ΟΠΑΠ:-Ολοκληρώθηκε-η-εισφορά-συμμετοχών

Σε συνέχεια των ανακοινώσεων με ημερομηνίες 13 Οκτωβρίου 2025, 7 Νοεμβρίου 2025, 8 Ιανουαρίου 2026 και 24 Φεβρουαρίου 2026, η ΟΠΑΠ Συμμετοχών ενημερώνει τους επενδυτές ότι στις 27 Φεβρουαρίου 2026 ολοκληρώθηκε η εισφορά από την Εταιρεία των συμμετοχών της στο μετοχικό κεφάλαιο των θυγατρικών της.

Η Εισφορά Συμμετοχών πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον Νόμο 4548/2018 και το φορολογικό πλαίσιο του Νόμου 5162/2024, Μέρος Δ’, άρθρα 47–51, 56 και κάθε σχετική διάταξη του ίδιου Μέρους που αφορά την ανταλλαγή εταιρικών συμμετοχών, προς νέα ανώνυμη εταιρεία η οποία αποτελεί 100% θυγατρική της Εταιρείας.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) της σύστασης της νέας θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία «Allwyn Ελλάς Investment Α.Ε.».