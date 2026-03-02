Νέα εθελούσια έξοδος από Εθνική – Τι προβλέπει, «ταβάνι» οι 300.000 ευρώ

Tίθεται ανώτατο όριο στο συνολικό ύψος των παροχών, καθώς το άθροισμα των μικτών αποδοχών/αποζημιώσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ (μικτά).

Πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου εκκίνησε η Εθνική Τράπεζα, απευθυνόμενη σε προσωπικό των καταστημάτων που είναι άνω των 45 ετών και διαθέτει τουλάχιστον 7 έτη υπηρεσίας, με εξαίρεση τους διευθυντές διευθύνσεων δικτύου. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων εκτείνεται από 2 έως 13 Μαρτίου.

Το πλαίσιο προβλέπει εναλλακτικά σχήματα αποχώρησης, με βασικό άξονα την άμεση αποχώρηση με καταβολή αποζημίωσης, η οποία διαφοροποιείται ανά ηλικιακή κατηγορία. Ειδικότερα, για εργαζόμενους ηλικίας 45-49 ετών προβλέπεται αποζημίωση έως 20 μικτούς μισθούς, για την κατηγορία 50-54 ετών έως 35 μικτούς μισθούς και για όσους είναι 55 ετών και άνω έως 45 μικτούς μισθούς. Παράλληλα, παρέχεται προσαύξηση 10.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο.

Όσοι δεν επιλέξουν το πρόγραμμα άμεσης αποχώρησης με καταβολής αποζημείωσης τους δίνεται η δυνατότητα ένταξης σε σχήμα μακροχρόνιας άδειας με πλήρεις αποδοχές, με επιλογές διετούς, τριετούς, πενταετούς ή επταετούς διάρκειας, πριν από την οριστική αποχώρηση από την τράπεζα.

Σε κάθε περίπτωση, τίθεται ανώτατο όριο στο συνολικό ύψος των παροχών, καθώς το άθροισμα των μικτών αποδοχών/αποζημιώσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ (μικτά).