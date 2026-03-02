Ο-φόβος-για-ενεργειακό-πληθωρισμό-ρίχνει-τα-ευρωπαϊκά-ομόλογα

Τα ομόλογα στην Ευρώπη υποχωρούν καθώς οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή εκτινάσσουν τις τιμές της ενέργειας και ενισχύουν τους φόβους για πληθωρισμό.

Πτωτικά κινούνται τα ομόλογα στην Ευρώπη καθώς οι traders μείωσαν τα στοιχήματα τους υπέρ της μείωσης των επιτοκίων στην περιοχή, με τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή να εκτινάσσουν τις τιμές της ενέργειας και να ενισχύουν τους φόβους για πληθωρισμό.

Στο selloff πρωταγωνίστησαν οι τίτλοι βραχυπρόθεσμης διάρκειας, από το Ηνωμένο Βασίλειο έως την Ιταλία, ενώ υποαπέδωσαν σε σύγκριση με τα αμερικανικά ομόλογα, καθώς η προοπτική υψηλότερου κόστους ενέργειας μειώνει την πιθανότητα κίνησης στα επιτόκια βραχυπρόθεσμα. Τα στοιχήματα για μια μείωση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα φέτος σχεδόν εκμηδενίστηκαν, παρότι «έβλεπαν» σχεδόν 50% πιθανότητα την Παρασκευή. Την ίδια ώρα, οι χρηματιστές μείωσαν τα στοιχήματά τους για μια κίνηση μείωσης επιτοκίων από την Τράπεζα της Αγγλίας τον Μάρτιο.

Οι κινήσεις αυτές εντάθηκαν αφότου το Κατάρ δήλωσε πως σταματά την παραγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου στη μεγαλύτερη εγκατάσταση εξαγωγής στον κόσμο, με αποτέλεσμα οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη να αυξηθούν κατά πάνω από 50%. Με τις τιμές του πετρελαίου να αυξάνονται επίσης κατακόρυφα, αυτό αποτελεί μεγαλύτερο πρόβλημα για την Ευρώπη παρά για τις ΗΠΑ, οι οποίες είναι καθαρός εξαγωγέας ενέργειας.

«Η Ευρώπη είναι το μέρος όπου οι μακροοικονομικές συνέπειες χτυπούν περισσότερο και ο χρόνος δεν θα μπορούσε να είναι χειρότερος», έγραψαν σε σημείωμα οι στρατηγικοί αναλυτές της ING Bank NV, προσθέτοντας ότι η Ευρώπη εισάγει ουσιαστικά όλο το πετρέλαιό της και ένα σημαντικό μερίδιο του LNG της. «Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα βρίσκεται σε ένα πραγματικό δίλημμα. Ο πληθωρισμός των υπηρεσιών εξακολουθεί να είναι ασταθής και ένα πετρελαϊκό σοκ θα ωθούσε τον συνολικό πληθωρισμό υψηλότερα».

Οι αποδόσεις των διετών ομολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου, των ΗΠΑ και της Γερμανίας -οι οποίες είναι από τις πιο ευαίσθητες στις αλλαγές της νομισματικής πολιτικής- αυξήθηκαν περισσότερο από αυτές των ομολόγων μεγαλύτερης διάρκειας. Αυτό αντανακλά μια απότομη αύξηση των δεικτών πληθωρισμού που τροφοδοτείται από την αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου και του πετρελαίου. Η κλιμακούμενη σύγκρουση έχει ουσιαστικά κλείσει τα Στενά του Ορμούζ — μια ζωτική ναυτιλιακή αρτηρία από την οποία διαπλέει περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου.

«Μια διαρκής άνοδος των τιμών του πετρελαίου θα είχε σημαντικές δευτερογενείς επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία και στην πορεία του πληθωρισμού», σχολιάζει η Laura Cooper, παγκόσμια επενδυτική στρατηγική αναλύτρια και επικεφαλής μακροπιστώσεων στη Nuveen. «Μια πιο επίμονη ενεργειακή ώθηση θα μπορούσε να περιπλέξει το αφήγημα περί αποπληθωρισμού και να καθυστερήσει περαιτέρω τις μειώσεις επιτοκίων»

Η Cooper δήλωσε ότι το βασικό ερώτημα είναι εάν το υψηλότερο κόστος ενέργειας προκαλεί μετατόπιση των προσδοκιών για τον πληθωρισμό προς τα πάνω ή εάν η αναστάτωση θεωρείται τελικά ένα παροδικό σοκ εφοδιασμού. Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, οι τιμές της ενέργειας παρέμειναν υψηλότερα για περισσότερο χρόνο από ό,τι ανέμεναν πολλοί υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και οι κυβερνήσεις δανείστηκαν δισεκατομμύρια ευρώ για να επιδοτήσουν το αυξανόμενο κόστος.

Οι βραχυπρόθεσμοι δείκτες που μετρούν τον πληθωρισμό σε ορίζοντα δύο ετών έχουν αυξηθεί κατά περίπου 10 μονάδες βάσης στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη, αντανακλώντας τις επιπτώσεις από τις υψηλότερες τιμές ενέργειας.