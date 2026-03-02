ΟΠΑΠ:-Επιτυχημένο-το-2025-με-ρεκόρ-στα-καθαρά-έσοδα-προ-εισφορών

Τα αποτελέσματα του 2025 πήραν ώθηση κυρίως από τις εξαιρετικές επιδόσεις του ΤΖΟΚΕΡ, τη δυναμική ανάπτυξη του KINO και τη συνεχιζόμενη επέκταση των δραστηριοτήτων iGaming.

Ιδιαίτερα επιτυχημένο ήταν το 2025 για τον ΟΠΑΠ, καθώς σημειώθηκε νέο ρεκόρ σε επίπεδο καθαρών εσόδων προ εισφορών (GGR), οδηγώντας στην επίτευξη των προβλέψεων του οργανισμού.

Αναλυτικότερα, στα αποτελέσματα:

-Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) χρήσης 2025 αυξήθηκαν σε νέα επίπεδα ρεκόρ στα €2.407,9εκ. έναντι €2.296,2εκ. το 2024, αυξημένα κατά 4,9% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της ισχυρής ανάπτυξης τόσο στο online όσο και την επίγεια δραστηριότητα (retail). Το δ’ τρίμηνο 2025 τα καθαρά έσοδα ανήλθαν σε €652,0εκ., σημειώνοντας αύξηση 0,6% σε ετήσια βάση, με ισχυρή επίδοση των VLTs (+9,2%) και του iGaming (online καζίνο, +16,2%).

-Το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) το 2025 αυξήθηκε κατά 5,1% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε €1.018,9εκ. (χρήση 2024: €969,7εκ.), με μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης έναντι των εσόδων. Tο μικτό κέρδος (από παιχνίδια) το δ’ τρίμηνο 2025 ανήλθε σε €278,4εκ., αυξημένο κατά 0,4% σε ετήσια βάση (δ’ τρίμηνο 2024: €277,2εκ.).

-Τα λειτουργικά έξοδα χρήσης 2025 διαμορφώθηκαν στα €488,4εκ. έναντι €425,9εκ. το 2024, αυξημένα κατά 14,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα λειτουργικά έξοδα το δ’ τρίμηνο 2025 ανήλθαν σε €148,6εκ., υψηλότερα κατά 33,4% σε ετήσια βάση ή 15,2% σε επαναλαμβανόμενη βάση, κυρίως λόγω του αυξημένου κόστους διαφήμισης και των εξόδων μισθοδοσίας, χάρη στην αύξηση του προσωπικού για την υποστήριξη της ψηφιακής μας στρατηγικής.

-Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το 2025 σημείωσαν μικρή μείωση κατά 0,9% σε ετήσια βάση στα €824,6εκ. (χρήση 2024: €832,0εκ.), ή στα €836,6εκ. σε επαναλαμβανόμενη βάση (+1,1% σε ετήσια βάση). Τα EBITDA δ’ τριμήνου 2025 ανήλθαν σε €212,0εκ. (δ’ τρίμηνο 2024: €245,1εκ.), μειωμένα κατά 13,5% σε ετήσια βάση ή σε €222,4εκ. (-7,0%) σε επαναλαμβανόμενη ετήσια βάση, επηρεασμένα από τα υψηλότερα λειτουργικά έξοδα.

-Τα καθαρά κέρδη χρήσης 2025 διαμορφώθηκαν στα €483,4εκ. (χρήση 2024: €485,8εκ.), μειωμένα κατά 0,5% σε ετήσια βάση. Το δ’ τρίμηνο 2025 τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €122,2εκ. (δ’ τρίμηνο 2024: €145,8εκ.), χαμηλότερα κατά 16,2% σε ετήσια βάση. Σε επαναλαμβανόμενη βάση και μη συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα κονδύλια και στα δύο έτη, τα καθαρά κέρδη του 2025 ανήλθαν σε €496,1εκ, αυξημένα κατά 0,9% σε ετήσια βάση, ενώ το δ’ τρίμηνο 2025 διαμορφώθηκαν στα €132,8εκ. (-7,5% σε ετήσια βάση).

-Ισχυρή ταμειακή θέση με δείκτη Καθαρού Δανεισμού / LTM EBITDA στο 0,20x (0,24x συμπεριλαμβανομένων των μισθώσεων).

Οι συνολικές διανομές που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2025 παρέμειναν ισχυρές, με ήδη καταβληθέντα €1,30 ανά μετοχή. €0,80 ανά μετοχή θα καταβληθούν μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής της επιχειρηματικής συνένωσης.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα δ’ τριμήνου, ο Jan Karas, Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ, ανέφερε τα εξής:

«Το οικονομικό έτος 2025 ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένο για τον ΟΠΑΠ, καθώς σημειώθηκε νέο ρεκόρ σε επίπεδο GGR, γεγονός που οδήγησε στην επίτευξη των προβλέψεών μας.

Τα αποτελέσματα του 2025 πήραν ώθηση κυρίως από τις εξαιρετικές επιδόσεις του ΤΖΟΚΕΡ, τη δυναμική ανάπτυξη του KINO και τη συνεχιζόμενη επέκταση των δραστηριοτήτων iGaming.

Επιπλέον, στο τέλος του έτους, οι online δραστηριότητες συνεισέφεραν το 32% του GGR του ΟΠΑΠ – το υψηλότερο ποσοστό κατά τα τελευταία τέσσερα τρίμηνα – ενώ η δυναμική του iLottery χαρτοφυλακίου μας συνέχισε να ενισχύεται. Επίσης, στις σημαντικότερες εξελίξεις του δ’ τριμήνου του 2025, περιλαμβάνονται οι ισχυρές επιδόσεις των VLTs και η αξιοσημείωτη ανάπτυξη του PowerSpin, που σημείωσε άνοδο 27%.

Κοιτώντας μπροστά, είμαστε ενθουσιασμένοι για την επιχειρηματική συνένωση του ΟΠΑΠ με την Allwyn, η οποία δημιουργεί έναν παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα των λοταριών και των τυχερών παιχνιδιών και προσφέρει στρατηγικά και οικονομικά οφέλη στους μετόχους μας.

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του β΄ τριμήνου του 2026. Στο πλαίσιο αυτό, η Allwyn θα διανείμει στους μετόχους €0,80 ανά μετοχή μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, επιπλέον του προμερίσματος ύψους €0,50 ανά μετοχή που καταβλήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο.

Συνολικά, μια νέα εποχή, η εποχή της Allwyn, έχει ξεκινήσει και προσβλέπουμε σε ένα νέο κεφάλαιο ανάπτυξης, το οποίο θα τροφοδοτηθεί από κορυφαίες καινοτομίες, μοναδικές εμπειρίες διασκέδασης και την ισχυρή δέσμευσή μας στην κοινωνική συνεισφορά».