Μπρατάκος:-«Σταθερότητα-και-στρατηγική-θέση-της-Ελλάδας-σε-ένα-μεταβαλλόμενο-διεθνές-περιβάλλον»

«Οι εξελίξεις στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή εντείνουν την αβεβαιότητα στο διεθνές περιβάλλον. Είναι πολύ νωρίς για οποιαδήποτε ασφαλή πρόβλεψη ως προς τις οικονομικές επιπτώσεις, καθώς το εύρος τους θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια και την κλιμάκωση των συγκρούσεων» δήλωσε ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ κ. Γιάννης Μπρατάκος, με αφορμή τις εξελίξεις στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή.

«Είναι όμως σαφές ότι επιταχύνεται η διαμόρφωση μιας νέας διεθνούς γεωπολιτικής και οικονομικής κατάστασης. Οι ενεργειακές ροές, οι επενδυτικές κατευθύνσεις και οι εμπορικές συμμαχίες αναδιατάσσονται. Σε αυτό το περιβάλλον, οι αποφάσεις για επενδύσεις και επιχειρηματική επέκταση λαμβάνονται πλέον με αυξημένα γεωπολιτικά κριτήρια.

Το κρίσιμο ζήτημα για τη χώρα μας είναι να αποτελέσει ενεργό μέρος αυτής της νέας διεθνούς πραγματικότητας. Η Ελλάδα διαθέτει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα – γεωστρατηγική θέση, ενεργειακές υποδομές, σταθερότητα, ανθρώπινο κεφάλαιο – ώστε να ενισχύσει τον ρόλο της ως κόμβος στην ευρύτερη περιοχή.

Αυτό προϋποθέτει συνέπεια στη μεταρρυθμιστική πορεία, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και σταθερό επενδυτικό περιβάλλον. Η ανθεκτικότητα και η στρατηγική διορατικότητα θα καθορίσουν τη θέση και το μέλλον της χώρας μας» πρόσθεσε.