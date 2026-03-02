Νέο πρόγραμμα εθελουσίας στην Εθνική- Αποζημιώσεις έως €300.000!

Ξεκίνησε το νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου εργαζομένων της Εθνικής Τράπεζας, το οποίο είχε προαναγγείλει ο CEO της τράπεζας Παύλος Μυλωνάς, κατά την παρουσίαση των ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων.Δηλώσεις συμμετοχής (αιτήσεις αποχώρησης) θα υποβάλλονται μέχρι τις 13 Μαρτίου

Πρόκειται ουσιαστικά για δύο προγράμματα, με διαφορετικά κριτήρια ηλικίας και προϋπηρεσίας. Ενα απευθύνεται σε εργαζόμενους στο δίκτυο και άλλο αφορά το προσωπικό διοίκησης, Οι εργαζόμενοι μπορούν να επιλέξουν άμεση αποχώρηση με εφάπαξ αποζημίωση ή μακροχρόνια άδεια με αποδοχές.

Δικαιούχοι είναι όσοι έχουν κλείσει το 45ο έτος της ηλικίας τους και έχουν ήδη 7ετή προϋπηρεσία στην τράπεζα. Στο πρόγραμμα δεν μετέχουν όσοι παρέχουν υπηρεσίες με σύμβαση ορισμένου χρόνου, ούτε οι διευθυντές δικτύου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν είτε άμεση αποχώρηση και λύση της σύμβασης με καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης, είτε μακροχρόνια άδεια με αποδοχές.

Στην άμεση αποχώρηση η βασική αποζημίωση ξεκινά από 20 μισθούς και καταλήγει στους 45 για τους πρεσβύτερους. Η αποζημίωση προσαυξάνεται με 10.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο. Κατ’ ανώτατο, το μέγιστο μικτό ποσό της αποζημίωσης ανέρχεται σε 190.000 ευρώ.

Στις περιπτώσεις μακροχρόνιας άδειας θα καταβάλλεται το 75% των αποδοχών αρχής γενομένης από το τέλος του τρέχοντα μήνα. Το χρονικό διάστημα μπορεί να είναι 2 – 7 έτη. Τα ποσά που μπορούν να λάβουν οι αποχωρούντες δεν μπορούν να υπερβαίνουν ως μεικτά τα 300.000 ευρώ..