορίας της έρευνας. Μέλη του πάνελ συνέδεσαν το αισιόδοξο κλίμα με τις προγραμματισμένες επενδύσεις σε νέες εγκαταστάσεις και το ξεκίνημα νέων έργων.