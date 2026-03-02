Προειδοποιήση – σοκ από Τζέιμι Ντάιμον: Περιμένω κυβερνοεπιθέσεις και τρομοκρατικά χτυπήματα μετά την επίθεση στο Ιράν

Ο Τζέιμι Ντάιμον προειδοποιεί ότι η στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν ενδέχεται να πυροδοτήσει κύμα κυβερνοεπιθέσεων ή τρομοκρατικών ενεργειών διεθνώς, ακόμη και με στόχο τις τράπεζες.

Την ίδια ώρα, πάντως, εκτιμά ότι οι επιπτώσεις στις αγορές και στον πληθωρισμό θα είναι περιορισμένες, εκτός εάν η σύγκρουση παραταθεί.

Μιλώντας στο CNBC και απαντώντας σε ερώτηση της δημοσιογράφου Λέσλι Πίκερ για τους γεωπολιτικούς κινδύνους που απορρέουν από τη σύγκρουση, ο διευθύνων σύμβουλος της JP Morgan σημείωσε ότι θεωρεί πως αυξάνονται οι πιθανότητες για μια «μακρά και δίκαιη ειρήνη» στην περιοχή ως αποτέλεσμα της στρατιωτικής εκστρατείας.

«Να παραμείνει ελεύθερος και ασφαλής ο δυτικός κόσμος»

«Το πιο σημαντικό είναι να διατηρήσουμε τον δυτικό κόσμο ελεύθερο και ασφαλή για τη δημοκρατία», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Άνθρωποι σαν αυτούς έχουν κυριολεκτικά ξεφύγει με δολοφονίες για 50 χρόνια – αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό».

Ωστόσο, έσπευσε να προσθέσει ότι μια τέτοια κλιμάκωση δεν θα μείνει χωρίς συνέπειες. «Ως επακόλουθο, πρέπει να αναμένει κανείς κυβερνοεπιθέσεις ή τρομοκρατικές επιθέσεις, είτε εδώ είτε σε άλλα σημεία του κόσμου», τόνισε. «Οι τράπεζες μπορεί να αποτελέσουν στόχο».

Περιορισμένος ο αντίκτυπος στις αγορές – με μια προϋπόθεση

Σε ό,τι αφορά τις οικονομικές επιπτώσεις, ο επικεφαλής της JPMorgan εμφανίστηκε συγκρατημένος. Όπως είπε, ο αντίκτυπος στις αγορές και στον πληθωρισμό εκτιμάται ότι θα είναι περιορισμένος, εκτός εάν η στρατιωτική εκστρατεία εξελιχθεί σε παρατεταμένη σύγκρουση.

Η τοποθέτηση Ντάιμον έρχεται σε μια περίοδο έντονης μεταβλητότητας στις διεθνείς αγορές, με τους επενδυτές να σταθμίζουν τον κίνδυνο περαιτέρω αποσταθεροποίησης στη Μέση Ανατολή και τις πιθανές επιπτώσεις στην ενέργεια, την ασφάλεια και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.